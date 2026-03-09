Kauppakeskusten myynti vahvaan kasvuun alkuvuonna
28.5.2026 07:30:00 EEST | Suomen Kauppakeskusyhdistys ry | Tiedote
Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua kertyi nimellisesti keskimäärin 2,9 prosenttia ja inflaatiokorjattunakin myynnin kasvu ylsi 2,2 prosenttiin. Kolmen viimeisimmän vuosineljänneksen ripeä kasvu on nostanut myös 12 kuukauden rullaavan myynti-indeksin nimellisen kasvun 2,2 prosenttiin. Ripeimmin myynti kasvoi jälleen pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa, joissa tammi-maaliskuun kokonaismyynti oli 4,2 prosenttia viime vuotta korkeampi.
Kävijöitä kauppakeskuksissa oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös kävijämäärän kasvu oli ripeintä pääkaupunkiseudulla, jossa kävijöitä riitti kauppakeskuksiin 3,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
”Alkuvuoden myyntiluvut kertovat siitä, että talouskasvusta on vihdoin ensimmäisiä merkkejä ilmassa. Kuluttajien talousluottamus näyttää olevan vihdoin palautumassa, mikä heijastuu suoraan kauppakeskusten myynteihin ja kävijämääriin. Vaikka kasvu on vasta alkuvaiheessa, antaa tämä kehitys hyvän pohjan optimismille loppuvuotta ajatellen”, toteaa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n puheenjohtaja Jukka Vakula.
Vapaa-ajan tuotteiden myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
Kauppakeskusten merkittävistä toimialoista eniten kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vapaa-ajan tuotteiden myynti. Vilkkaan tammikuun ja suotuisten talviolosuhteiden siivittämänä myynti oli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi. Vapaa-ajan tuotteiden myynnin kehitys on pitkään ollut alavireistä ja 12 kuukauden rullaava myynnin muutos pysytteli alkuvuoden reippaasta kasvusta huolimatta edelleen hitusen negatiivisena.
Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti on kasvanut kauppakeskuksissa ripeästi viime vuosina. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimialan myynti kasvoi 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan pitkään jatkunut kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynnin kasvu taittui ja toimialalle kirjattiin 2,8 prosentin myynnin lasku vuoden 2025 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Myös sisustamisen ja kodintuotteiden sekä viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myynnit laskivat.
Kauppakeskusten kokonaismyynnin kasvua siivitti myös suurimman toimialan, päivittäistavaroiden ja tavaratalokaupan myynti, jonka kasvu kiihtyi 3,6 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jopa pitkään luisuneen muodin ja asusteiden toimialan myynti kasvoi hitusen viime vuodesta.
Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste yli 96 prosenttia
Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli maaliskuun lopussa koko maassa keskimäärin 96,2 prosenttia eli vain hitusen matalampi kuin viime vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten käyttöaste pysytteli lähellä koko maan keskiarvoa. Muiden suurten kaupunkiseutujen kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste vahvistui edelleen ja oli 98,4 prosenttia. Sen sijaan pienempien kaupunkiseutujen käyttöaste laski hienoisesti hieman alle 94 prosenttiin.
Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 52 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä, on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.
Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Easton, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kamppi, Kämp Galleria, Lauttis, Malmin Nova, Redi, Ruohis, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Dixi, Jumbo, Kivis, Martinlaakson ostari, Tikkuri
Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KUOPIO Matkus LAHTI Karisma RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Ratina, Tullintori, Westeri TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo
Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Akseli, Stella PORI Puuvilla PORVOO Lundi ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen
Yhteyshenkilöt
Mikko ÖstringJohtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry / toiminnanjohtaja, Suomen KauppakeskusyhdistysPuh:050 301 8933mikko.ostring@rakli.fi
Hanna KalevaToimitusjohtaja, KTI KiinteistötietoPuh:040 555 5269
Jukka VakulaVantaan Valo, toimitusjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtajaPuh:040 761 7287
