A-Katsastus Osuuskauppa PeeÄssän bonusyhteistyökumppaniksi
30.5.2026 12:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Jatkossa Pohjois-Savossa on viisi katsastusasemaa, joista saa Bonusta S-Etukortilla.
Osuuskauppa PeeÄssä ja A-Katsastus ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka perusteella S-ryhmän asiakasomistajat saavat 1.6.2026 alkaen tietyistä A-Katsastuksen palvelupisteistä Bonusta sovituista palveluista.
– Olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme aloittamaan bonusyhteistyön Pohjois-Savossa Osuuskauppa PeeÄssän kanssa. Uskomme vahvasti, että S-Etukortin omistavat asiakkaat löytävät meidät ja laadukkaat katsastuspalvelumme. Olemme täysin suomalainen yritys ja siksi yhteistyö paikallisen osuuskaupan kanssa on erityisen houkuttelevaa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Katsastajasi.fi ja A-Katsastus -asemillemme katsastukseen, kertoo A-Katsastus Oy:n aluejohtaja Juha Anttonen.
Autoilevat asiakasomistajat saavat 1.6.2026 alkaen Bonusta seuraavilta asemilta kaikista kevyen kaluston (alle 3500 kg) määräaikais-, muutos- ja rekisteröintikatsastuspalveluista, kevyen kaluston (alle 3500 kg) päästömittauksista, ajoneuvojen kuntotarkastuksista ja autotarviketuotteista:
Pohjois-Savon Katsastus, Kallantie 7, 70340 Kuopio
Katsastusasema Guru, Aholantie 4, 71800 Siilinjärvi
Keski-Savon Katsastus, Leijukuja 8, 78210 Varkaus
A-Katsastus Varkaus-Käsityökatu, Käsityökatu 34-36 A, 78210 Varkaus
A-Katsastus Iisalmi-Marjahaka, Marjahaankierto 9, 74130 Iisalmi
– Olemme iloisia uudesta yhteistyökumppanista, jonka palveluilla täydennämme asiakasomistajien Bonukseen oikeuttavia palveluita. Haluamme tarjota asiakasomistajillemme entistä kattavampia etuja ja palveluita, toteaa PeeÄssän asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä.
Lisätietoja:
A-Katsastus Oy & Katsastajasi.fi
Aluejohtaja Juha Anttonen, p. 0440855100 , juha.anttonen@a-katsastus.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä, p. 044 719 7565, reetta.innila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
