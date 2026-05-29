Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Pia Sundell asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa RKP:n listalla Uudenmaan vaalipiirissä – haluaa vahvistaa turvallisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa

1.6.2026 10:19:03 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Epävarmana ja nopeasti muuttuvana aikana poliittiseen keskusteluun tarvitaan monipuolisia ja rakentavia näkökulmia. Pia Sundell ilmoittaa tänään asettuvansa ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa Ruotsalaisen kansanpuolueen listalla Uudenmaan vaalipiirissä.

– Osaamistani ja kokemustani tarvitaan eduskunnassa. Haluan olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa turvallisuus syntyy tavoitteellisten ja pitkäjänteisten päätösten tuloksena, sanoo Pia Sundell.

Turvallisuus on keskeinen teema Sundellin vaalikampanjassa. Tämä kattaa sekä Suomen ulkoisen turvallisuuden, mutta myös sisäisen turvallisuuden, jossa ihmisten resilienssi ja luottamus yhteiskuntaan vahvistuu. Hän korostaa erityisesti turvallisen lapsuuden merkitystä kaikille lapsille ja nuorille sekä arvokasta ja turvallista ikääntymistä.

– Turvallisuus tarkoittaa myös konkreettisia tekoja – kuten määrätietoista työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, vahvaa työllisyyttä ja taloudellista vakautta ihmisten arjessa, painottaa Pia Sundell.

Toimivat peruspalvelut ovat turvallisuuden perusta. Siksi Pia Sundell haluaa puolustaa terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja, koulutusta ja varhaiskasvatusta – eli pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakiviä. 

Ehdokkuus perustuu selkeään arvopohjaan: tasa-arvoon, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen sekä vahvaan ihmisoikeuksien puolustamiseen.

– Meidän tulee rakentaa yhteiskuntaa, joka on sekä tasa-arvoinen että yhdenvertainen ja jossa jokaisella on mahdollisuus elää turvallista elämää, sanoo Pia Sundell.

Tärkeänä tavoitteena on myös parantaa sukupuolten tasapainoa RKP:n eduskuntaryhmässä.

– Haluan edistää tasaisempaa edustusta ja olla vahva naisääni eduskunnassa, päättää Pia Sundell

Lisätietoja:
Pia Sundell
+358 40 5019 105

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye