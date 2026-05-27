Timo Furuholm: Alustafirmojen halvat taksikyydit revitään kuljettajien selkänahasta

Veronika Honkasalo ja Tiina Elo: Porsaiden hyvinvointi asetettava lihateollisuuden voittojen edelle 27.5.2026 11:44:01 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä porsaiden kirurgisen kastraation kiellon perumiseksi. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ja Vihreiden Tiina Elo jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen ja kritisoivat kovin sanoin hallituksen aikeita luopua kirurgisen kastraation kiellosta.