POWER jatkaa vahvaa kasvuaan – Tammisaari ja Loimaa siirtyvät POWER-ketjuun kesäkuussa

Tammisaaren ja Loimaan Gigantti-kauppiasmyymälät siirtyvät POWER-brändin alle kesäkuussa 2026. Myymälät jatkavat toimintaansa POWER-kauppiasmyymälöinä, ja henkilöstö sekä omistuspohja pysyvät samana. Tammisaaren ja Loimaan myymälät ovat toimineet alueillaan yli kahden vuosikymmenen ajan, ja siirtyminen tuo POWER-ketjun laajan valikoiman ja edut paikallisten asiakkaiden ulottuville. Viralliset avajaiset järjestetään myöhemmin kesäkuussa.

Pitkä historia, uusi nimi

Tammisaari on toiminut kauppiasvetoisena myymälänä vuodesta 2004 ja Loimaa vuodesta 2005. Tammisaaren myymälä työllistää 12 henkilöä ja sen liikevaihto on 5 miljoonaa euroa; Loimaassa henkilöstöä on 10 ja liikevaihto 4 miljoonaa euroa. Molemmilla on vakiintunut asiakaskunta ja vahva paikallinen asema – perusta, jonka päälle POWER-ketjun valikoima ja edut nyt rakentuvat.

Myymäläverkoston aktiivinen kehittäminen POWERin strategian ytimessä

Kuluvan kevään aikana yhteensä yhdeksän uutta kauppiasmyymälää on liittynyt POWER-ketjuun. Myymäläverkoston aktiivinen kehittäminen sekä kauppiasmyymälöillä että omilla myymälöillä on POWERin strategian ytimessä. Viimeisimmän siirtymän myötä POWERilla on nyt 15 kauppiasmyymälää ja 33 omaa myymälää ympäri Suomea. Kauppiasvetoisessa mallissa paikallistuntemus ja yrittäjähenkinen tekeminen yhdistyvät valtakunnallisen ketjun valikoimaan ja markkinointivoimaan.

Aikataulu

Tammisaaren ja Loimaan myymälät aloittavat POWER-myymälöinä kesäkuussa 2026.

Viralliset avajaisjuhlat järjestetään molemmissa myymälöissä myöhemmin kesäkuussa.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että Tammisaari ja Loimaa liittyvät POWER-ketjuun. Kuluvan kevään aikana yhdeksän myymälää on siirtynyt ketjuumme – se kertoo, että kauppiasvetoinen malli toimii ja että POWER on kauppiaiden silmissä houkutteleva kumppani. He uskovat yhteiseen visioomme. Molemmilla myymälöillä on pitkä historia ja vahva paikallinen asiakaskunta, ja olen varma, että he vievät POWER-konseptin hienosti eteenpäin alueillaan."

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy