Helsingin keskustan kävijämäärät kasvaneet – myös liiketilojen täyttöaste on noussut

Helsingin ydinkeskustan liiketilojen täyttöasteessa on kolmen vuoden tarkastelujaksolla havaittavissa selkeää parantumista. Liiketilojen lukumääräinen täyttöaste on nyt 92,12 prosenttia. Tieto käy ilmi maaliskuun lopussa toteutetusta elinvoimalaskennasta. Laskennan mukaan ydinkeskustan liiketilojen täyttöaste on vuosien 2023 ja 2026 välillä noussut 1,85 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2023 liiketilojen täyttöaste oli 90,27 prosenttia.

– On erinomaisen hienoa, että yritykset, asioijat ja matkailijat ovat löytäneet tiensä entistä suuremmissa määrin Helsingin keskustaan. Kautta linjan nähtävät kasvuluvut palveluiden tarjonnassa ja kuluttajien määrässä ovat loistava positiivinen signaali keskustan vetovoimasta ja kaupungin elinvoimasta, iloitsee Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Myös lauantaisin avoinna olevien palveluiden lukumäärä oli tämän vuoden laskennassa korkeampi kuin sekä viime vuonna että vuonna 2023.

– Palveluiden lauantaiaukiolo on tärkeä tunnusluku, sillä se kertoo siitä, että keskustan palveluille on muutakin kysyntää kuin arjen pakolliset asioinnit. Lauantaiaukiololla voidaan siis arvioida keskustan kykyä houkutella ihmisiä vapaa-ajalla, kertoo johtava asiantuntija Timo Hämäläinen Helsingin kaupungilta.

Myös keskustan kävijämäärissä myönteistä kehitystä

Samanaikaisesti myös kävijämäärät Helsingin keskustassa ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Kotimaisia matkapuhelinliittymiä seuraava mobiilidatamittaus osoittaa, että kävijämäärät koko keskustan alueella olivat tammi-huhtikuussa 3,6 prosenttiyksikköä viimevuotista korkeammalla tasolla. Taso on kuitenkin edelleen alle vuoden 2019 tason.

Keskustan keskeisillä kaduilla koettava jalankulkijoiden vilinä on kuitenkin käytännössä palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Esimerkiksi Aleksanterinkadun mittauspisteessä laskettiin tammi-huhtikuun aikana 4,9 prosentin kasvu viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myös tapahtumien osalta keskustassa on alkuvuoden aikana ollut vilkasta. Esimerkiksi Lux Helsinki -valotaidetapahtuma teki tänä vuonna kävijäennätyksensä. Tapahtumassa vieraili 450 000 vierasta kuuden päivän aikana. Maaliskuussa järjestetty Red Bull Heavy Metal -lumilautailutapahtuma Senaatintorilla keräsi paikalle 30 000 ihmistä. Mantan lakitusta vappuaattona seurasi puolestaan noin 100 000 ihmistä ja Kaivopuistossa vapunjuhlijoita oli 70 000.

Palveluiden, kohtaamisten ja vapaa-ajan merkitys kasvaa – yli 700 ravintolaa ja kahvilaa auki lauantaisin

Erityisesti ravintoloiden määrä keskustassa on kasvanut. Elinvoimalaskennan mukaan keskustassa on yhteensä 711 lauantaisin avoinna olevaa ravintolaa ja kahvilaa, mikä on ennätysluku. Helsingin keskusta onkin Suomen ylivoimaisesti merkittävin ravintolakeskittymä.

– Elinvoimalaskennan tulokset osoittavat keskustan palvelurakenteessa tapahtuneen muutoksen, joka jatkuu edelleen. Palveluiden, kuten ravintoloiden, kahviloiden ja baarien sekä esimerkiksi kauneus- ja hyvinvointipalveluiden, määrä kasvaa. Vastaavasti kauppojen määrä on vähentynyt, mikä on yleinen kehityssuunta kaupunkikeskustoissa, kertoo johtava asiantuntija Timo Hämäläinen.

– Tämä kehitys liittyy olennaisesti 2020-luvun laajoihin muutosvoimiin, kuten verkko-ostamisen kasvuun, kulutuksen siirtymään tavaroista palveluihin ja elämyksiin, palveluiden digitalisaatioon sekä etätyön lisääntymiseen. Yhdessä nämä muutokset siirtävät keskustan painopistettä perinteisestä tavarakaupasta kohti palveluja, kohtaamisia ja vapaa-ajan viettoa, muistuttaa Hämäläinen.

Matkailijamäärät rikkovat ennätyksiä

Matkailun ennätyksellinen kasvu vahvistaa keskustan elinvoimaa lisäämällä asiakasvirtoja ja kysyntää erilaisille palveluille. Helsingissä kirjattiin vuonna 2025 yli 4,9 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä, mikä oli 8,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja kaikkien aikojen ennätys.

Kasvu on jatkunut myös tämän vuoden aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yöpymisiä rekisteröitiin 6,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat samaan aikaan 7,9 prosenttia. Kasvu on keskustan elinvoiman kannalta huomionarvoista, sillä kansainväliset matkailijat viettävät aikaa erityisesti keskustan kohteiden ja palvelujen parissa.

Helsingin keskustan elinvoimaa on selvitetty ydinkeskustan elinvoimalaskennoilla vuodesta 2016 alkaen. Laskennassa seurataan rajatun keskusta-alueen kivijalkojen ja kauppakeskusten liiketilojen määrää, toimintaa, täyttöastetta ja aukioloaikoja. Elinvoimalalaskennan toteuttaa Voittajakaupungit - Winning Cities Oy Ltd. Voittajakaupungit on kehittänyt menetelmän Elävät kaupunkikeskustat ry:n toimeksiannosta. Elävät kaupunkikeskustat ry on vuonna 1997 perustettu keskustakehittäjien valtakunnallinen verkosto. Menetelmänä vuosittain toteutettava elinvoimalaskenta antaa arvokasta informaatiota keskustan kehityksestä ja se on hyödyllinen osa toisiaan täydentävien mittarien kokonaisuutta, jolla seurataan ydinkeskustan elinvoimaisuuden kehittymistä.

