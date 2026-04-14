Helsingin tapahtumasäätiö

Helsinki-päivä täyttää kaupungin ennätysmäärällä tapahtumia 12.6.

3.6.2026 09:00:00 EEST | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote

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Helsingin syntymäpäivää juhlitaan jälleen 12. kesäkuuta, kun sadat maksuttomat tapahtumat kutsuvat nauttimaan kaupungista musiikin, tanssin, urheilun, luontoelämysten ja erilaisten aktiviteettien äärellä. Koko päivän kestävää ohjelmaa on luvassa muun muassa Helsingin kulttuurikeskuksissa ja Lasipalatsin aukiolla. Yhteensä mukaan on ilmoitettu jo lähes 300 tapahtumaa ympäri kaupungin.

Helsinki-päivä täyttää kaupungin sadoilla maksuttomilla tapahtumilla tansseista konsertteihin
Helsinki-päivä täyttää kaupungin sadoilla maksuttomilla tapahtumilla tansseista konsertteihin Petri Anttila

Helsinki-päivä tarjoaa jälleen kaupunkilaisille satoja maksuttomia tapahtumia, kun Helsinki täyttää 476 vuotta perjantaina 12. kesäkuuta. Helsinki-päivä käynnistyy tuttuun tapaan pormestarin isännöimillä kaupungintalon aamukahveilla, jossa tarjotaan tuhannelle ensimmäiselle kahvin kanssa Helsinki-päivän perinneherkkua eli raparperipiirakkaa. Päivän perinteisiin kuuluvat myös Helsinki-päivän vauvan muistaminen, Stadin Friidun ja Kundin nimeäminen sekä ansioituneiden helsinkiläisten palkitseminen. 

Laaja ohjelmatarjonta kattaa koko Helsingin 

Helsinki-päivän keskiössä ovat kaupunkilaisten itsensä järjestämät tapahtumat ympäri kaupunkia. Tänä vuonna luvassa on ennätysmäärä tapahtumia eri puolilla kaupunkia keikoista tietovisoihin, työpajoista kävelykierroksiin, luontoretkistä liikunta-aktiviteetteihin ja sirkuksesta lavatansseihin. Lisäksi monet tahot museoista maauimaloihin avaavat ovensa ja kutsuvat nauttimaan maksutta kaupungin monipuolisesta tarjonnasta.

Yksi Helsinki-päivän päätapahtumista on Helsinki-päivä ytimessä, joka rakentuu Kampin Lasipalatsin aukiolle. Aamupäivästä iltaan kestävään tapahtumaan on helppo saapua käynnistämään viikonloppu, kun luvassa on muun muassa Windows95manin lounasdisko ja Radio Helsingin livelähetys. DJ:t tanssittavat läpi päivän, ja ilta huipentuu Pihjalan ja Ege Zulun keikkoihin. 

Helsingin kaupungin alueellisten kulttuurikeskusten tapahtumat Kannelmäestä Vuosaareen ovat niin ikään keskeinen osa Helsinki-päivän ohjelmatarjontaa. Luvassa on musiikkia, yhteisötaidetta, tanssikarnevaalit, esitystaidetta, sirkustaituruutta, improvisaatioteatteria koko perheelle sekä paljon muuta. Kulttuurikeskusten maksuttomaan ohjelmakattaukseen kuuluvat myös muun muassa Stigin, Laineen Kasperin, F:n, Hassan Maikalin sekä Eevil Stöön ja Krison keikat.

Aktiviteetteja kaikenikäisille ja nuorten järjestämiä tapahtumia

Helsinki-päivän laaja tapahtumakattaus huomioi tuttuun tapaan erilaiset ja eri-ikäiset kaupunkilaiset, ja maksutonta ohjelmaa on tarjolla niin vauvaperheille kuin senioreillekin. Tänä vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty nuoriin sekä tapahtumanjärjestäjinä että osallistujina, ja esimerkiksi Helsinki-päivän tuotantorahan jaossa painotettiin nuorten nuorille järjestämiä tapahtumia. Nuoret kaupunkilaiset ovatkin mukana järjestämässä esimerkiksi kalastusopastusta, katujalkapalloturnausta, pingisriehaa, leikkiklubia, punk-keikkoja ja graffitityöpajoja.

“Helsinki haluaa satsata nuoriin ja nuorten osallisuuteen. Myös Helsinki-päivä tarjoaa tänä vuonna tilaisuuden tukea tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneita aktiivisia nuoria ja tuoda samalla lisää nuoria kiinnostavia ohjelmaa päivän tapahtumatarjontaan”, sanoo Helsinki-päivän vastaava tuottaja Saara Vanhala.

Päivän koko ohjelma on luettavissa verkossa osoitteessa helsinkipaiva.fi. Ohjelmakokonaisuus täydentyy aina 10.6. saakka.

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Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243

Vastaava tuottaja Saara Vanhala, saara.vanhala@eventshelsinki.fi, puh. 050 549 6355

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Live-musiikista pääse jälleen nauttimaan ympäri kaupungin esimerkiksi kulttuurikeskusten pihoilla
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