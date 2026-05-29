Vedonlyöjät luottavat välierässä Leijoniin – 54 % Veikkauksen Pitkäveto-kohteen merkeistä on pelattu Suomelle

30.5.2026 15:43:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jääkiekon MM-kisojen odotetut välierät pelataan tänään. Suomi kohtaa Kanadan iltapelissä klo 21 alkaen. Veikkauksen Pitkäveto-asiakkaat ovat vedonlyönnissä Leijonien kannalla.

- Tällä hetkellä (klo 15.40 lauantaina) Veikkauksen Pitkäveto-pelin Kanada-Suomi 1X2-kohdetta pelanneista asiakkaista peräti 54 % on lyönyt vetoa Leijonien varsinaisen peliajan voiton puolesta, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo.

- Kohteen merkeistä 19 % on asetettu varsinaisen peliajan tasapelin puolesta ja 27 prosenttia Kanadan varsinaisen peliajan voitolle.

Veikkauksen suomalaiset asiakkaat pelaavat jääkiekon MM-kisoissa usein Suomen puolesta. Nyt into vielä tavallistakin suurempaa, kun Suomi ei ole välieräottelun ennakkosuosikki.

 Suomen voiton kerroin kohteessa on 2,98 ja Kanadan voiton 2,14. Tasapelin kerroin on 4,00.

Veikkauksen toimistolla jännitetään matsissa eniten kohdetta: Revanssi olympialaisista! Leijonien voittomaali 3. erän viimeisellä minuutilla.

- Siinä kerroin on todella muhkea 92 ja tuo on suomalaisia vedonlyöjiä vahvasti kiinnostanut. Kohteessa viitataan olympialaisten jääkiekon välierään, jossa Nathan MacKinnon laukoi Kanadan voittomaalin ajassa 59,24. Nyt vedonlyöjätkin toivovat revanssia!

- Tämän hetken pelijakauman mukaan myös isona altavastaajana toiseen välierään lähtevän Norjan puolesta on asetettu paljon vetoja. Sveitsi on oikein selkeä ennakkosuosikki, mutta Norjan iso kerroin 12,50 on tainnut houkutella kisojen pohjoisen yllättäjän puolesta veikkaamaan, Nisula veikkaa.

Pitkäveto: Kanada-Suomi

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

