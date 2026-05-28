M400-metrojunien hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen

29.5.2026 16:34:05 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ovat aloittaneet uusien M400-metrojunien kilpailutuksen. Lopullinen valinta M400-junien toimittajasta tehdään syksyllä 2027. Uusien metrojunien on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuonna 2033-34.

M100-sarjan metrojuna. Kuva: Kaupunkiliikenne Oy

Neuvotteluihin valittiin kaikki osallistumishakemuspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäneet toimittajat – yhteensä 4 toimittajaa. Valitut toimittajat ovat Alstom Transport Finland Oy, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Ryhmittymä Stadler (Stadler Rail Valencia, S.A.U. ja Stadler Service AG) sekä Skoda Transportation a.s.

Uudet M400-metrojunat tulevat korvaamaan M100- ja M200-sarjan metrojunat. Vanhat junat alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä eivätkä ne sovellu tihentyvän metroliikenteen tarpeisiin. Uusia junia hankitaan aluksi enintään 23 kappaletta. Hankintaan sisältyy myös optio lisäjunien tilaamiseen.

2030-luvulla metroa on tarkoitus liikennöidä kokonaan puoliautomaattisesti. Ohjaamossa on myös jatkossa metrojunankuljettaja, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että metro voi lähteä turvallisesti asemilta, sulkea ovet sekä toimia poikkeus- ja hätätilanteissa.

Nykyiset M300-junat sekä tulevat M400-junat varustetaan toimimaan uudella puoliautomaattisella liikenteenohjausjärjestelmällä. Uudistuksilla parannetaan metron luotettavuutta sekä kapasiteettia, kun metroa voidaan liikennöidä tiheämmällä vuorovälillä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä M400-metrojunien hankesuunnitelman enintään 250 000 000 euron kokonaishinnalla. Hankinnassa tullaan kiinnittämään erityishuomiota matkustajakokemuksen parantamiseen, matkustajakapasiteetin tehostamiseen ja pysäkkitoimintojen sujuvoittamiseen.

