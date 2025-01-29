Joensuun keskustaan nousee näyttävä taideteos Euroopan metsäpääkaupungin hengessä

Perjantaina 12. kesäkuuta paljastettava taideteos sijoittuu näkyvälle paikalle Joensuun torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Elämyksellinen kokonaisuus elävöittää kaupunkikeskustaa ja luo uuden kokoontumispaikan. Teoksen symboliikassa korostuvat kasvu, uudistuminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Juhlavuosi käynnisti historiallisen hankkeen

Osana 70-vuotisjuhlavuottaan Pohjois-Karjalan kauppakamari järjesti syksyllä 2024 yhdessä jäsenyritystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa avoimen kilpailun Euroopan metsäpääkaupunki -taideteoksesta. Kilpailu herätti laajaa kiinnostusta, ja siihen saatiin 73 ehdotusta eri puolilta Suomea. Raati valitsi voittajaksi teoksen, jonka ovat suunnitelleet kuvanveistäjät Pertti Kukkonen, Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi Helsingistä.

Valintaraati kuvaili voittajateosta kiehtovaksi ja luokseen kutsuvaksi sekä arvokkaaksi kunnianosoitukseksi metsien merkitykselle hyvinvoinnin lähteenä. Pimeän aikaan valoa väreilevän teoksen läpi voi kulkea kuin metsässä puiden lomassa.

Saimme hankkeeseen mukaan upean joukon yhteistyökumppaneita, joiden tuki on ollut aivan keskeistä toteutuksen onnistumiselle, kiittää Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.

TAIDETEOKSEN PALJASTUSTILAISUUS 12.6.2026 KLO 12.00 JOENSUUN KAUPPATORILLA

Teoksen paljastustilaisuus järjestetään Joensuun kauppatorilla perjantaina 12.6.2026 klo 12.00. Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Antti Toivanen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari

+358 50 32 777 32

antti.toivanen@kauppakamari.fi

Pohjois-Karjalan kauppakamarin lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet:

Adaptia Solutions Oy Ltd

Oy Arbonaut Ltd

Broman Group Oy

E. Hartikainen Oy

Heikkinen Invest Oy

Iivari Mononen Oy

Joensuun yliopiston tukisäätiö sr

John Deere Forestry Oy

Kakkonen-Yhtiöt Oy

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr

Korhonen Yhtiöt Oy

Laakkonen Kiinteistöt Oy

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mantsinen Group Ltd Oy

Metsämiesten Säätiö sr

OP Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Stora Enso Oyj

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan Rahasto