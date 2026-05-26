Pankkien palvelukatkoilla parannetaan turvallisuutta ja palveluja – korvausten vaatiminen on yliampuvaa
30.5.2026 10:00:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Kuluttajaliitto vaati torstaina keskustelua pankkien vahingonkorvausvastuusta palvelujen käyttökatkotilanteissa. Taustalla on POP Pankin ilmoittama tämän viikonlopun mittainen käyttökatko, josta pankki on ilmoittanut jo toukokuun ensimmäisinä päivinä.
Palvelukatkoissa on kyse palvelun jatkuvasta kehittämisestä. Katkoja tehdään, jotta vastaisuudessa palvelut olisivat entistä parempia ja turvallisempia. Esimerkiksi kyberturvallisuuden parantaminen ja ajanmukaisina pitäminen vaatii jatkuvaa kehitystä.
Pankkipalvelut ovat korkean luottamuksen ja korostetun varovaisuuden palveluja. Kun on kyse asiakkaan varojen käsittelystä, virheisiin ei ole juuri varaa. Jotta palveluiden sujuva ja virheet välttävä kehitys voidaan taata, ovat palvelukatkot välttämättömiä. Työ tehdään usein viikonloppuna, jolloin se häiritsee asiakkaita mahdollisimman vähän.
Usealla suomalaisella on asiakassuhde useampaan pankkiin. Samalla tavoin kuin useamman maksukortin pitäminen esimerkiksi katoamisen tai käyttökatkon vuoksi, voi useamman pankkitilin pitämisen eri pankeissa nähdä tapana taata itselleen palvelut kaikkina aikoina. Käyttökatkoista hyvissä ajoin tiedottaminen antaa asiakkaille mahdollisuuden varautua katkoon esimerkiksi nostamalla käteistä tai tekemällä rahansiirtoja toiseen pankkiin. Ylipäänsä palvelujen kilpailuttaminen on viisasta.
Toisen pankin asiakkuuden myötä myös vahva sähköinen tunnistautuminen palvelukatkojen aikana on mahdollista. Sähköisen tunnistusvälineen voi hankkia myös mobiilivarmenteen muodossa.
Peräänkuulutan asiassa myös suhteellisuudentajua. Olemme viime vuosina kulkeneet kohti tilannetta, jossa lähestulkoon kaikkia palveluja on saatavilla aina. Esimerkiksi kauppojen sunnuntaiaukiolo vapautui vasta kymmenisen vuotta sitten.
On erittäin raju vaatimus vaatia korvauksia siitä, että pankkipalveluissa on ennalta ilmoitettu huoltokatko. Vapailla markkinoilla jokaisella on mahdollisuus hankkia palvelut haluamaltaan toimijalta. Jos yksi palveluntarjoaja ei pysty kaikkina hetkinä täyttämään asiakkaan tarpeita, voi asiakas niin halutessaan kääntyä toisen palveluntarjoajan puoleen. Tämä pätee myös pankkipalveluihin.
Ihmisillä on myös oma vastuunsa varautua hetkellisiin palvelukatkoksiin, vaikka palvelut yhteiskunnassamme ovatkin korkealla tasolla. Näinä aikoina oma varautuminen ei ole missään tapauksessa huono idea, vaan järkevän kansalaisen merkki.
Arno Ahosniemi
toimitusjohtaja
Finanssiala ry
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 40 588 6834arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 400 807 025jussi.karhunen@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
