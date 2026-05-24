Vihreät esittää uusia malleja vauhdittamaan perheasuntojen rakentamista Helsinkiin

Helsingin vihreät: Tulevaisuuden kasvu syntyy ilmastoratkaisuista, sivistyksestä ja kestävästä elinkeinopolitiikasta 12.5.2026 09:51:39 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi eilen Helsingin vihreiden esitykset kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikan ohjelmaan. Muutokset vahvistavat ilmaston, osaamisen ja kestävän talouden näkökulmia Helsingin kasvupolitiikassa. ”Helsingin tulevaisuus rakentuu koulutukselle, tutkimukselle, innovaatioille ja ilmastokestäville ratkaisuille. Menestyvä kaupunki ymmärtää, että vihreä siirtymä, osaaminen ja hyvä elämä eivät ole kasvun esteitä vaan sen edellytyksiä”, Helsingin vihreiden kaupunginhallitusryhmän johtaja Suvi Pulkkinen sanoo. Vihreiden muutosten myötä Helsinki kehittää ruokajärjestelmää, joka kestää paremmin kriisejä ja ilmastonmuutosta. Ohjelmaan lisättiin tavoitteita uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisestä, jotta ruoantuotanto olisi vähäpäästöisempää, toimintavarmempaa ja nykyistä enemmän paikallista. Ohjelmaan kirjattiin myös, että Helsingin elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostetaan ratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan ilmastonmuutokseen, epävarmaan maailmantila