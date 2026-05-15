Yhä harvempi ylioppilas jatkaa suoraa opintoihin; POP Pankki on huolissaan ilmiön oheisvaikutuksista
29.5.2026 11:00:00 EEST | POP Pankkikeskus osk | Tiedote
80 prosenttia tuoreista ylioppilaista hakee jatko-opintoihin. Kuitenkin välivuoden pitäminen tai opiskelupaikan optimointi näyttää yleistyneen koronan jälkeen, koska suoraan jatko-opintoihin siirtyvien määrä on tilastojen mukaan viime vuosina laskenut.
”Ensihakijakiintiö voi johtaa halutuimpien alojen osalta turhaan taktikointiin ja aloituksen siirtymiseen. Tämä johtaa helposti siihen ilmiöön, että opiskelu ja valmistuminen siirtyy, kun ei tule valituksi. Tämä voi edelleen johtaa vakiintumisen ja perheiden perustamisen siirtymiseen sekä siihen, että myös mahdollisen omistusasunnon hankkiminen siirtyy. Näillä voi olla yhteiskunnan kannalta laajempiakin vaikutuksia tulevaisuudessa”, summaa POP Pankin johtaja Timo Hulkko.
Noin kahdeksan kymmenestä vastavalmistuneesta ylioppilaasta hakee jatkopaikkaa; opintojen jatkaminen on käytännössä toinen asia
Useimmat valmistuneet hakivat jatko-opintopaikkaa jo valmistumisvuonnaan (Kuvio 1). Vuonna 2024 hieman alle 80 prosenttia uusista ylioppilaista haki jatko-opintoihin heti lukion jälkeen. Osuus oli lähes sama naisilla ja miehillä. Lähes puolet hakijoista suuntasi pelkästään yliopisto-opintoihin, 16 prosenttia haki sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin ja 12 prosenttia pelkästään ammattikorkeakouluihin. Vuodesta 2003 lähtien yksinomaan yliopistoihin hakeneiden määrä on kasvanut noin 21 prosenttiyksikköä, kun taas sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin hakeneiden määrä on vähentynyt noin yhdeksän prosenttiyksikköä.
Hakeminen ja opintojen aloittaminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, ja moni siirtyy jatko-opintoihin vasta myöhempinä vuosina esimerkiksi välivuoden, työskentelyn tai uusien hakukertojen jälkeen. Vuonna 2024 uusista ylioppilaista vain noin 34 prosenttia aloitti jatko-opinnot heti valmistumisvuotenaan (Kuvio 2). Jatko-opinnot aloittaneista yliopisto-opinnot aloitti 21 prosenttia ja ammattikorkeakouluopinnot 11 prosenttia valmistuneista. Miehistä noin 37 prosenttia jatkoi opintoihin heti valmistumisen jälkeen, kun naisilla vastaava osuus oli noin 31 prosenttia.
Vuosina 2015–2024 lukiosta valmistuneista keskimäärin 31 prosenttia opiskeli valmistumisvuonnaan. Vuosi valmistumisen jälkeen opiskelevien osuus nousi 55 prosenttiin, kahden vuoden jälkeen 69 prosenttiin ja kolmen vuoden jälkeen jo 74 prosenttiin. Tämä kertoo siitä, että vaikka jatko-opinnot eivät alkaisi heti, suurin osa löytää myöhemmin oman reittinsä koulutukseen.
”Vaikka otsikoissa on ollut erilaisia opiskelijoitakin koskevia leikkauksia, opiskeleminen parantaa tilastojenkin valossa työllistymismahdollisuuksia ja kartuttaa arvokasta henkistä pääomaa. Ilahduttavaa on, että jatko-opinnot houkuttelevat kyllä myöhemmin ja kolme vuotta ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen huomattava määrä on kartuttamassa osaamistaan lisää”, Hulkko toteaa.
Lisätietoja:
Tilastollista yhteenvetoa kommentoi POP Pankin johtaja Timo Hulkko; hänet tavoittaa parhaiten viestintäpäällikkö Maija Hyötyläisen kautta, puh. 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
POP Pankki -ryhmä on yli 800 henkilöä työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. Haluamme olla henkilökohtaisen digitaalisen palvelun ja parhaan asiakastyytyväisyyden pankki, joka kasvattaa markkinaosuuttaan kannattavasti. Seuraamme asiakastyytyväisyydemme kehitystä osallistumalla EPSI Ratingin valtakunnalliseen pankki- ja rahoitusalaa koskeviin tutkimuksiin. Olemme olleet mukana ko. henkilöasiakastutkimuksessa vuodesta 2011 ja yritysasiakkaiden vastaavassa tutkimuksessa vuodesta 2021 lähtien sijoittuen vuodesta toiseen toimialan kärkeen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta POP Pankkikeskus osk
POP Pankin palveluissa laaja käyttökatko 29.5.-1.6.202615.5.2026 10:38:11 EEST | Tiedote
POP Pankin verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa pe 29.5.2026 klo 15 ja päättyy ma 1.6.2026. Katkon aikana POP Visa -kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Tällä saattaa olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. POP Visa -kortin credit-ominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia. Myös POP Pankin verkkopankki ja POP Mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi POP Avain -tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi/info. Käyttökatko liittyy POP Pankin verkkopankin, POP Mobiilin ja POP Avaimen uudistumiseen. Uudet palvelut ovat käyttöönotettavissa käyttökatkon jälkee
POP Pankki -ryhmän liiketoiminta jatkoi suotuisaa kehittymistä, ryhmän tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 on julkaistu13.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
POP Pankki -ryhmän luottokanta kasvoi Suomen talouden ennakoitua heikommasta kehityksestä huolimatta 2,5 prosenttia lähes 4,9 miljardiin euroon. Henkilöasiakkaille myönnetyt luotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia, kun taas yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaille myönnetyt luotot kasvoivat 3,7 prosenttia. Talletusten määrä kasvoi 4,3 prosenttia 4,6 miljardiin euroon.
Tutkimus: joka neljäs suomalainen on luopunut suoratoistopalveluista säästöjen vuoksi16.1.2026 14:28:04 EET | Tiedote
POP Pankin Iro Researchillä teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat suoratoistopalveluihin aiempaa kriittisemmin. 24 prosenttia suomalaisista on jättänyt viime vuonna ainakin yhden suoratoistopalvelun pois. Tutkimuksen mukaan 42 prosenttia suomalaisista ei käytä suoratoistopalveluihin rahaa lainkaan. Suoratoistopalvelut ovat esimerkki kohteista, joiden käyttöä harkitaan osana oman talouden tasapainottamista.
POP Pankki -ryhmän kansalaissuhdanne-ennuste 2025–2026: talous kääntyy varovaiseen kasvuun22.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen bruttokansantuotteen kasvu jää tänä vuonna supistuvan yksityisen kulutuksen painamana hyvin vaatimattomaksi, vain 0,1 prosenttiin. Ensi vuoden puolen välin tienoilla talousnäkymät alkavat kirkastua Euroopan kiihtyvän talouskasvun vanavedessä. Yksityinen kulutus kääntyy kasvuun ja investointikysyntä vahvistuu, erityisesti puolustussektorin panostusten myötä. Vuonna 2026 talouden ennakoidaan kasvavan 1,1 prosenttia. POP Pankin ennuste vuodelle 2026: BKT:n kasvu kiihtyy 1,1 prosenttiin 12 kuukauden Euriborin ennakoidaan olevan keskimäärin 2,3 prosenttia vienti kasvaa 2,7 prosenttia tuonti vauhdittuu 4,2 prosenttiin investoinnit siivittyvät 7,1 prosentin kasvuun; yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 0,6 prosenttia. inflaatio nousee 1,8 prosenttiin palkansaajien ostovoima paranee ensi vuonna 2,1 prosenttia työttömyysaste on vuonna 2026 keskimäärin 9,9 prosenttia ja 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 71,6 prosenttia.
Tuore tutkimus: ”Työmyyräkulttuuri” on vahvoilla; suomalaiset palkitsevat itseään ruokaan panostamalla, matkustamalla ja liikkumalla – shoppailulla itseään hemmottelee vain joka neljäs17.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
POP Pankin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat palkinneet itseään viimeisen puolen vuoden aikana panostamalla ruokaan (42 %), matkustamalla (33 %) tai liikkumalla (30 %). Shoppailemalla itseään on palkinnut noin 25 prosenttia vastaajista. Miehistä ja 45 –54-vuotiaista noin joka neljäs ei ole palkinnut itseään. Aktiivisemmin itseään hemmottelevat naiset sekä 18– 34-vuotiaat (ei ole palkinnut itseään 13 %, 10 %). Pääkaupunkiseudulla itsensä palkitseminen on pienempiä kuntia yleisempää (ei ole palkinnut itseään 18 % vrs. 25 %). ”Säästäminen on hyvin rationaalinen reaktio talouden viimeaikaisiin liikkeisiin, mutta itseensä satsaamisesta kannattaa pitää kiinni. Itsensä palkitseminen heijastuu omaan jaksamiseen, joka heijastuu taas työhyvinvointiin ja laajemmin taas yleiseen hyvinvointiin”, toteaa johtaja Timo Hulkko POP Pankista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme