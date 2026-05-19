Diakista valmistuu 285 opiskelijaa keväällä 2026
27.5.2026 13:59:32 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulusta on valmistunut kevään aikana yhteensä 285 opiskelijaa.
Diakin kevään valmistuneet jakautuvat koulutuksittain seuraavasti:
- Sosionomi (AMK), 102 valmistunutta
- Sosionomi (AMK) diakoniatyö, 37 valmistunutta
- Sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö, 8 valmistunutta
- Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus, 2 valmistunutta
- Sairaanhoitaja (AMK), 69 valmistunutta
- Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö, 7 valmistunutta
- Terveydenhoitaja (AMK), 6 valmistunutta
- Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, 1 valmistunut
- Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus, 16 valmistunutta
- Bachelor of Social Services, 6 valmistunutta
- Bachelor of Health Care, Nursing, 2 valmistunutta
- Ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista valmistui yhteensä 29 opiskelijaa
Diakin kampuksilla ympäri Suomea koulutetaan sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan ammattilaisia. Valmistuneiden määrät kevätlukukaudella kampuksittain ovat:
- Helsingin-kampus, 146 valmistunutta
- Oulun-kampus, 45 valmistunutta
- Diak Itä-Suomi, 21 valmistunutta
- Porin-kampus, 44 valmistunutta
Diakin aloilta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä yli 90 % valmistuneista työllistyy vuoden sisällä valmistumisestaan.
Anna Pihlajamäkimarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 346 5169anna.pihlajamaki@diak.fi
