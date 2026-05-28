M400-metrojunien hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen
29.5.2026 16:34:05 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ovat aloittaneet uusien M400-metrojunien kilpailutuksen. Lopullinen valinta M400-junien toimittajasta tehdään syksyllä 2027. Uusien metrojunien on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuonna 2033-34.
Neuvotteluihin valittiin kaikki osallistumishakemuspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäneet toimittajat – yhteensä 4 toimittajaa. Valitut toimittajat ovat Alstom Transport Finland Oy, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Ryhmittymä Stadler (Stadler Rail Valencia, S.A.U. ja Stadler Service AG) sekä Skoda Transportation a.s.
Uudet M400-metrojunat tulevat korvaamaan M100- ja M200-sarjan metrojunat. Vanhat junat alkavat olla teknisen elinkaarensa päässä eivätkä ne sovellu tihentyvän metroliikenteen tarpeisiin. Uusia junia hankitaan aluksi enintään 23 kappaletta. Hankintaan sisältyy myös optio lisäjunien tilaamiseen.
2030-luvulla metroa on tarkoitus liikennöidä kokonaan puoliautomaattisesti. Ohjaamossa on myös jatkossa metrojunankuljettaja, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että metro voi lähteä turvallisesti asemilta, sulkea ovet sekä toimia poikkeus- ja hätätilanteissa.
Nykyiset M300-junat sekä tulevat M400-junat varustetaan toimimaan uudella puoliautomaattisella liikenteenohjausjärjestelmällä. Uudistuksilla parannetaan metron luotettavuutta sekä kapasiteettia, kun metroa voidaan liikennöidä tiheämmällä vuorovälillä.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä M400-metrojunien hankesuunnitelman enintään 250 000 000 euron kokonaishinnalla. Hankinnassa tullaan kiinnittämään erityishuomiota matkustajakokemuksen parantamiseen, matkustajakapasiteetin tehostamiseen ja pysäkkitoimintojen sujuvoittamiseen.
Avainsanat
Linkit
Me Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä.
Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta.
Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Itäväylällä kaistamuutoksia Kalasataman kohdalla 2.6.2026 alkaen28.5.2026 09:34:30 EEST | Tiedote
Itäväylän liikennejärjestelyt muuttuvat Kalasataman kohdalla tiistaina 2.6.2026 Junatien metrosillan uusimisen vuoksi.
Raitiovaunuhankinnan toimitusaikataulu27.5.2026 16:40:40 EEST | Tiedote
Julkisuudessa on viime päivinä esitetty arvioita, joiden mukaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankinnan ratkaisu johtaisi välittömiin henkilöstövaikutuksiin tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen tehtaalla.
Teollisuuden kustannustason nousu kasvattaa pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankkeiden hintoja22.5.2026 12:24:41 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy esittää korotuksia raitiovaunuhankkeiden enimmäishintoihin. Korotusten taustalla on Euroopan laajuinen kustannustason nousu, joka on nostanut erityisesti kiskokaluston hintoja viime vuosina. Kaupunkiraitiovaunujen kustannukset ovat nousseet noin 18,6 prosenttia ja pikaraitiovaunujen 4,6 prosenttia.
Keilaniemen aseman pohjoisen sisäänkäynnin kaikki liukuportaat poissa käytöstä viikolla 22 – pitkät liukuportaat suljettuna viikkoon 31 saakka18.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Huoltotöiden vuoksi Keilaniemen metroaseman liukuporrasryhmiä on vuoron perään poissa käytöstä huhti–lokakuun aikana.
Sörnäisten metroasemaa kunnostetaan metrokatkon aikana13.5.2026 10:41:59 EEST | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy kunnostaa Sörnäisten metroasemaa vuosina 2027–2028. Aseman laituritasolla tehdään paloturvallisuuden ja talotekniikan perusparannus sekä uusitaan laituritason liukuportaat ja vinohissit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme