Raportti: Nopeutuva metsänomistuksen muutos polarisoi metsien käsittelyä ja haastaa alan hyväksyttävyyttä
2.6.2026 10:05:24 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Suomen metsänomistusrakenne elää merkittävää murrosvaihetta. PTT:n ja Tapio Palvelut Oy:n tuoreen raportin mukaan jopa noin kolmannes yksityismetsänomistajista saattaa siirtää tai jättää metsänomistuksensa uudelle omistajalle vuoteen 2035 mennessä. Yhdessä toimintaympäristön muutosten kanssa tämä muokkaa metsäpalveluita, metsäammattilaisten työtä ja koko metsätalouden kestävyyttä.
"Tulevan metsänomistajasukupolven suhde metsään on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Se määrittää isossa kuvassa sen, missä mitassa metsänomistusta siirtyy yksityishenkilöiltä yhteismetsille, metsärahastoille ja yhtiöille", sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.
Raportissa arvioidaan metsänomistusrakenteen muutosten vaikutuksia vuoteen 2035 asti. Tarkastelussa huomioidaan myös tekoälyn yleistyminen, EU-sääntely, luonnonarvomarkkinoiden kehitys, ilmastonmuutos ja työvoiman saatavuus. Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, tilastoaineistoihin, asiantuntijahaastatteluihin ja sidosryhmätyöpajaan.
Raportin ensimmäisessä omistusrakennetta koskevassa skenaariossa metsäalan kehitystä ajavat toimintaympäristön muutokset ja yksityismetsänomistajakunnan ikärakenteesta johtuva yksityismetsien omistuksen siirtyminen. Toisessa skenaariossa näiden muutosten lisäksi institutionaalisten omistajien osuus kasvaa ja yksityismetsänomistuksessa tapahtuu selkeää polarisoitumista: sekä pienten, metsänhoidollisesti passiivisten että suurten taloudellisesti orientoituneiden tilojen osuus lisääntyy.
Molemmissa skenaarioissa metsäpalveluiden kysyntä monipuolistuu, ammattilaisten osaamisvaatimukset laajenevat, tekoälyn hyödyntäminen kasvaa ja työn painopiste siirtyy asiantuntijatehtävistä käytännön metsänhoidon töihin.
Omistajanvaihdokset muuttavat palvelumarkkinoita ja työtä
Suurten ikäluokkien luopuessa metsistään omistajanvaihdosten määrä ja neuvonnan kysyntä kasvavat. Haasteena ovat omistajanvaihdosten hitaus ja riski sille, että kuolinpesien määrä kasvaa. Hajautunut päätöksenteko vaikeuttaa puukauppaa ja palveluiden ostamista.
Yksityismetsänomistajien etääntyminen metsistään kasvattaa ostopalveluiden kysyntää ja siirtää töitä ammattilaisille. Tällä hetkellä esimerkiksi taimikon ja nuoren metsän hoitotöistä yli puolet on arveltu olevan metsänomistajien itsensä tekemiä. Myös asiakkaiden tarpeet erilaistuvat laajoista palvelukokonaisuuksista helppoihin ”avaimet käteen” -ratkaisuihin.
Vaikutukset puun tarjontaan ja monimuotoisuuteen vaihtelevat
Institutionaalisten omistajien kasvu ammattimaistaa metsätaloutta, lisää investointeja ja kasvattaa puun tarjontaa. Samalla se voi lisätä luonnon monimuotoisuustoimien systemaattista toteuttamista laajoilla pinta-aloilla. Toisaalta voimakas taloudellisten tavoitteiden korostuminen voi kärjistää jännitteitä luonnonhoidon ja puuntuotannon välillä, ja institutionaalinen, osin ulkomainen omistus voi heikentää metsäalan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.
Pienten ja passivoituvien tilojen palveleminen muuttuu palveluntarjoajille kannattamattomaksi, mikä voi jättää osan metsäpinta-alasta perinteisen metsänhoidon ulkopuolelle. Tämä heikentää puuntuotantoa pitkällä aikavälillä, mutta voi lisätä luonnon monimuotoisuutta, kuten puuston rakenteellista vaihtelua.
Politiikkaohjauksessa keskeistä on omistajanvaihdosten ennakointi
Tulevaisuuden metsäpolitiikassa keskeinen kysymys ei välttämättä ole vain se, kuka metsiä omistaa, vaan myös millaisin ohjauskeinoin eri omistajaryhmiä kannustetaan tuottamaan yhteiskunnan tavoittelemia vaikutuksia.
"Mikäli omistusrakenteen kehitystä halutaan ohjata, päätöksiä on tehtävä ennakoivasti. Pidemmällä aikavälillä yksityismetsänomistuksen säilyminen valtamuotona ei ole itsestään selvää, vaan edellyttää muun muassa sukupolvenvaihdoksia sujuvoittavia ohjauskeinoja", toteaa tutkimusjohtaja Paula Horne.
Raportti suosittaa muun muassa kuolinpesien päätöksenteon sujuvoittamista, tekoälyn sektoritason vaikutusten arviointia sekä informaatio-ohjauksen vahvistamista. Metsäpalveluyritysten on pystyttävä vastaamaan entistä monipuolisempien, helppokäyttöisten palveluiden kysyntään ja laajojen palvelukokonaisuuksien vaatimuksiin.
Metsämiesten Säätiö on tunnistanut tämän hankkeen rahoittamisen arvoiseksi. Lahjoituksilla Säätiö kasvattaa apurahojen määrää metsäalan hyväksi. Sota-ajan savottajätkien muonahuollosta alkunsa saanut Säätiö kunnioittaa historiaansa nimellään ja tasa-arvoisella toiminnalla. Lisätietoja www.mmsaatio.fi
Raportti on julkaistu PTT:n verkkosivuilla: https://www.ptt.fi/julkaisut/metsanomistuksen-kehittyminen-ja-vaikutukset-metsaalaan-vuonna-2035/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo Maidell, metsäekonomisti, PTT, p. 040 164 8139, marjo.maidell@ptt.fi
Ari Kotiharju, metsätietoasiantuntija, Tapio, p. 0407415238, ari.kotiharju@tapio.fi
Paula Horne, tutkimusjohtaja, PTT, p. 040 592 6820, paula.horne@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden kääntyminen selvään nousuun vaatii työllisyyden paranemista28.5.2026 09:00:48 EEST | Tiedote
Tuoreissa tilastoissa eivät vielä huhtikuussakaan näy korkojen nousun ja Lähi-idän sodan vaikutukset. ”Kauppamäärissä nähtiin pientä laskua edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta varsinaisesta romahduksesta ei ole merkkejä. Vaikka tilastoissa ei näy signaaleja romahduksesta, on korkojen ja hintojen nousu voinut siirtää asuntomarkkinoiden toipumista eteenpäin”, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja.
Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?27.5.2026 12:57:07 EEST | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 2. kesäkuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tapion tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset Suomessa.
Pikakommentti: Työmarkkinoiden toipuminen jäi haaveeksi – työttömyys nousi jälleen27.5.2026 09:05:50 EEST | Tiedote
Työmarkkinoiden toipuminen ei toteutunut vielä huhtikuussakaan. Työttömyysaste nousi jälleen viime kuussa, samalla kun työllisten määrä ja työllisyysaste ovat jatkaneet laskuaan jo useamman kuukauden ajan.
Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?21.5.2026 07:52:26 EEST | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 2. kesäkuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tapion tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset Suomessa.
Luonnonarvomarkkinoiden kasvu rakentuu kokeilujen kautta19.5.2026 11:00:50 EEST | Tiedote
Suomen luonnonarvomarkkinat ovat edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta niitä voidaan vahvistaa pilotointikulttuurin avulla. Pilottien kautta toimijat voivat kartuttaa osaamistaan markkinoista ja lisätä kohteiden tarjontaa sekä kysyntää. Julkinen sektori taas voisi vauhdittaa markkinoiden käynnistymistä toimimalla alkuvaiheessa luonnonarvoyksiköiden ostajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme