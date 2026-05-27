Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden kääntyminen selvään nousuun vaatii työllisyyden paranemista

28.5.2026 09:00:48 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Tuoreissa tilastoissa eivät vielä huhtikuussakaan näy korkojen nousun ja Lähi-idän sodan vaikutukset. ”Kauppamäärissä nähtiin pientä laskua edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta varsinaisesta romahduksesta ei ole merkkejä. Vaikka tilastoissa ei näy signaaleja romahduksesta, on korkojen ja hintojen nousu voinut siirtää asuntomarkkinoiden toipumista eteenpäin”, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,3 % huhtikuussa 2026 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8 %. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden takaiseen ainoastaan Oulussa (+1,0 %), kun taas lasku oli suurinta Helsingissä (-7,1 %) ja Turussa (-4,2 %).

”Asunnonostoaikomukset ovat tällä hetkellä historiallisen matalalla tasolla. Tuoreet työllisyystilastot eivät antaneet lupauksia paremmasta, ja asuntomarkkinoiden käänne edellyttää työllisyyden kohentumista”, sanoo Holappa.

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

