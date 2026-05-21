Dansbana! on kutsu tanssimaan ja käyttämään kaupunkitilaa uudella tavalla
2.6.2026 11:35:31 EEST | Amos Rex | Tiedote
Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2026 avautuva Dansbana! Amos Rex -installaatio muuttaa Lasipalatsin aukion avoimeksi tanssilattiaksi kaikille. Dansbana! on osa muuttuvan kaupungin tulevaisuutta ja paikka, joka antaa kävijälle vallan ja mahdollisuuden ottaa tilaa ja ilmaista itseään vapaasti.
Dansbana! on ruotsalaisten arkkitehtien Anna Fridolinin, Anna Pangin ja Teres Selbergin perustama yhdistys, joka suunnittelee julkisia tanssin ja liikkeen tiloja, joihin kaikki ovat tervetulleita:
“Aloitimme toimintamme vastauksena julkisten tilojen käytön eriarvoisuuksiin tavoitteenamme luoda pysyviä, paikkasidonnaisia ja iloa tuottavia toteutuksia yhdessä nuorten tyttöjen ja tanssijoiden kanssa. Maailma on jakautunut, mutta tanssilla on yhdistävä voima. Dansbana! Amos Rexin kautta haluamme kutsua ihmiset kohtaamisiin ja tanssiin animoidun luonnon keskelle keskellä taianomaista Helsingin kesää.”
Osallistuminen on helppoa: ota mukaan puhelimesi ja soita omaa musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimien kautta, spontaanisti tai varaamalla ajan. Oman puhelimen kautta osallistuja voi itse valita musiikin ja tällä tavoin vaikuttaa kokemukseen. Teknologiaa ei käytetä tässä eristämään meitä toisistamme, vaan yhdistämään meidät.
“Dansbana!ssa yhdistyvät arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu ja teknologia: teos nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä siitä, miten rakennamme kaupunkeja. Dansbana! tuottaa iloa, tiloja tanssille ja itseilmaisulle ja tuo ihmisiä yhteen. Helsingin keskustan kehittyessä yhä enemmän kulttuurin keskukseksi tämä näkökulma käy entistä tärkeämmäksi”, sanoo museonjohtaja Kieran Long.
Dansbana! jatkaa ruotsalais-suomalaista lavatanssiperinnettä (ruotsiksi dansbana), joka on toiminut tärkeänä paikkana yhteisöllisyydelle, kohtaamisille ja jopa rakastumiselle.
Kesä-elokuun aikana tanssilattialla nähdään yksitoista tanssiesitystä ja järjestetään kolmet perinteiset lavatanssit. Suuret kasvihahmot pitävät sinulle seuraa tanssilattialla, joka kimaltaa metsäjärven lailla Amos Rexin kumpujen seassa.
Dansbana! jatkaa Amos Rexin julkisten teosten sarjaa Lasipalatsin aukion kumpujen keskellä. Viime vuonna aukiolla nähtiin Yinka Ilorin tilataideteos Transparent Happiness, ja kesällä 2023 kaupunkilaiset saivat nauttia Kim Simonssonin vihreistä sammaljäteistä.
Vuodesta 2015 lähtien arkkitehdit ovat toteuttaneet useita paikkasidonnaisia tanssilavoja Ruotsissa, Istanbulissa ja Ohiossa. Amos Rexin Dansbana! on heidän ensimmäinen toteutuksensa Suomessa.
Muita toteutuksia: Dansbana!Rosa torget, Malmö 2025, Hjärtats källa – Dansbana! Fröslunda 2025, Dansbana! Akron – public dance floor for all, Ohio 2022, Dansbana! ArkDes/Liljeholmen 2018/2021, Dansbana! Kalamis, Istanbul, 2020, Dansbana! Södertälje 2018 ja Dansbana!Vårby gård 2016.
Dansbana! Amos Rex 12.6.–4.10.2026, Lasipalatsin aukio.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iiris MattssonLehdistövastaavaAmos RexPuh:+358 (0)50 302 2260iiris.mattsson@amosrex.fi
Amos Rex
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eritaiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavallekulttuurielämälle.
Amos Rex
Mannerheimintie 22–24
00100 HELSINKI
amosrex.fi
@amoskonst
#amosrex
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Amos Rex
Dansa på torget och upptäck Helsingfors hemligheter under Amos Rex sommar 202621.5.2026 14:43:23 EEST | Pressmeddelande
Under sommaren på Amos Rex kan du dansa i takt med musiken från din egen telefon när Dansbana! förvandlar Glaspalatstorget till ett dansgolv. I slutet av maj öppnar försäljningsgalleriet SS26 SPACE by Minttu Vesala i Amos Rex museibutik, med ett sortiment av kläder, accessoarer och föremål. Sommaren kulminerar i konstnären EGS projekt, som breder ut sig över hela Helsingfors och gör staden till en alternativ utställning.
Kesällä 2026 Amos Rex kutsuu tanssimaan ja tutkimaan Helsingin salattuja kerroksia21.5.2026 14:43:23 EEST | Tiedote
Tänä kesänä voit revitellä Amos Rexin sisäpihalla oman puhelimesi musiikin tahtiin, kun Dansbana! muuttaa Lasipalatsin aukion tanssilattiaksi. Toukokuun lopulla Amos Rexin museokauppaan avautuu myyntigalleria SS26 SPACE by Minttu Vesala, jonka valikoimaan kuuluu suomalaisia vaatteita, asusteita ja esineitä. Kesän kruunaa taiteilija EGS:in projekti, joka levittäytyy ympäri Helsinkiä ja muuttaa kaupungin vaihtoehtoiseksi näyttelyksi.
Amos Rex summer 2026 invites visitors to dance on the square and discover Helsinki’s hidden layers21.5.2026 14:43:23 EEST | Press release
This summer at Amos Rex, visitors can dance to music from their own phones as Dansbana! transforms Lasipalatsi Square into an open-air dance floor. From late May onwards, the Amos Rex museum shop will feature SS26 SPACE by Minttu Vesala, with a curated selection of clothing, accessories and objects by Finnish designers. Later in the season, artist EGS takes over Helsinki with a project that turns the city into an alternative exhibition space.
Generation 2026 – Amos Rex vårutställning ger en inblick i de ungas farhågor och drömmar21.4.2026 12:54:28 EEST | Pressmeddelande
Lever punk fortfarande? Hur är det med hotade arter? Kan elektronikavfall bli något vackert? Hur ser kärleken ut utan dikterade gränser? Bland annat de här frågorna behandlar unga konstnärer i vårens Generation 2026-utställning på Amos Rex.
Generation 2026 – Amos Rexin kevätnäyttely tarjoaa katsauksen nuorten huoliin ja unelmiin21.4.2026 12:54:28 EEST | Tiedote
Onko punk vielä olemassa? Entä uhanalaiset lajit? Voiko elektroniikkajätteestä tulla jotain kaunista? Miltä rakkaus näyttää ilman sille asetettuja rajoja? Nämä ovat osa kysymyksistä, joihin Amos Rexin kevätnäyttelyn nuoret taiteilijat etsivät vastauksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme