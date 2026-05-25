Vaikutusarvioselvitys kantaverkkopalvelun maksurakenteen uudistuksesta valmistunut - kuuleminen käynnissä 14.8. saakka

Fingrid suunnittelee uudistavansa kantaverkkopalvelumaksurakennetta, joka on ollut nykyisen kaltainen vuosituhannen alusta asti. Tavoitteena on luoda kustannusvastaava ja läpinäkyvä hinnoittelu sekä seuraavia kannusteita asiakkaille verkon käytön tehostamiseen:

leikata tehohuippuja, sijoittaa kulutusta, sähkövarastoja ja tuotantoa samoihin liityntöihin ja ylipäänsä lähemmäs toisiaan sekä hyödyntää 400 kV liityntöjä.





Näin hillittäisiin pidemmällä aikavälillä investointitarpeita kantaverkkoon, millä mahdollistetaan kustannustehokas kantaverkko jatkossakin sekä pienennettäisiin voimajohtojen aiheuttamia maankäyttö-, maisema- ja ympäristövaikutuksia. Säästö yhdenkin 400 kV siirtoyhteyden rakentamatta jättämisestä on satoja miljoonia euroja. Lisäksi liityntöjä pystyttäisiin tarjoamaan jouhevasti, jotta verkon ruuhkat eivät hidastaisi energiamurroksen etenemistä.

Uudistusesityksen pääkohdat

Läpinäkyvyyden ja kustannusvastaavuuden lisääminen, kun kantaverkkomaksuilla katettavat kustannukset jaetaan verkkoinfrastruktuuri-, häviö- ja järjestelmäkustannuksiin Ottotehomaksun käyttöönotto kulutukselle, jolla sekä kannustetaan asiakkaita hallitsemaan tehohuippujaan että sijoittamaan kulutusta ja tuotantoa samoihin liittymiin Kulutuksen ja tuotannon maksuosuuksien tasapainottaminen Energiavarastojen laskutusmallin uudistus kustannusvastaavasti





Lisäksi uudistusesityksiin sisältyy vaihtoehtoiset lisätarkastelut jännitekohtaisen ja sijaintiriippuvan hinnoittelun käyttöönotosta.

Vaikutusarvioselvitys

Konsulttiselvityksenä tehty vaikutusarvioselvitys uudistusesityksestä on valmistunut ja luettavissa (linkki tiedotteen perässä). Maksurakenne ei vaikuta kerättäviin kokonaismaksuihin, mutta sen uudistaminen kustannusvastaavammaksi muuttaa maksujen jakoa asiakkaiden kesken.

Maksurakenneuudistuksesta hyötyvät yleisesti sähkön kuluttajat, teollisuus ja jakeluyhtiöiden kuluttaja-asiakkaat - niiden siirtomaksut keskimäärin laskevat mallinnuksen mukaan 5-7 %. Erityisesti hyötyvät ne asiakkaat, joilla on tasainen kulutus tai sähköntuotantoa liittymispisteen takana. Kotitalouskuluttajille ei aiheudu merkittäviä muutoksia, koska kantaverkkosiirron kustannukset muodostavat vain pari prosenttia kotitalouden sähkölaskusta.

Ehdotuksen mukainen maksurakenne lisää sähkön tuotannon sekä energiavarastojen maksurasitetta. Sähkön tuotannolta perittävät siirtomaksut nousevat mallinnuksen mukaan keskimäärin noin 0,4 €/MWh. Tämä vastaa 1 %:a vuoden 2025 sähköenergian verottomasta keskihinnasta (40,5 €/MWh). Energiavarastojen maksut nousevat, mutta varastojen lataustehojen hallinnalla voi suoraan vaikuttaa maksujen suuruuteen.

Tervetuloa selvityksen esittelytilaisuuteen maanantaina 8.6. klo 12:30-14. Tilaisuuteen voi osallistua etänä tai paikan päällä toimistollamme Helsingissä! Paikan päällä tarjolla kahvit klo 12:15 alkaen. Ilmoittautumislinkki

Kuuleminen 14.8. saakka

Fingrid järjestää uuden kuulemisen maksurakenneuudistuksesta vaikutusarvioselvityksen valmistettua sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Vastaukset kuulemiseen toivotaan 14.8.2026 mennessä sähköpostitse osoitteeseen palautteet(at)fingrid.fi. Päätökset uuden maksurakenteen käyttöönotosta on tarkoitus tehdä Fingridissä loppuvuodesta 2026, minkä jälkeen Fingrid toimittaa niihin liittyvät kantaverkkopalveluehtojen muutokset Energiaviraston vahvistettavaksi. Uudistetun maksurakenteen käyttöönottotavoite on alkuvuosi 2029.

Lisätietoja:

Media: Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118

Asiakkaat: Laura Ihamäki, asiakaspäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5166

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi