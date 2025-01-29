Joensuun keskustaan nousee näyttävä taideteos Euroopan metsäpääkaupungin hengessä
2.6.2026 00:30:00 EEST | Pohjois-Karjalan kauppakamari | Tiedote
Joensuun keskusta saa 12. kesäkuuta uuden maamerkin, joka tuo esiin Joensuun asemaa kansainvälisesti merkittävänä metsäosaamisen keskuksena. Samalla se korostaa metsien merkitystä maakunnan elinvoimalle, identiteetille ja tulevaisuudelle. Taideteoshankkeen käynnistäjänä ja koordinoijana on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari.
Perjantaina 12. kesäkuuta paljastettava taideteos sijoittuu näkyvälle paikalle Joensuun torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Elämyksellinen kokonaisuus elävöittää kaupunkikeskustaa ja luo uuden kokoontumispaikan. Teoksen symboliikassa korostuvat kasvu, uudistuminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet.
Juhlavuosi käynnisti historiallisen hankkeen
Osana 70-vuotisjuhlavuottaan Pohjois-Karjalan kauppakamari järjesti syksyllä 2024 yhdessä jäsenyritystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa avoimen kilpailun Euroopan metsäpääkaupunki -taideteoksesta. Kilpailu herätti laajaa kiinnostusta, ja siihen saatiin 73 ehdotusta eri puolilta Suomea. Raati valitsi voittajaksi teoksen, jonka ovat suunnitelleet kuvanveistäjät Pertti Kukkonen, Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi Helsingistä.
Valintaraati kuvaili voittajateosta kiehtovaksi ja luokseen kutsuvaksi sekä arvokkaaksi kunnianosoitukseksi metsien merkitykselle hyvinvoinnin lähteenä. Pimeän aikaan valoa väreilevän teoksen läpi voi kulkea kuin metsässä puiden lomassa.
- Saimme hankkeeseen mukaan upean joukon yhteistyökumppaneita, joiden tuki on ollut aivan keskeistä toteutuksen onnistumiselle, kiittää Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.
TAIDETEOKSEN PALJASTUSTILAISUUS 12.6.2026 KLO 12.00 JOENSUUN KAUPPATORILLA
Teoksen paljastustilaisuus järjestetään Joensuun kauppatorilla perjantaina 12.6.2026 klo 12.00. Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa!
Lisätietoja:
Antti Toivanen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari
+358 50 32 777 32
antti.toivanen@kauppakamari.fi
Pohjois-Karjalan kauppakamarin lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet:
Adaptia Solutions Oy Ltd
Oy Arbonaut Ltd
Broman Group Oy
E. Hartikainen Oy
Heikkinen Invest Oy
Iivari Mononen Oy
Joensuun yliopiston tukisäätiö sr
John Deere Forestry Oy
Kakkonen-Yhtiöt Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr
Korhonen Yhtiöt Oy
Laakkonen Kiinteistöt Oy
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Mantsinen Group Ltd Oy
Metsämiesten Säätiö sr
OP Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Stora Enso Oyj
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan Rahasto
Antti ToivanentoimitusjohtajaPohjois-Karjalan kauppakamariPuh:050 327 7732antti.toivanen@kauppakamari.fi
Pohjois-Karjalan kauppakamari on elinkeinoelämän edunvalvoja, vaikuttaja ja kouluttaja. Teemme työtä kilpailukykyisen ja yrityksille menestyksekkään maakunnan puolesta. https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi
