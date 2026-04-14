Helsinki-päivä täyttää kaupungin ennätysmäärällä tapahtumia 12.6.

Helsinki-päivä tarjoaa jälleen kaupunkilaisille satoja maksuttomia tapahtumia, kun Helsinki täyttää 476 vuotta perjantaina 12. kesäkuuta. Helsinki-päivä käynnistyy tuttuun tapaan pormestarin isännöimillä kaupungintalon aamukahveilla, jossa tarjotaan tuhannelle ensimmäiselle kahvin kanssa Helsinki-päivän perinneherkkua eli raparperipiirakkaa. Päivän perinteisiin kuuluvat myös Helsinki-päivän vauvan muistaminen, Stadin Friidun ja Kundin nimeäminen sekä ansioituneiden helsinkiläisten palkitseminen.

Laaja ohjelmatarjonta kattaa koko Helsingin

Helsinki-päivän keskiössä ovat kaupunkilaisten itsensä järjestämät tapahtumat ympäri kaupunkia. Tänä vuonna luvassa on ennätysmäärä tapahtumia eri puolilla kaupunkia keikoista tietovisoihin, työpajoista kävelykierroksiin, luontoretkistä liikunta-aktiviteetteihin ja sirkuksesta lavatansseihin. Lisäksi monet tahot museoista maauimaloihin avaavat ovensa ja kutsuvat nauttimaan maksutta kaupungin monipuolisesta tarjonnasta.

Yksi Helsinki-päivän päätapahtumista on Helsinki-päivä ytimessä, joka rakentuu Kampin Lasipalatsin aukiolle. Aamupäivästä iltaan kestävään tapahtumaan on helppo saapua käynnistämään viikonloppu, kun luvassa on muun muassa Windows95manin lounasdisko ja Radio Helsingin livelähetys. DJ:t tanssittavat läpi päivän, ja ilta huipentuu Pihjalan ja Ege Zulun keikkoihin.

Helsingin kaupungin alueellisten kulttuurikeskusten tapahtumat Kannelmäestä Vuosaareen ovat niin ikään keskeinen osa Helsinki-päivän ohjelmatarjontaa. Luvassa on musiikkia, yhteisötaidetta, tanssikarnevaalit, esitystaidetta, sirkustaituruutta, improvisaatioteatteria koko perheelle sekä paljon muuta. Kulttuurikeskusten maksuttomaan ohjelmakattaukseen kuuluvat myös muun muassa Stigin, Laineen Kasperin, F:n, Hassan Maikalin sekä Eevil Stöön ja Krison keikat.

Aktiviteetteja kaikenikäisille ja nuorten järjestämiä tapahtumia

Helsinki-päivän laaja tapahtumakattaus huomioi tuttuun tapaan erilaiset ja eri-ikäiset kaupunkilaiset, ja maksutonta ohjelmaa on tarjolla niin vauvaperheille kuin senioreillekin. Tänä vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty nuoriin sekä tapahtumanjärjestäjinä että osallistujina, ja esimerkiksi Helsinki-päivän tuotantorahan jaossa painotettiin nuorten nuorille järjestämiä tapahtumia. Nuoret kaupunkilaiset ovatkin mukana järjestämässä esimerkiksi kalastusopastusta, katujalkapalloturnausta, pingisriehaa, leikkiklubia, punk-keikkoja ja graffitityöpajoja.



“Helsinki haluaa satsata nuoriin ja nuorten osallisuuteen. Myös Helsinki-päivä tarjoaa tänä vuonna tilaisuuden tukea tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneita aktiivisia nuoria ja tuoda samalla lisää nuoria kiinnostavia ohjelmaa päivän tapahtumatarjontaan”, sanoo Helsinki-päivän vastaava tuottaja Saara Vanhala.

Päivän koko ohjelma on luettavissa verkossa osoitteessa helsinkipaiva.fi. Ohjelmakokonaisuus täydentyy aina 10.6. saakka.