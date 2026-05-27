Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden kääntyminen selvään nousuun vaatii työllisyyden paranemista
28.5.2026 09:00:48 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Tuoreissa tilastoissa eivät vielä huhtikuussakaan näy korkojen nousun ja Lähi-idän sodan vaikutukset. ”Kauppamäärissä nähtiin pientä laskua edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta varsinaisesta romahduksesta ei ole merkkejä. Vaikka tilastoissa ei näy signaaleja romahduksesta, on korkojen ja hintojen nousu voinut siirtää asuntomarkkinoiden toipumista eteenpäin”, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,3 % huhtikuussa 2026 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8 %. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden takaiseen ainoastaan Oulussa (+1,0 %), kun taas lasku oli suurinta Helsingissä (-7,1 %) ja Turussa (-4,2 %).
”Asunnonostoaikomukset ovat tällä hetkellä historiallisen matalalla tasolla. Tuoreet työllisyystilastot eivät antaneet lupauksia paremmasta, ja asuntomarkkinoiden käänne edellyttää työllisyyden kohentumista”, sanoo Holappa.
Veera Holappavanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 631 7217veera.holappa@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?27.5.2026 12:57:07 EEST | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 2. kesäkuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tapion tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset Suomessa.
Pikakommentti: Työmarkkinoiden toipuminen jäi haaveeksi – työttömyys nousi jälleen27.5.2026 09:05:50 EEST | Tiedote
Työmarkkinoiden toipuminen ei toteutunut vielä huhtikuussakaan. Työttömyysaste nousi jälleen viime kuussa, samalla kun työllisten määrä ja työllisyysaste ovat jatkaneet laskuaan jo useamman kuukauden ajan.
Luonnonarvomarkkinoiden kasvu rakentuu kokeilujen kautta19.5.2026 11:00:50 EEST | Tiedote
Suomen luonnonarvomarkkinat ovat edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta niitä voidaan vahvistaa pilotointikulttuurin avulla. Pilottien kautta toimijat voivat kartuttaa osaamistaan markkinoista ja lisätä kohteiden tarjontaa sekä kysyntää. Julkinen sektori taas voisi vauhdittaa markkinoiden käynnistymistä toimimalla alkuvaiheessa luonnonarvoyksiköiden ostajana.
Pikakommentti: Iranin sota ei tuonut romahdusta asuntokauppaan - ainakaan vielä maaliskuussa19.5.2026 09:01:42 EEST | Tiedote
Sota Iranissa ei näytä aiheuttaneen romahdusta asuntomarkkinoilla ainakaan vielä maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja. Asuntomarkkinoiden yleiset näkymät ovat yhä harmaat, eikä selkeää muutosta ole näkyvissä.
