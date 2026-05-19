Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diakista valmistuu 285 opiskelijaa keväällä 2026

27.5.2026 13:59:32 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote

Jaa

Diakonia-ammattikorkeakoulusta on valmistunut kevään aikana yhteensä 285 opiskelijaa.

Diakin kevään valmistuneet jakautuvat koulutuksittain seuraavasti:

  • Sosionomi (AMK), 102 valmistunutta
  • Sosionomi (AMK) diakoniatyö, 37 valmistunutta
  • Sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö, 8 valmistunutta
  • Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus, 2 valmistunutta
  • Sairaanhoitaja (AMK), 69 valmistunutta
  • Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö, 7 valmistunutta
  • Terveydenhoitaja (AMK), 6 valmistunutta
  • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, 1 valmistunut
  • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus, 16 valmistunutta
  • Bachelor of Social Services, 6 valmistunutta
  • Bachelor of Health Care, Nursing, 2 valmistunutta
  • Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista valmistui yhteensä 29 opiskelijaa

Diakin kampuksilla ympäri Suomea koulutetaan sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan ammattilaisia. Valmistuneiden määrät kevätlukukaudella kampuksittain ovat:

  • Helsingin-kampus, 146 valmistunutta
  • Oulun-kampus, 45 valmistunutta
  • Diak Itä-Suomi, 21 valmistunutta
  • Porin-kampus, 44 valmistunutta

Diakin aloilta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä yli 90 % valmistuneista työllistyy vuoden sisällä valmistumisestaan.

Avainsanat

valmistujaisetammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye