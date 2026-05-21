Dansbana! on kutsu tanssimaan ja käyttämään kaupunkitilaa uudella tavalla

Dansbana! on ruotsalaisten arkkitehtien Anna Fridolinin, Anna Pangin ja Teres Selbergin perustama yhdistys, joka suunnittelee julkisia tanssin ja liikkeen tiloja, joihin kaikki ovat tervetulleita:

“Aloitimme toimintamme vastauksena julkisten tilojen käytön eriarvoisuuksiin tavoitteenamme luoda pysyviä, paikkasidonnaisia ja iloa tuottavia toteutuksia yhdessä nuorten tyttöjen ja tanssijoiden kanssa. Maailma on jakautunut, mutta tanssilla on yhdistävä voima. Dansbana! Amos Rexin kautta haluamme kutsua ihmiset kohtaamisiin ja tanssiin animoidun luonnon keskelle keskellä taianomaista Helsingin kesää.”

Osallistuminen on helppoa: ota mukaan puhelimesi ja soita omaa musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimien kautta, spontaanisti tai varaamalla ajan. Oman puhelimen kautta osallistuja voi itse valita musiikin ja tällä tavoin vaikuttaa kokemukseen. Teknologiaa ei käytetä tässä eristämään meitä toisistamme, vaan yhdistämään meidät.

“Dansbana!ssa yhdistyvät arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu ja teknologia: teos nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä siitä, miten rakennamme kaupunkeja. Dansbana! tuottaa iloa, tiloja tanssille ja itseilmaisulle ja tuo ihmisiä yhteen. Helsingin keskustan kehittyessä yhä enemmän kulttuurin keskukseksi tämä näkökulma käy entistä tärkeämmäksi”, sanoo museonjohtaja Kieran Long.

Dansbana! jatkaa ruotsalais-suomalaista lavatanssiperinnettä (ruotsiksi dansbana), joka on toiminut tärkeänä paikkana yhteisöllisyydelle, kohtaamisille ja jopa rakastumiselle.

Kesä-elokuun aikana tanssilattialla nähdään yksitoista tanssiesitystä ja järjestetään kolmet perinteiset lavatanssit. Suuret kasvihahmot pitävät sinulle seuraa tanssilattialla, joka kimaltaa metsäjärven lailla Amos Rexin kumpujen seassa.

Dansbana! jatkaa Amos Rexin julkisten teosten sarjaa Lasipalatsin aukion kumpujen keskellä. Viime vuonna aukiolla nähtiin Yinka Ilorin tilataideteos Transparent Happiness, ja kesällä 2023 kaupunkilaiset saivat nauttia Kim Simonssonin vihreistä sammaljäteistä.

Vuodesta 2015 lähtien arkkitehdit ovat toteuttaneet useita paikkasidonnaisia tanssilavoja Ruotsissa, Istanbulissa ja Ohiossa. Amos Rexin Dansbana! on heidän ensimmäinen toteutuksensa Suomessa.

Muita toteutuksia: Dansbana!Rosa torget, Malmö 2025, Hjärtats källa – Dansbana! Fröslunda 2025, Dansbana! Akron – public dance floor for all, Ohio 2022, Dansbana! ArkDes/Liljeholmen 2018/2021, Dansbana! Kalamis, Istanbul, 2020, Dansbana! Södertälje 2018 ja Dansbana!Vårby gård 2016.

Dansbana! Amos Rex 12.6.–4.10.2026, Lasipalatsin aukio.