Metsäammattilaisten verkosto kasvaa ja ääni kovenee

Yhä useampi metsäammattilainen on liittynyt uuteen metsäammattilaisten verkostoon, jota alettiin kokoamaan vapun jälkeen. Tarve metsäalan verkostolle on kasvanut vuosien aikana, koska metsäammattilaiset ovat kokeneet, ettei heidän ääni kuulu julkisessa metsäkeskustelussa. Alan ammattilaisten äänen puuttuminen on johtanut koko ajan heikentyneeseen metsäuutisoinnin laatuun ja metsäkeskusteluiden polarisoitumiseen. Liian moni suomalainen pitää metsäammattilaisia luonnon vihollisena, vaikka tosiasiassa suurin osa hakeutuu alalle rakkaudesta luontoon ja luonnon hyvinvoinnin eteen tehtävä työ on osa arkityötä lähes kaikilla.

Verkoston alku on ollut erinomainen

Metsäammattilaisten verkosto on lyhyessä ajassa saanut runsaasti huomiota, vaikka media on ollut odotetusti varovainen ottamaan yhteyttä metsäammattilaisiin. Muutamia julkaisuja on kuitenkin myös lehdissä ollut. Uusi metsäorganisaatioista riippumaton toimija on herättänyt kiinnostuksen lisäksi myös odotettua vastustusta ja sitä on yritetty myös aktiivisesti väheksyä. Verkostoa kuvataan herkästi riidanhakuiseksi ja metsäkeskustelua polarisoivaksi, koska se kertoo metsäammattilaisten havaintoja ja ajatuksia avoimesti. Ympäristöjärjestöjen väitteiden korjaamista ja faktojen esittämistä kuvataan propagandaksi ja käsitys metsäammattilaisista luonnon vihaajina on tiukassa. Virheellisten käsitysten muuttumiseen menee oletettavasti aikaa.

Verkosto on luonnollisesti keskittänyt huomionsa metsäammattilaisten ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja maineen parantamiseen erityisesti työssä luontoarvojen hyväksi. Viestinnässä on aktiivisesti tuotu esiin metsäammattilaisten tekemää luontotyötä, joka on jäänyt mediassa vähälle huomiolle. Lisäksi metsäalan merkitystä yhteiskunnalle ja asemaa maailman kestävimmän metsätalouden maana on nostettu esiin monissa yhteyksissä.

STT infon kautta on julkaistu 11 tiedotetta tai blogia, jotka ovat menneet myös verkoston jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille toimitusten ja toimittajien lisäksi. Sosiaalisessa mediassa Metsäammattilaisten verkoston julkaisuja on katseltu lähes 75.000 kertaa. Tiedotteita on julkaistu myös metsäammattilaisten nettisivuilla. Faktantarkistuksia on tehty neljästä julkaisusta, joista yhdestä jouduttiin toimituksen kanssa käydyn keskustelun jälkeen tekemään kantelu Julkisen sanan neuvostolle. Kyseessä oli YLE:n julkaisu, johon toimitus ei suostunut tekemään asiavirheiden korjausta.

Verkosto kutsuu metsäammattilaisia

Verkoston muodostuminen on ollut yllättävän nopeaa. Ensimmäisen vuoden tavoitteesta on saavutettu puolet jo ensimmäisen kuukauden aikana. Metsäammattilaisten verkosto kutsuu kaikkia metsäammattilaisia liittymään jäseneksi, sillä isommalla joukolla on aina isompi vaikutus koko toimintaympäristöön. Jäseneksi voi liittyä verkoston nettisivuilla www.metsaammattilaiset.fi. Osallistuminen verkoston toimintaan on täysin vapaaehtoista ja jokainen voi itse päättää osallistumisesta toimintaan.