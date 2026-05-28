Eurojackpotin porukkapelistä miljoonan voittanut: ”Hyvin onnellinen olo”

- Sieltä Suonenjoen K-Supermarketista voittokuponki ostettiin. Kävimme me sielläkin kakkua maistamassa, kun siellä oli kahvitus voiton kunniaksi. Paljon oli väkeä paikalla, voittaja nauroi Veikkauksen Miljonäärisalongin suurvoittajakahvien äärellä.



- Salaisuus voitosta on hyvin säilynyt ja niin aion jatkaa. Perheelleni on kerrottu, ja lapsia autetaan voitosta. Ja osa voittorahoista menee sijoitettavaksi, voittaja suunnitteli.



Suonenjoen K-Supermarketista miljoonan euron porukkapeliosuutena ostanut voittaja muisteli suurvoittajien kahvipöydän äärellä myös tunnelmiaan voiton selviämisen jälkeen.



- Aika sekava olo oli voiton jälkeen. Mutta hyvin onnellinen olo se oli. Mahtava tuuri tässä osui kohdalleni. En usko, että elämäni kovin paljon kuitenkaan muuttuu. Ehkä matkustellaan jossain kohtaa.



Suonenjoen K-Supermarketista rivinsä ostaneen onnekkaan miljoonavoitto tuli Eurojackpotin kierrokselta 15/2026. Viiden miljoonan euron päävoiton jakoivat hänen kanssaan nettipelaaja Ruskosta, nettipelaaja Savonlinnasta, nettipelaaja Lahdesta ja Porvoon Torinkulman R-kioskista rivinsä ostanut voittaja.



Tänä iltana Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden aikana Suomeen on osunut kolme kertaa Eurojackpotin päävoitto.



Eurojackpotin ensimmäinen suomalainen päävoitto tuli Suomeen heti vuoden alussa, kun vuoden 2026 ensimmäisessä arvonnassa helsinkiläinen nainen nappasi huimat 74,1 miljoonaa euroa.



Ja vuoden ensimmäisestä voitosta ehti kulua vain muutama viikko, kun taas tärähti. Kierroksella 5/2026 lappeenrantaismies nappasi 17,6 miljoonan euron päävoiton.



Viimeisin päävoitto osui huhtikuun alussa, kun viiden miljoonan euron päävoitto osui viiden osuuden porukkapeliin. Tunnelmistaan yllä kertonut voittaja on yksi huhtikuun porukkavoittajista, joista jokainen voitti miljoona euroa.