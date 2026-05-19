Rituals avaa myymälän Stellaan
1.6.2026 15:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Kauppakeskus Stella uudistuu, kun kansainvälisesti tunnettu lifestyle-brändi Rituals avaa myymälän Tähtitorin laidalle. Tilassa on jo käynnissä muutostyöt, ja myymälän avajaisia vietetään alkusyksystä.
Rituals tuo Stellan tarjontaan ylellisiä, mutta edullisia vartalon- ja kauneudenhoidon tuotteita sekä kodin tuoksuja, yhdistäen ne kokonaisvaltaiseksi hyvinvointikokemukseksi. Brändin ytimessä on ajatus arjen muuttamisesta merkityksellisiksi hetkiksi: pieniksi, mutta tärkeiksi rituaaleiksi.
Vuonna 2000 Amsterdamissa perustettu Rituals on kasvanut globaaliksi toimijaksi ja brändi ammentaa inspiraationsa eri kulttuurien perinteistä ja hyvinvointirituaaleista. Rituals tuo arkeen ripauksen luksusta ja auttaa löytämään täydellisiä hemmottelutuotteita itselle tai lahjaksi.
– Olemme todella innoissamme saadessamme avata myymälän Stellaan. Tuleva myymälä rakentuu paikoilleen vähitellen kesän edetessä ja avajaisia juhlitaan syksyn saapuessa, kertoo Ritualsin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Joakim Klingsell.
– Toivotamme Ritualsin lämpimästi tervetulleeksi Stellaan: uusi myymälä tuo odotetun lisän Mikkelin ostostarjontaan ja varmasti uudenlaista eloa kauppakeskukseen, iloitsee kauppa-keskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.
Tarkempia tietoja Ritualsin avajaisista julkaistaan lähempänä avajaisajankohtaa.
Uusi oleskelutila ja lounaskahvila Stellaan
Samalla Tähtitorin aulaan avataan uusi avoin oleskelu- ja etätyötila. Tilassa voi levähtää os-tosten lomassa, syödä omia eväitä tai seurata kauppakeskuksen tapahtumia.
– Haluamme kehittää Stellaa paikaksi, jossa asioinnin lisäksi on helppo viihtyä. Uusi oleske-lutila tuo Tähtitorin laidalle lisää istuskelupaikkoja ja mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi arjen keskellä, kertoo kauppakeskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.
Uuden vuokralaisen myötä myös Stellan kahvilatarjonta uudistuu. Osuuskauppa Suur-Savo avaa kesäkuussa uuden Suur-Savon Leipomo Lounaskahvilan Hallituskadulle Burger Kingin viereen. Lounaskahvilan muutostyöt ovat parhaillaan käynnissä ja avajaisista tiedotetaan tarkemmin loppuviikosta.
Lisätietoja:
Merituuli Hurmerinta, kauppakeskuspäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo
p. 010 764 0025 tai merituuli.hurmerinta@sok.fi
