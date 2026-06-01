KHO ei myöntänyt valituslupaa Helsingin ja Vantaan alueen raitiovaunuhankintaa koskevassa asiassa

2.6.2026 09:17:14 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Škoda Transtech Oy:n valituslupahakemuksen.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus oli marraskuussa 2025 päättänyt valita pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska sp. z o.o:n. Škoda Transtech Oy:n tarjous oli suljettu tarjouskilpailusta. Markkinaoikeus oli päätöksellään maaliskuussa 2026 hylännyt Škoda Transtech Oy:n valituksen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hankintapäätöksestä. Markkinaoikeus muun ohella katsoi, että Škoda Transtech Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen eikä hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan yhtiön tarjouksen tarjouskilpailusta tällä perusteella.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Škoda Transtech Oy:lle valituslupaa markkinaoikeuden päätöksestä. Näin ollen markkinaoikeuden 27.3.2026 antama ratkaisu jää voimaan.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

