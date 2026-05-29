Vedonlyöjät luottavat välierässä Leijoniin – 54 % Veikkauksen Pitkäveto-kohteen merkeistä on pelattu Suomelle
30.5.2026 15:43:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen odotetut välierät pelataan tänään. Suomi kohtaa Kanadan iltapelissä klo 21 alkaen. Veikkauksen Pitkäveto-asiakkaat ovat vedonlyönnissä Leijonien kannalla.
- Tällä hetkellä (klo 15.40 lauantaina) Veikkauksen Pitkäveto-pelin Kanada-Suomi 1X2-kohdetta pelanneista asiakkaista peräti 54 % on lyönyt vetoa Leijonien varsinaisen peliajan voiton puolesta, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo.
- Kohteen merkeistä 19 % on asetettu varsinaisen peliajan tasapelin puolesta ja 27 prosenttia Kanadan varsinaisen peliajan voitolle.
Veikkauksen suomalaiset asiakkaat pelaavat jääkiekon MM-kisoissa usein Suomen puolesta. Nyt into vielä tavallistakin suurempaa, kun Suomi ei ole välieräottelun ennakkosuosikki.
Suomen voiton kerroin kohteessa on 2,98 ja Kanadan voiton 2,14. Tasapelin kerroin on 4,00.
Veikkauksen toimistolla jännitetään matsissa eniten kohdetta: Revanssi olympialaisista! Leijonien voittomaali 3. erän viimeisellä minuutilla.
- Siinä kerroin on todella muhkea 92 ja tuo on suomalaisia vedonlyöjiä vahvasti kiinnostanut. Kohteessa viitataan olympialaisten jääkiekon välierään, jossa Nathan MacKinnon laukoi Kanadan voittomaalin ajassa 59,24. Nyt vedonlyöjätkin toivovat revanssia!
- Tämän hetken pelijakauman mukaan myös isona altavastaajana toiseen välierään lähtevän Norjan puolesta on asetettu paljon vetoja. Sveitsi on oikein selkeä ennakkosuosikki, mutta Norjan iso kerroin 12,50 on tainnut houkutella kisojen pohjoisen yllättäjän puolesta veikkaamaan, Nisula veikkaa.
Pitkäveto: Kanada-Suomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon - Kuusamoon 40 000 euron Jokeri-voitto29.5.2026 22:28:23 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.
Jääkiekon MM-kisat: Suosikit jyräsivät puolivälierissä – Veikkaukselle satojentuhansien Pitkäveto-tappiot29.5.2026 12:18:26 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat Sveitsissä ovat edenneet välierävaiheeseen. Eilisillan puolivälierissä suosikit jylläsivät Suomen Leijonien johdolla. Se kävi Veikkaukselle kalliiksi.
Eurojackpotin porukkapelistä miljoonan voittanut: ”Hyvin onnellinen olo”29.5.2026 10:19:05 EEST | Tiedote
Huhtikuussa Suomeen osui Eurojackpotin päävoitto, jonka jakoi viiden osuuden porukka. Jokainen porukkavoittajista voitti miljoona euroa. Suonenjoen K-Supermarketista porukkaosuuden ostanut voittaja vieraili Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahveilla.
Casino-arvasta 400 000 euron voitto: “Lemppariarpa”28.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Veikkauksen 5 euron Casino-arvasta osui 400 000 euron voitto Kouvolan rautatieaseman R-kioskin asiakkaalle. Voitto tuli Casino-arvan 40-vuotisjuhlapainokseen kuuluvasta arvasta. Arvokas raaputusarpa on lunastettu Veikkauksen pääkonttorilla ja onnellinen voittaja vieraili suurvoittajakahveilla.
Veikkauksen kertoimenlaskija: Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden noin kerran neljästä28.5.2026 08:12:56 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat huipentuvat pudotuspeleihin, joissa Suomen joukkue tavoittelee maailmanmestaruutta yhtenä suurimmista suosikeista. Veikkauksen arvio Suomen maailmanmestaruudelle on noin 27,5 % ennen tämän päivän puolivälieriä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme