Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli tontti- ja aluevarauksia

Helsingin keskustan kävijämäärät kasvaneet – myös liiketilojen täyttöaste on noussut 28.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote

Liiketilojen täyttöaste Helsingin keskustassa on noussut selkeästi vuoden 2023 jälkeen, ja on nyt yli 92 prosenttia. Erityisesti palveluiden, kuten ravintoloiden, määrä on kasvanut. Samaan aikaan myös keskustan kävijämäärät, kuten jalankulkijoiden määrä ja hotelliyöpymiset, ovat vahvassa kasvussa.