Noora Louhimo voitti Tähdet, tähdet -kilpailun – Sami Yaffa ylisti laulajaa: ”Sydän lähtee irti”

Finaalissa kilpailivat Venla Edelmann, Jukka Poika, Aarne Pelkonen ja Noora Louhimo. Jaksossa he muistelivat Tähdet, tähdet -taivaltaan ja esittivät aikaisemmin kauden aikana kuullun kappaleen. Lisäksi he esittivät yhden kaikkien aikojen suosikkikappaleistaan.

Noora Louhimo oli valinnut kauden aikana esittämistään kappaleista Lady Gagan Bad Romancen. Suosikkikappaleena kuultiin Céline Dionin My Heart Will Go On.

Nooran ääni ja esiintyminen ovat keränneet ylistäviä kommentteja läpi kauden. Tuomari Sami Yaffa oli sulaa vahaa käheä-äänisen laulajan edessä.

– Sinulle on annetut mieletön lahja. Äänesi väri on käsittämätön. Siellä on myös ne kymmenet tuhannet tunnit, joita tuolle tasolle pääseminen vaatii. Olen ollut aivan äimänä jokaisen esityksesi jälkeen. Jokaisessa vedossa on ollut niin, että sydän lähtee irti, Sami Yaffa hehkutti Nooraa.

Lähetyksen lopussa Noora seisoi Tähdet, tähdet -lavalla kilpakumppaneidensa Venla Edelmannin, Aarne Pelkosen ja Jukka Pojan sekä juontaja Susanna Laineen kanssa. Voittaja valittiin studioyleisön antamilla äänillä. Finaalissa laskettiin kaikkien jaksojen äänet, ja eniten ääniä saanut kruunattiin tähtien tähdeksi.

Neljänneksi sijoittui Jukka Poika, kolmanneksi Venla Edelmann ja toiseksi Aarne Pelkonen.

– Olen taivaassa. Kiitos kaikille! Ohjelmaan lähteminen oli elämäni paras päätös. Olen tavannut täällä niin ihania ihmisiä ja saanut kokea jotain unohtumatonta, Noora sanoi voittonsa julistuksen jälkeen.

