Omapalvelun käyttö laajenee koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle
2.6.2026 14:14:05 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Sosiaalihuollon digitaalisen asiointipalvelu Omapalvelun käyttöä tullaan laajentamaan Keski-Suomen hyvinvointialueella kesäkuun alussa. Omapalvelu on ollut tähän asti käytössä vain Hankasalmen, Jyväskylän, Jämsän, Laukaan, Muuramen ja Petäjäveden kuntien asukkaille.
– Laajennuksen jälkeen kaikkien Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien asukkaat voivat asioida Omapalvelun kautta, ja niin sanottuja huoli-ilmoituksia on mahdollista tehdä hyvinvointialueen kaikkien 22 kunnan asukkaista 8.6.2026 alkaen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen aikuisten sosiaalipalveluista.
Omapalvelu on sosiaalihuollon digitaalinen asiointikanava, jonka kautta asukkaat voivat hakea tunnistautuneena lapsiperheen kotipalvelua, varhaisen tuen perhetyötä, ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea tai tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Vahva tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi-tunnistuksessa.
Lisäksi hyvinvointialueen asukkaat voivat Omapalvelun kautta tehdä ilman tunnistautumista lastensuojeluilmoituksen, ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta sekä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen eli niin sanottuja huoli-ilmoituksia.
– Jos yksityishenkilö haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä, on tärkeää huomioida, että hän ei itse täydennä ilmoitukseen nimeään ja yhteystietojaan, muistuttaa johtava sosiaalityöntekijä Matleena Ullner Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten asiakasohjauksesta.
Omapalvelun käytön laajentuessa koko Keski-Suomeen siellä jo olevat hakemukset ja ilmoitukset tulevat kaikkien asukkaiden käyttöön. Asiointikanavan kautta haettavia palveluja ei lisätä tässä vaiheessa. Uusien hakemusten lisäämistä Omapalveluun arvioidaan myöhemmin.
Omapalveluun pääsee Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta sekä kaikkien niiden palveluiden sivuilta, joissa Omapalvelu on käytössä.
Omapalvelun kautta ei voi jättää vammaispalvelulain mukaisia hakemuksia. Sen sijaan vammaispalveluihin voi jatkossa jättää sähköisiä hakemuksia Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluiden ja OmaHyvaks-sovelluksen kautta. Hyvinvointialue tiedottaa asiasta ja aikatauluista lähiviikkojen aikana tarkemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Alonen. johtava sosiaalityöntekijä, aikuisten sosiaalipalvelut, p. 044 459 6850, kirsi.alonen(at)hyvaks.fi
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Matleena Ullner, johtava sosiaalityöntekijä, perheiden, nuorten ja aikuisten asiakasohjaus, p. 050 353 7647, matleena.ullner(at)hyvaks.fi
Ikääntyneiden palvelut: Riikka Lamminen, palvelupäällikkö, Ikääntyneiden asiakasohjaus eteläinen ja gerontologinen sosiaalityö, p. 040 569 5761, riikka.lamminen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.6.2026 14:22:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Pihtiputaalla tapahtuneesta autiotalon tulipalosta. Noin 150 m2 kokoinen rakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Palo saatiin rajattua niin, ettei se levinnyt muihin kohteisiin tai maastoon. Syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 19:57:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN Tilanne pelastuslaitoksen osalta päättynyt. Metsää paloi n. 200 neliömetriä. Palo saatiin sammutettua, eikä siitä aiheutunut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 17:58:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ HANKASALMI Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta vedestä Hankasalmen Armisvedelle klo 17:33. Veneen havaittu ajelehtivan järvellä. Ihminen pudonnut tuntemattomasta syystä veneestä, mutta päässyt rantaan. Pelastuslaitos hinaa veneen vielä rantaan. Tehtävälle hälytettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, joista yksi yksikkö ja vene hoitivat veneen hinauksen rantaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 17:53:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN Pelastuslaitos sai tehtävän maastopalosta klo 16.49 Kurrinkadulle Uuraisiin. Aiemmin päivällä kulotettu metsäkaistale oli syttynyt uudestaan ja levinnyt metsään. Pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitoksella on kohteessa seitsemän yksikköä. Seuraava tiedote tilanteen päätyttyä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 10:03:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 9:33 keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Schaumanin puistokadulle. Kerrostaloasunnosta ilmoitettiin tulevan savua. Palo saatiin sammutettua , ja jälkitoimet ovat menossa. Asunnossa ei ollut palon hetkellä ketään, eikä siten henkilövahinkoja syntynyt. Asunto kärsi vahinkoja, mutta ei tuhoutunut täysin. Poliisi tutkii syttymisen syytä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme