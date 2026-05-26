Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

27.5.2026 17:30:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Laukaassa. Omakotitalon pihavarasto tuhoutui ja tuli levisi maastoon noin 200m² alueelle. Sammutustoimenpiteet kestävät arviolta 18.30 saakka. Syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla on seitsemän pelastusyksikköä. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.5.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, samulinkallio, Laukaa)

Omakotitalon pihapiirissä ollut noin 20m2 pihavarasto tuhoutui tulipalossa. Palo ei päässyt leviämään muihin rakennuksiin, mutta levisi maastoon noin 200m2 alueelle. Sammutustoimet jatkuvat paikalla noin kello 18.30 saakka. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Kohteessa yhteensä 7 pelastustoimen yksikköä.  Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle arviointimenettelyn toimenpideohjelmaan sitoutumista26.5.2026 18:40:56 EEST | Tiedote

Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 26.5. aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy arviointiryhmän loppuraportin ja sitoutuu toimenpideohjelman toteuttamiseen arviointiryhmän edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät on arviointimenettelyn myötä katettava vuoteen 2030 mennessä. Alun perin alijäämät olisi pitänyt olla katettuna tämän vuoden aikana.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.5.2026 13:12:05 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 MAASTOPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 12.26 maastopalosta Naskuttajanpetäjäntielle Jyväskylään. Metsäautotien varressa oli havaittu palavaa maastoa. Välintöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ei ole. Pelastuslaitokselta on kohteessa kahdeksen yksikköä sammuttamassa paloa. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran klo 14.00 tai jos tilanne päättyy.

Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella26.5.2026 13:11:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue käynnistää Uusi polku -hankkeen nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa. Hanke saa 270 000 euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen toimintamalli, joka tukee nuoren jatko-ohjautumista, vahvistaa ammattilaisten yhteistyöosaamista ja vähentää yliannostusten uusiutumisriskiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye