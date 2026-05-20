Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2026 on julkaistu

Vuosi 2026 tuo jälleen uusia mahdollisuuksia Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Kuitenkin samaan aikaan myös tienpidon ja liikenteen haasteet kasvavat entisestään.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston osastopäällikkö Tommi Huttunen nostaa käynnistyvät maanteiden parantamishankkeet alueen keskeisiksi edistysaskeleiksi.

– Valtatien 5 Leppävirta–Kuopio-hanke käynnistyy syksyllä 2026, ja myös Karvion sekä Lieksanjoen siltojen rakentamishankkeet käynnistyvät toden teolla vuoden 2027 alkupuolella. Lisäksi valmistelemme useita pienempiä tiehankkeita yhteistyössä kuntien kanssa, Huttunen kertoo. Huhtikuun budjettiriihestä saatiin lisää hyviä uutisia, kun hallitus sopi useiden uusien itäsuomalaisten maantiehankkeiden käynnistämisestä lähivuosina. Hankkeet parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukevat alueen elinvoimaa ja yritysten logistiikkaa.

– Myönteisten uutisten rinnalla keskeisin ja valtava haaste on maantieverkon kunnon heikkeneminen ja sen myötä korjausvelan kasvu. Pitkään jatkunut perusväylänpidon rahoituksen niukkuus on saatava vastaamaan todellisia tarpeita, jotta liikennejärjestelmä pystyy palvelemaan alueen asukkaita ja elinkeinoelämää myös tulevaisuudessa, Huttunen korostaa.

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2026 kokoaa yhteen rahoituksen, toimenpiteet ja kehittämisen painopisteet

Juuri julkaistu Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueet, ja sen lähtökohtina ovat muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) sekä Itä-Suomen liikennestrategia. Suunnitelmassa esitellään alueen liikennejärjestelmän ja maanteiden nykytilaa, niiden kehittämisen tavoitteita, rahoitusta sekä toiminnan painopisteitä ja merkittäviä toimenpiteitä.

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelman ovat koonneet elinvoimakeskuksen liikenneosaston asiantuntijat. Esitystapa ja sisältö ovat tiiviit, mutta taustatiedoista kiinnostuneille suunnitelmassa on linkkejä muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Väyläviraston sivuille.

Itä-Suomen elinvoimakeskus kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja sidosryhmiään panoksestaan ja tuestaan.

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2026 on tiedotteen liitteenä.