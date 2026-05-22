Veneilyn viikkokatsaus 23/2026: F1-veneiden MM-kausi käynnistyi

Veneilyn viikkokatsaus kokoaa yhteen edellisen ja alkaneen viikon kilpailut sekä muut ajankohtaiset veneilytapahtumat.

F1-veneiden MM-kausi käynnistyi Italiassa, Cagliarissa

Kauden avauskilpailuun osallistui kaksi suomalaista. Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Sami Seliö menestyi lauantain sprinttikilpailussa neljännelle sijalle, mutta pääkilpailu keskeytyi jo ensimmäisellä kierroksella ympäriajoon. Seliön lisäksi neljä kokenutta kuljettajaa ajoivat veneensä ympäri, mikä kertoo rajuista ajo-olosuhteista sunnuntaina. Arabiemiraattien lisenssillä kilpaileva Alec Weckström sijoittui omassa sprinttikilpailussaan myös neljänneksi ja ajoi GP:ssä maaliviivalle seitsemäntenä. Kilpailun voitti haastavat olosuhteet mestarillisesti hallinnut virolainen Stefan Arand.

Tällä viikolla:

Kotimainen kilpaveneilykausi starttaa

Lauantaina 6.6. Sipoossa ajetaan Kalkkirannan Kievari Offshore Race 2026. Kilpailussa ajetaan SM-osakilpailupisteistä ja Pohjoismaiden mestaruuksista kolmessa kansainvälisessä kilpailuluokassa. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Pirhonen (Porvoon moottorivenekerho) odottaa kauden avaustapahtumaa innolla

– Kalkkirannan offshore-kilpailu on jo legendaarinen tapahtuma, kilpailuperinne jatkuu kolmatta vuosikymmentä. Tälle vuodelle on tehty pieni twisti reittiin, toivomme sen poikivan kilpailijoilta erilaisia taktiikkavalintoja ja tiukkoja kilpailutilanteita. Tällä hetkellä keliennustekin on hieno, eihän tässä voi muuta kuin odottaa viikonloppua innostuneena.

Käynnistymässä vilkas kilpaveneilykuukausi

Kesäkuu on Suomessa tänä vuonna poikkeuksellisen vilkas kilpaveneilykuukausi, koska kilpailuja on kaikkina muina, paitsi juhannusviikonloppuna. Ennen juhannusta rataveneet kilpailevat Vaasan sisäsatamassa ja juhannuksen jälkeen Porvoon Tolkkisissa.

Lisätietoja tapahtumista

Rantaraittipäivä, Espoo, EMK 6.6. klo 10-13.30

Lasten Purjehduskoulu on mukana Espoon Merenkävijöiden tapahtumassa. Seurat, yhdistykset ja yritykset toteuttavat liikunnallisia aktiviteetteja sekä kulttuurielämyksiä kaikille Rantaraitilla ulkoileville.

Merellisen Helsingin viikonloppua vietetään ympäri Helsinkiä 5.-7.6.

Hoski järjestää kokeiluita purjelautailussa niin maalla kuin merelläkin seuraavina ajankohtina:

– Perjantaina 5.6 kello 14-18

– Lauantaina 6.6 kello 12-16

– Sunnuntain 7.6. kello 12-16

Rannassa on mahdollista kokeilla purjelautasimulaattoreita (sijainnissa Purjelautailu testaus) sekä päästä kokeilemaan purjelautailua vesille ammattilaisen opastuksella.

Rannassa järjestettävä kokeilu on avoin kaikenikäisille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tarjoamme kaikki tarvittavat varusteet märkäpuvuista purjelautoihin, joten et tarvitse omia välineitä. Huomioithan, että vesikokeiluun osallistuvan tulee olla vähintään 13-vuotias ja paikkoja on rajoitetusti. Vesikokeiluun osallistuminen edellyttää paikan varaamista Suomisportin kautta (linkki biossa)

Lisäksi viikonlopun aikana on mahdollista päästä kokeilemaan pump-, scoot-, e- ja wingfoilausta Lappis yrityksen opastamana

Espoo Naissaari Race 5.-7.6.2026!

Ilmoittaudu mukaan manage2sail.com-sivustolla, josta löydät myös kisan purjehdusohjeet.

Yleisesti tietoa kilpailusta löytyy myös osoitteesta www.naissaarirace.fi

Huom! Jos kisaaminen tosissaan tuntuu liian vakavamieliseltä, tule mukaan Cruising-luokassa – lisätietoa Cruising-luokasta löytyy purjehdusohjeista, jotka voit ladata kisan manage2sail.com-sivustolta.

Muut kilpailut

Muuta:

Kesän Yhdessä vesille -tapahtumat

Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Yhdessä Vesille koostuu erilaisista veneseurojen avoimista veneilyyn ja vesistöön liittyvistä tapahtumista ja lajikokeiluista. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä! Katso kesän tapahtumat.



Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!

Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.

Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.

Meripelastusseuran Veneilyturvallisuusviikko 1.-7.6.

Tapahtuma on suunnattu kaikille veneilijöille ja muille vesillä liikkuville. Viikon aikana voit kuunnella webinaareja ja paneelikeskusteluja, lukea veneilyturvallisuuteen liittyviä artikkeleita, ottaa osaa online-koulutuksiin, testata omia tietojasi ja taitojasi sekä paljon muuta. Lapsille ja nuorille on oma teemapäivä viikon aikana. Lue lisää.

