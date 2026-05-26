Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.5.2026 17:30:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Laukaassa. Omakotitalon pihavarasto tuhoutui ja tuli levisi maastoon noin 200m² alueelle. Sammutustoimenpiteet kestävät arviolta 18.30 saakka. Syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla on seitsemän pelastusyksikköä. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.5.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, samulinkallio, Laukaa)
Omakotitalon pihapiirissä ollut noin 20m2 pihavarasto tuhoutui tulipalossa. Palo ei päässyt leviämään muihin rakennuksiin, mutta levisi maastoon noin 200m2 alueelle. Sammutustoimet jatkuvat paikalla noin kello 18.30 saakka. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Kohteessa yhteensä 7 pelastustoimen yksikköä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
