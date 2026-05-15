A-Katsastus Osuuskauppa PeeÄssän bonusyhteistyökumppaniksi

30.5.2026 12:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

Jatkossa Pohjois-Savossa on viisi katsastusasemaa, joista saa Bonusta S-Etukortilla.

Osuuskauppa PeeÄssä ja A-Katsastus ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka perusteella S-ryhmän asiakasomistajat saavat 1.6.2026 alkaen tietyistä A-Katsastuksen palvelupisteistä Bonusta sovituista palveluista.

– Olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme aloittamaan bonusyhteistyön Pohjois-Savossa Osuuskauppa PeeÄssän kanssa. Uskomme vahvasti, että S-Etukortin omistavat asiakkaat löytävät meidät ja laadukkaat katsastuspalvelumme. Olemme täysin suomalainen yritys ja siksi yhteistyö paikallisen osuuskaupan kanssa on erityisen houkuttelevaa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi Katsastajasi.fi ja A-Katsastus -asemillemme katsastukseen, kertoo A-Katsastus Oy:n aluejohtaja Juha Anttonen.

Autoilevat asiakasomistajat saavat 1.6.2026 alkaen Bonusta seuraavilta asemilta kaikista kevyen kaluston (alle 3500 kg) määräaikais-, muutos- ja rekisteröintikatsastuspalveluista, kevyen kaluston (alle 3500 kg) päästömittauksista, ajoneuvojen kuntotarkastuksista ja autotarviketuotteista:

Pohjois-Savon Katsastus, Kallantie 7, 70340 Kuopio

Katsastusasema Guru, Aholantie 4, 71800 Siilinjärvi

Keski-Savon Katsastus, Leijukuja 8, 78210 Varkaus

A-Katsastus Varkaus-Käsityökatu, Käsityökatu 34-36 A, 78210 Varkaus

A-Katsastus Iisalmi-Marjahaka, Marjahaankierto 9, 74130 Iisalmi

– Olemme iloisia uudesta yhteistyökumppanista, jonka palveluilla täydennämme asiakasomistajien Bonukseen oikeuttavia palveluita. Haluamme tarjota asiakasomistajillemme entistä kattavampia etuja ja palveluita, toteaa PeeÄssän asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä.

Lisätietoja:

A-Katsastus Oy & Katsastajasi.fi

Aluejohtaja Juha Anttonen, p. 0440855100 , juha.anttonen@a-katsastus.fi

Asiakkuuspäällikkö Reetta Innilä, p. 044 719 7565, reetta.innila@sok.fi

Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

