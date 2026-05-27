Timo Furuholm: Alustafirmojen halvat taksikyydit revitään kuljettajien selkänahasta
27.5.2026 13:40:21 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Timo Furuholm vaatii taksialalle reiluja pelisääntöjä myös alustafirmoille työskenteleville kuljettajille. Liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä taksisääntelyn muuttamiseksi.
– Vaikka lakiesityksellä pyritään kitkemään alalla vallitsevia haasteita, niin alustafirmojen halvat taksikyydit revitään jatkossakin kuljettajien selkänahasta, eivätkä nyt esitetyt sinänsä oikeansuuntaiset muutokset paranna heidän asemaansa. Päinvastoin kuljettajien maksettavaksi tulevat kustannukset voivat kasvaa, minkä vuoksi tilanteen korjaamisella on kiire, Furuholm sanoo.
Mietinnössään liikenne- ja viestintävaliokunta huomioi myös alustatalouden kuljettajien aseman parantamisen ja siihen liittyvän tarpeen lainsäädännön päivittämiselle. Furuholm pitää kirjausta myönteisenä, mutta muistuttaa lainsäädäntötoimiin ryhtymisen välttämättömyydestä..
– Taksiliikenteen toimivuus ja tulevaisuus ei voi nojata riistotalouteen, jossa kuljettajat eivät saa elämiseen riittäviä ansioita kohtuullisella työajalla. Siksi esimerkiksi työsopimuslakia tulisi uudistaa siten, että alustataloudessa työskentelevät kuljettajat saavat työntekijöille kuuluvat oikeudet, Furuholm sanoo.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
