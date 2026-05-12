KUTSU: Seurasaaren ulkomuseon Kesämökin media-aamupäivä perjantaina 5.6.2026

Suomessa on yli 500 000 loma-asuntoa, ja mökkeily on valtakunnallinen ilmiö, jota suomalaisissa museoissa on tähän asti esitelty vain vähän. Vuonna 1953 valmistunut, ja Hyvinkäältä Helsinkiin Seurasaaren ulkomuseoon viime syksynä siirretty kesämökki tuo talonpoikaista asumista esittelevän museon kokemuksellisesti kiinni nykyaikaan.

Mökki toimii yleissuomalaisena näyteikkunana vapaa-ajanviettotapaan, joka alkoi yleistyä sotien jälkeen. Kansainvälisille matkailijoille se tarjoaa kurkistuksen suomalaiseen luonnonläheiseen vapaa-ajanviettotapaan, jota voi olla muuten etenkin Helsingissä vaikea päästä kokemaan.



”Kesämökistä monet voivat löytää tutun teollisen sampoopurkin ja kirkasvärisen sadetakin, siellä voi kuulla nostalgisesta 1990-luvun kasettisoittimella varustetusta radiosta merisäätiedotuksen tai ehkä jopa oman kesäbiisisuosikkinsa. Ylipäänsä sieltä voi löytää jotakin tuttua, omaan kokemuspiiriin kuuluvaa”, luonnehtii yli-intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta.



Vuonna 1909 yleisölle avautunut Seurasaaren ulkomuseo ja sen museorakennukset kertovat talonpoikaiselämästä ja asumisesta esitellen Suomen eri alueiden kansanomaisten rakennuksien tyypillisiä piirteitä. Ulkomuseon 89. rakennus tuo museon vahvasti 2000-luvulle – ajan kerroksellisuutta unohtamatta. Hyvinkäältä Seurasaareen siirretty mökki otettiin Suomen kansallismuseon kokoelmiin irtaimiston kanssa, joka on luetteloitu Suomen kansallismuseon Seurasaaren kokoelmaan.



Kutsumme median edustajia tutustumaan Kesämökkiin perjantaina 5.6. klo 10–12.30. Paikan päällä on tavattavissa ja Kesämökkiä esittelemässä Seurasaaren ulkomuseon yli-intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta, mökin siirtoprojektista vastannut rakennuttaja Päivi Eronen Museoviraston restaurointipalveluista sekä muita Suomen kansallismuseon asiantuntijoita.