Veneilyn viikkokatsaus 23/2026: F1-veneiden MM-kausi käynnistyi
1.6.2026 15:21:14 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Veneilyn viikkokatsaus kokoaa yhteen edellisen ja alkaneen viikon kilpailut sekä muut ajankohtaiset veneilytapahtumat.
F1-veneiden MM-kausi käynnistyi Italiassa, Cagliarissa
Kauden avauskilpailuun osallistui kaksi suomalaista. Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Sami Seliö menestyi lauantain sprinttikilpailussa neljännelle sijalle, mutta pääkilpailu keskeytyi jo ensimmäisellä kierroksella ympäriajoon. Seliön lisäksi neljä kokenutta kuljettajaa ajoivat veneensä ympäri, mikä kertoo rajuista ajo-olosuhteista sunnuntaina. Arabiemiraattien lisenssillä kilpaileva Alec Weckström sijoittui omassa sprinttikilpailussaan myös neljänneksi ja ajoi GP:ssä maaliviivalle seitsemäntenä. Kilpailun voitti haastavat olosuhteet mestarillisesti hallinnut virolainen Stefan Arand.
Tällä viikolla:
Kotimainen kilpaveneilykausi starttaa
Lauantaina 6.6. Sipoossa ajetaan Kalkkirannan Kievari Offshore Race 2026. Kilpailussa ajetaan SM-osakilpailupisteistä ja Pohjoismaiden mestaruuksista kolmessa kansainvälisessä kilpailuluokassa. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Pirhonen (Porvoon moottorivenekerho) odottaa kauden avaustapahtumaa innolla
– Kalkkirannan offshore-kilpailu on jo legendaarinen tapahtuma, kilpailuperinne jatkuu kolmatta vuosikymmentä. Tälle vuodelle on tehty pieni twisti reittiin, toivomme sen poikivan kilpailijoilta erilaisia taktiikkavalintoja ja tiukkoja kilpailutilanteita. Tällä hetkellä keliennustekin on hieno, eihän tässä voi muuta kuin odottaa viikonloppua innostuneena.
Käynnistymässä vilkas kilpaveneilykuukausi
Kesäkuu on Suomessa tänä vuonna poikkeuksellisen vilkas kilpaveneilykuukausi, koska kilpailuja on kaikkina muina, paitsi juhannusviikonloppuna. Ennen juhannusta rataveneet kilpailevat Vaasan sisäsatamassa ja juhannuksen jälkeen Porvoon Tolkkisissa.
Rantaraittipäivä, Espoo, EMK 6.6. klo 10-13.30
Lasten Purjehduskoulu on mukana Espoon Merenkävijöiden tapahtumassa. Seurat, yhdistykset ja yritykset toteuttavat liikunnallisia aktiviteetteja sekä kulttuurielämyksiä kaikille Rantaraitilla ulkoileville.
Merellisen Helsingin viikonloppua vietetään ympäri Helsinkiä 5.-7.6.
Hoski järjestää kokeiluita purjelautailussa niin maalla kuin merelläkin seuraavina ajankohtina:
– Perjantaina 5.6 kello 14-18
– Lauantaina 6.6 kello 12-16
– Sunnuntain 7.6. kello 12-16
Rannassa on mahdollista kokeilla purjelautasimulaattoreita (sijainnissa Purjelautailu testaus) sekä päästä kokeilemaan purjelautailua vesille ammattilaisen opastuksella.
Rannassa järjestettävä kokeilu on avoin kaikenikäisille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tarjoamme kaikki tarvittavat varusteet märkäpuvuista purjelautoihin, joten et tarvitse omia välineitä. Huomioithan, että vesikokeiluun osallistuvan tulee olla vähintään 13-vuotias ja paikkoja on rajoitetusti. Vesikokeiluun osallistuminen edellyttää paikan varaamista Suomisportin kautta (linkki biossa)
Lisäksi viikonlopun aikana on mahdollista päästä kokeilemaan pump-, scoot-, e- ja wingfoilausta Lappis yrityksen opastamana
Espoo Naissaari Race 5.-7.6.2026!
Ilmoittaudu mukaan manage2sail.com-sivustolla, josta löydät myös kisan purjehdusohjeet.
Yleisesti tietoa kilpailusta löytyy myös osoitteesta www.naissaarirace.fi
Huom! Jos kisaaminen tosissaan tuntuu liian vakavamieliseltä, tule mukaan Cruising-luokassa – lisätietoa Cruising-luokasta löytyy purjehdusohjeista, jotka voit ladata kisan manage2sail.com-sivustolta.
Tervetuloa mukaan!
Muut kilpailut
Lisää kotimaisia purjehduskilpailuja löydät täältä.
Muuta:
Kesän Yhdessä vesille -tapahtumat
Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Yhdessä Vesille koostuu erilaisista veneseurojen avoimista veneilyyn ja vesistöön liittyvistä tapahtumista ja lajikokeiluista. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä! Katso kesän tapahtumat.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Meripelastusseuran Veneilyturvallisuusviikko 1.-7.6.
Tapahtuma on suunnattu kaikille veneilijöille ja muille vesillä liikkuville. Viikon aikana voit kuunnella webinaareja ja paneelikeskusteluja, lukea veneilyturvallisuuteen liittyviä artikkeleita, ottaa osaa online-koulutuksiin, testata omia tietojasi ja taitojasi sekä paljon muuta. Lapsille ja nuorille on oma teemapäivä viikon aikana. Lue lisää.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
