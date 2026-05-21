Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL: Hallituksen hankintalaki romuttaisi kuntien toimivat palvelut

27.5.2026 15:44:16 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote

Jaa

Ammattiliitto JHL:n mukaan hallituksen hankintalain uudistus uhkaa rikkoa kunnissa ja hyvinvointialueilla toimivat käytännöt, vaarantaa palveluiden järjestämisen ja kasvattaa julkisen sektorin kustannuksia aikana, jolloin talous on jo valmiiksi tiukilla. Esitys on saanut poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä niin kuntakentältä kuin eri ministeriöistä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toteaa, että hankintalakiin esitetty 10 prosentin omistusraja uhkaa hajottaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiset palveluyhtiöt.

– Se pakottaa purkamaan toimivia ICT-, ruokahuolto- ja taloushallinnon rakenteita. Samalla se tarkoittaa kasvavia kustannuksia, palveluiden pirstoutumista ja lisää epävarmuutta henkilöstölle.

JHL on varoittanut jo valmistelun aikana, että laki heikentää julkisten palveluiden toimintakykyä erityisesti pienissä kunnissa.

– Erityisen kestämätöntä on, että hallitus ajaa uudistusta läpi, vaikka lausuntokierroksella enemmistö lähes 700 lausunnon antajasta suhtautui esitykseen kriittisesti. Vaikutusarviot ovat puutteellisia eikä kyberturvallisuuden, huoltovarmuuden tai henkilöstövaikutusten riskejä ole arvioitu riittävästi.

– Ruokahuollon osalta esitys voi heikentää paikallisten elintarviketuottajien asemaa ja nostaa kuntien kustannuksia – täysin päinvastoin kuin hallitus väittää tavoittelevansa.

Ekströmin mukaan alueellinen elinvoima on vaarassa.

– Matkailu- ja elinkeinoyhtiöiden toimintaedellytysten heikentäminen osuu erityisesti pieniin kuntiin, joissa yhteistyö yli kuntarajojen on usein ainoa tapa ylläpitää kasvua ja työpaikkoja.

JHL vaatii, että hankintalain valmistelu keskeytetään ja esitys palautetaan uuteen valmisteluun ilman sidosyksiköihin kohdistuvaa jäykkää 10 prosentin omistusvaatimusta. Julkisia palveluja ei saa hajottaa ideologisen markkina-ajattelun vuoksi.

Talousvaliokunta hyväksyi mietinnön hankintalaista keskiviikkona 27.5.2026. Hallitus ajaa lain voimaansaattamista jo keväällä 2026. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät eduskunnan talousvaliokunnan mietintöön omat vastalauseensa. Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa.

Avainsanat

hankintalakijulkiset palvelutkuntahyvinvointialuejulkinen talous

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye