KUTSU: Seurasaaren ulkomuseon Kesämökin media-aamupäivä perjantaina 5.6.2026
22.5.2026 11:59:16 EEST | Suomen kansallismuseo | Kutsu
Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluvassa Seurasaaren ulkomuseossa 13.6.2026 yleisölle avautuva Kesämökki on ikkuna suomalaiseen vapaa-ajanviettoon ja nykypäivän maaseutusuhteeseen. Kutsumme median edustajia tutustumaan Kesämökkiin perjantaina 5.6. klo 10–12.30.
Suomessa on yli 500 000 loma-asuntoa, ja mökkeily on valtakunnallinen ilmiö, jota suomalaisissa museoissa on tähän asti esitelty vain vähän. Vuonna 1953 valmistunut, ja Hyvinkäältä Helsinkiin Seurasaaren ulkomuseoon viime syksynä siirretty kesämökki tuo talonpoikaista asumista esittelevän museon kokemuksellisesti kiinni nykyaikaan.
Mökki toimii yleissuomalaisena näyteikkunana vapaa-ajanviettotapaan, joka alkoi yleistyä sotien jälkeen. Kansainvälisille matkailijoille se tarjoaa kurkistuksen suomalaiseen luonnonläheiseen vapaa-ajanviettotapaan, jota voi olla muuten etenkin Helsingissä vaikea päästä kokemaan.
”Kesämökistä monet voivat löytää tutun teollisen sampoopurkin ja kirkasvärisen sadetakin, siellä voi kuulla nostalgisesta 1990-luvun kasettisoittimella varustetusta radiosta merisäätiedotuksen tai ehkä jopa oman kesäbiisisuosikkinsa. Ylipäänsä sieltä voi löytää jotakin tuttua, omaan kokemuspiiriin kuuluvaa”, luonnehtii yli-intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta.
Vuonna 1909 yleisölle avautunut Seurasaaren ulkomuseo ja sen museorakennukset kertovat talonpoikaiselämästä ja asumisesta esitellen Suomen eri alueiden kansanomaisten rakennuksien tyypillisiä piirteitä. Ulkomuseon 89. rakennus tuo museon vahvasti 2000-luvulle – ajan kerroksellisuutta unohtamatta. Hyvinkäältä Seurasaareen siirretty mökki otettiin Suomen kansallismuseon kokoelmiin irtaimiston kanssa, joka on luetteloitu Suomen kansallismuseon Seurasaaren kokoelmaan.
Kutsumme median edustajia tutustumaan Kesämökkiin perjantaina 5.6. klo 10–12.30. Paikan päällä on tavattavissa ja Kesämökkiä esittelemässä Seurasaaren ulkomuseon yli-intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta, mökin siirtoprojektista vastannut rakennuttaja Päivi Eronen Museoviraston restaurointipalveluista sekä muita Suomen kansallismuseon asiantuntijoita.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä, ja haastattelupyynnöt:
viestintäasiantuntija Sanna Paakkanen, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi, p. 0295 33 6200
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
Seurasaaren ulkomuseossa avautuva kesämökki on ikkuna suomalaiseen vapaa-ajanviettoon ja nykypäivän maaseutusuhteeseen – ulkomuseo kutsuu avajaisjuhliin12.5.2026 15:07:10 EEST | Tiedote
Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluva Suomen suurin ulkomuseo saa odotetun vetonaulan, kun kesämökki avautuu lauantaina 13.6.2026 yleisölle avajaispäivän mökkiolympialaisilla. Vuonna 1953 valmistunut, ja Hyvinkäältä Helsinkiin viime syksynä siirretty kesämökki tuo talonpoikaista asumista esittelevän Seurasaaren ulkomuseon kokemuksellisesti kiinni nykyaikaan. Seurasaaren ulkomuseo avautuu kesäkauteen 15.5.2026.
En omfattande utställning med ITE-konst öppnar på Tavastehus slott11.5.2026 09:35:07 EEST | Pressmeddelande
I Tavastehus slott öppnar för första gången en omfattande utställning med ITE-konst. Karnevalen – ITE-konst på slottet presenterar verk av 27 ITE-konstnärer verksamma i olika delar av Finland. Utställningen förkunnar den falske konungens dag i den medeltida karnevaltraditionens anda och granskar friheten inom humor, kritik och självuttryck. Utställningen är öppen 28.5.2026–7.3.2027.
Laaja ITE-taiteen näyttely avautuu Hämeen linnassa11.5.2026 09:35:07 EEST | Tiedote
Hämeen linnassa avautuu ensimmäistä kertaa laaja ITE-taiteen näyttely. Karnevaali – ITE-taidetta linnassa esittelee 27 eri puolilla Suomea toimivan ITE-taiteilijan teoksia. Näyttely julistaa keskiaikaisen karnevaaliperinteen hengessä väärän kuninkaan päivää ja tarkastelee huumorin, kritiikin ja itseilmaisun vapautta. Näyttely on avoinna 28.5.2026–7.3.2027.
Extensive ITE art exhibition to open in Häme Castle11.5.2026 09:35:07 EEST | Press release
An extensive ITE art exhibition will open for the first time at Häme Castle. Carnival – ITE art at the castle showcases works from 27 ITE artists from around Finland. In the spirit of medieval carnival traditions, the exhibition celebrates the ‘Feast of Fools’ and explores the freedom of humour, critique and self-expression. The exhibition will be open from 28 May 2026 to 7 March 2027.
Muistatko Rauni Palosen paperinuket? Paperitähdet vie nostalgiselle matkalle 1970- ja 80-luvuille9.4.2026 10:44:36 EEST | Tiedote
Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Tamminiemessä on esillä nostalginen otos presidentti Urho Kekkosen ajan julkkismaailmaa ja populaarikulttuurin historiaa. Pienessä näyttelyssä nähdään muotitaiteilija ja -toimittaja Rauni Palosen (s. 1929) piirtämiä paperinukkeja. Apu-lehdessä vuosina 1968–1982 julkaistuissa piirroksissa esiintyivät aikansa ihailluimmat tähdet, missit, laulajat, näyttelijät, tv-kasvot, urheilijat ja jopa naapurimaan kuninkaalliset. Näyttely on avoinna 17.4.2026–9.1.2028.
