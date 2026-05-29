Noora Louhimo voitti Tähdet, tähdet -kilpailun – Sami Yaffa ylisti laulajaa: ”Sydän lähtee irti”
31.5.2026 21:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Tähdet, tähdet huipentui jännittävään finaaliin, jossa neljä esiintyjää kilpaili koko kauden voitosta. Lopulta voittajaksi kruunattiin Noora Louhimo.
Finaalissa kilpailivat Venla Edelmann, Jukka Poika, Aarne Pelkonen ja Noora Louhimo. Jaksossa he muistelivat Tähdet, tähdet -taivaltaan ja esittivät aikaisemmin kauden aikana kuullun kappaleen. Lisäksi he esittivät yhden kaikkien aikojen suosikkikappaleistaan.
Noora Louhimo oli valinnut kauden aikana esittämistään kappaleista Lady Gagan Bad Romancen. Suosikkikappaleena kuultiin Céline Dionin My Heart Will Go On.
Nooran ääni ja esiintyminen ovat keränneet ylistäviä kommentteja läpi kauden. Tuomari Sami Yaffa oli sulaa vahaa käheä-äänisen laulajan edessä.
– Sinulle on annetut mieletön lahja. Äänesi väri on käsittämätön. Siellä on myös ne kymmenet tuhannet tunnit, joita tuolle tasolle pääseminen vaatii. Olen ollut aivan äimänä jokaisen esityksesi jälkeen. Jokaisessa vedossa on ollut niin, että sydän lähtee irti, Sami Yaffa hehkutti Nooraa.
Lähetyksen lopussa Noora seisoi Tähdet, tähdet -lavalla kilpakumppaneidensa Venla Edelmannin, Aarne Pelkosen ja Jukka Pojan sekä juontaja Susanna Laineen kanssa. Voittaja valittiin studioyleisön antamilla äänillä. Finaalissa laskettiin kaikkien jaksojen äänet, ja eniten ääniä saanut kruunattiin tähtien tähdeksi.
Neljänneksi sijoittui Jukka Poika, kolmanneksi Venla Edelmann ja toiseksi Aarne Pelkonen.
– Olen taivaassa. Kiitos kaikille! Ohjelmaan lähteminen oli elämäni paras päätös. Olen tavannut täällä niin ihania ihmisiä ja saanut kokea jotain unohtumatonta, Noora sanoi voittonsa julistuksen jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Kamppailu-urheilun jättitapahtuma Immu Fight Night valtaa Helsingin jäähallin syyskuussa29.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Immu Ilmén tuo maamme kovatasoisimman kamppailu-urheiluillan Helsingin jäähalliin syyskuussa. Immu Fight Night järjestetään lauantaina 12.9.2026. Lipunmyynti alkaa Lippupisteessä perjantaina 12. kesäkuuta.
SkyShowtimen Trio-ruotsalaissarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1.6. klo 2127.5.2026 09:39:03 EEST | Tiedote
SkyShowtime-alkuperäissarja Trio (Trion) kertoo kolmesta ruotsalaisnuoresta, jotka tutkivat rakkauden, seksin ja intohimon mahdollisuuksia ja riskejä. Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 1. kesäkuuta. Kaikki jaksot ilmestyvät Ruutuun SkyShowtime-tilaajille 1.6. alkaen.
Selviytyjät Suomi täyttää 10 – nämä aikaisemmin pettyneet kilpailijat palaavat saarelle!26.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ruudun ja Nelosen ikonisin selviytymisreality täyttää pyöreät kymmenen vuotta!
MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Räjähdyspisteen pressiaamiaiselle 1.6. klo 9 – draamasarja vuoden 1986 Mikkelin panttivankitapauksesta25.5.2026 09:50:41 EEST | Tiedote
Tervetuloa Elisa Viihde -alkuperäissarjan Räjähdyspiste pressiaamiaiselle maanantaina 1.6. klo 9 Strindbergille (2. krs, Pohjoisesplanadi 33). Paikalla ovat näyttelijät Johannes Holopainen, Laura Malmivaara, Roosa Söderholm, Minka Kuustonen, sekä ohjaaja Petri Kotwica ja käsikirjoittaja Hannu Kontturi.
JULKISTUS: Tässä ovat uudet Amazing Race Suomi -kilpaparit!23.5.2026 07:59:00 EEST | Tiedote
Amazing Race Suomen 4. kauden kuvaukset starttaavat tänään lauantaina Helsingistä. Mukana kilpailemassa on 11 uutta kilpaparia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme