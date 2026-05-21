Uusi sellirakennus vastaa kasvavaan vankipaikkatarpeeseen Turussa – peruskivi muurataan tänään

Uuden rakennuksen valmistuttua Turun vankilan vankipaikkamäärä kasvaa noin 400 paikkaan, jonka myötä Turun vankilasta tulee Suomen suurimpia vankiloita.

”Olemme hallituksessa ryhtyneet aktiivisesti toimiin lisävankipaikkojen rakentamiseksi ja varautuneet hallitusohjelman mukaisten rangaistusten kiristämisten vaikutuksiin. Uusia vankipaikkoja saadaan hallituksen päätöksillä yhteensä 450, joista Turkuun tulee 143. Haluan kiittää kaikkia osapuolia siitä, että Turun vankilan lisärakennus etenee suunnitellusti”, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Rakennuksen laajuus on noin 9 400 neliömetriä, ja se valmistuu alustavan aikataulun mukaan marraskuussa 2027. Rakennuttamisesta vastaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja rakentamisen palveluntuottajana toimii Lujatalo Oy. Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankkeena allianssimallilla. Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2026, ja työmaalla on tähän mennessä tehty muun muassa maanrakennus-, louhinta-, paalutus- ja perustustöitä. Viimeisempänä on käynnistynyt elementtiasennukset. Työmaan vahvuus tällä hetkellä noin 20 henkilöä ja keskivahvuus tulee olemaan noin 50–60 henkilöä.

Rakennustyömaalla muurataan tänään rakennuksen peruskivi. Muistoksi tuleville sukupolville peruskiven aikakapseliin sijoitetaan kohteen pääpiirustukset ja peruskirja, tänään käytössä olevat metallirahat, päivän paikallislehti, oikeusministeri Leena Meren tervehdys sekä Kakolan vankilan vanha avain.

”Tiivis yhteistyö palveluntuottajan ja käyttäjän kanssa on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet etenemään vaativassa hankkeessa suunnittelusta rakentamisvaiheeseen melko ripeällä aikataululla. Peruskiven muuraus on koko hankkeelle merkittävä hetki ja käynnistää uuden sellirakennuksen näkyvän rakennusvaiheen”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Salmi.

”Kun vankilatoiminta siirtyi Kakolanmäeltä Saramäkeen noin 20 vuotta sitten, uuden vankilan tontille muurin sisäpuolelle jäi tilaa kolmannelle sellirakennukselle, sillä vain kaksi rakennettiin. Voi sanoa, että oli kaukaa viisas ratkaisu jättää silloin rakennuspaikka tyhjäksi. Nyt siihen saadaan vankilakokonaisuuteen sopiva lisärakennus uusine osastoineen. Vankimäärä Suomessa on kasvanut nopeasti ja osin ennakoimattomasti, ja jokainen lisäpaikka tulee tarpeeseen”, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.

Turun vankilan laajennuksen tavoitteena on helpottaa vankiloiden yliasutustilannetta sekä parantaa vankilaturvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan laadukkaat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat vankilan toimintaa sekä henkilöstön työskentelyä ja työhyvinvointia. Turun vankilan henkilöstömäärä kasvaa jatkossa noin 250 henkilöön.

Rakentamisessa noudatetaan vähähiilisen rakentamisen periaatteita, ja tavoitteena on toteuttaa uusi rakennus selvästi tavanomaista rakentamista vähähiilisemmin. Työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota vähäpäästöiseen rakentamiseen. Esimerkiksi maanrakennustöissä käytetään biopolttoainetta ja rungossa käytetään vähähiilistä betonia.



Hankkeen verkkosivu:

https://www.senaatti.fi/hankkeet/turun-vankilan-uusi-sellirakennus/

Aikaisempi tiedote:

https://www.senaatti.fi/ajankohtaista/uutiset/uuden-sellirakennuksen-rakentaminen-alkaa-turun-vankilassa-143-uutta-vankipaikkaa/