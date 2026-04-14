Helsinki-päivä täyttää kaupungin ennätysmäärällä tapahtumia 12.6.
3.6.2026 09:00:00 EEST | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote
Helsingin syntymäpäivää juhlitaan jälleen 12. kesäkuuta, kun sadat maksuttomat tapahtumat kutsuvat nauttimaan kaupungista musiikin, tanssin, urheilun, luontoelämysten ja erilaisten aktiviteettien äärellä. Koko päivän kestävää ohjelmaa on luvassa muun muassa Helsingin kulttuurikeskuksissa ja Lasipalatsin aukiolla. Yhteensä mukaan on ilmoitettu jo lähes 300 tapahtumaa ympäri kaupungin.
Helsinki-päivä tarjoaa jälleen kaupunkilaisille satoja maksuttomia tapahtumia, kun Helsinki täyttää 476 vuotta perjantaina 12. kesäkuuta. Helsinki-päivä käynnistyy tuttuun tapaan pormestarin isännöimillä kaupungintalon aamukahveilla, jossa tarjotaan tuhannelle ensimmäiselle kahvin kanssa Helsinki-päivän perinneherkkua eli raparperipiirakkaa. Päivän perinteisiin kuuluvat myös Helsinki-päivän vauvan muistaminen, Stadin Friidun ja Kundin nimeäminen sekä ansioituneiden helsinkiläisten palkitseminen.
Laaja ohjelmatarjonta kattaa koko Helsingin
Helsinki-päivän keskiössä ovat kaupunkilaisten itsensä järjestämät tapahtumat ympäri kaupunkia. Tänä vuonna luvassa on ennätysmäärä tapahtumia eri puolilla kaupunkia keikoista tietovisoihin, työpajoista kävelykierroksiin, luontoretkistä liikunta-aktiviteetteihin ja sirkuksesta lavatansseihin. Lisäksi monet tahot museoista maauimaloihin avaavat ovensa ja kutsuvat nauttimaan maksutta kaupungin monipuolisesta tarjonnasta.
Yksi Helsinki-päivän päätapahtumista on Helsinki-päivä ytimessä, joka rakentuu Kampin Lasipalatsin aukiolle. Aamupäivästä iltaan kestävään tapahtumaan on helppo saapua käynnistämään viikonloppu, kun luvassa on muun muassa Windows95manin lounasdisko ja Radio Helsingin livelähetys. DJ:t tanssittavat läpi päivän, ja ilta huipentuu Pihjalan ja Ege Zulun keikkoihin.
Helsingin kaupungin alueellisten kulttuurikeskusten tapahtumat Kannelmäestä Vuosaareen ovat niin ikään keskeinen osa Helsinki-päivän ohjelmatarjontaa. Luvassa on musiikkia, yhteisötaidetta, tanssikarnevaalit, esitystaidetta, sirkustaituruutta, improvisaatioteatteria koko perheelle sekä paljon muuta. Kulttuurikeskusten maksuttomaan ohjelmakattaukseen kuuluvat myös muun muassa Stigin, Laineen Kasperin, F:n, Hassan Maikalin sekä Eevil Stöön ja Krison keikat.
Aktiviteetteja kaikenikäisille ja nuorten järjestämiä tapahtumia
Helsinki-päivän laaja tapahtumakattaus huomioi tuttuun tapaan erilaiset ja eri-ikäiset kaupunkilaiset, ja maksutonta ohjelmaa on tarjolla niin vauvaperheille kuin senioreillekin. Tänä vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty nuoriin sekä tapahtumanjärjestäjinä että osallistujina, ja esimerkiksi Helsinki-päivän tuotantorahan jaossa painotettiin nuorten nuorille järjestämiä tapahtumia. Nuoret kaupunkilaiset ovatkin mukana järjestämässä esimerkiksi kalastusopastusta, katujalkapalloturnausta, pingisriehaa, leikkiklubia, punk-keikkoja ja graffitityöpajoja.
“Helsinki haluaa satsata nuoriin ja nuorten osallisuuteen. Myös Helsinki-päivä tarjoaa tänä vuonna tilaisuuden tukea tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneita aktiivisia nuoria ja tuoda samalla lisää nuoria kiinnostavia ohjelmaa päivän tapahtumatarjontaan”, sanoo Helsinki-päivän vastaava tuottaja Saara Vanhala.
Päivän koko ohjelma on luettavissa verkossa osoitteessa helsinkipaiva.fi. Ohjelmakokonaisuus täydentyy aina 10.6. saakka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243
Vastaava tuottaja Saara Vanhala, saara.vanhala@eventshelsinki.fi, puh. 050 549 6355
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin tapahtumasäätiö
Sami Ylisaari Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajaksi14.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin suurimmista yleisötapahtumista vastaavan Helsingin tapahtumasäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Sami Ylisaari. Hän aloittaa tehtävässä 1. kesäkuuta ja siirtyy Tapahtumasäätiöön Vantaan kaupungin kulttuurijohtajan virasta.
Lux Helsingissä 450 000 kävijää – vuoden päästä festivaalia juhlitaan kahdeksan päivän ajan11.1.2026 22:03:00 EET | Tiedote
Lux Helsinki toi talven kaupunkiin ja houkutteli 6.–11. tammikuuta huikeat 450 000 kävijää kokemaan valon, värin ja pysähtymisen hetkiä. Valotaidefestivaali laajeni yleisön toiveesta kuusipäiväiseksi, ja ensi vuonna kestoa pidennetään kahdeksaan päivään.
Huomenna alkava Lux Helsinki kutsuu pysähtymään valotaiteen äärelle5.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Valotaidefestivaali Lux Helsinki käynnistyy huomenna 6. tammikuuta ja kestää yleisön toiveesta nyt ennätykselliset kuusi päivää eli 11. tammikuuta asti. Festivaalin oheisohjelma sisältää opastettuja kierroksia ja aamulenkin sekä valoaiheisia työpajoja ja senioritoimintaa.
Helsingin uusivuosi keräsi Kansalaistorille lähes 70 000 kävijää1.1.2026 00:49:19 EET | Tiedote
Vuoden vaihtumista juhlittiin jälleen Helsingissä tähtiartistien ja säihkyvien pyronäytösten parissa. Lasten uusivuosi ja loppuillan konsertti keräsivät Kansalaistorille noin 68 000 kävijää.
Vuoden vaihtumista juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla29.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla, ja tapahtuma välitetään suorana Nelosella ja Ruudussa. Lasten uusivuosi ja Hevisauruksen keikka käynnistävät aattoillan. Tapahtuma-alueelle kannattaa saapua hyvissä ajoin poikkeukselliset liikennejärjestelyt huomioiden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme