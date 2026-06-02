Omapalvelun käyttö laajenee koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle

– Laajennuksen jälkeen kaikkien Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntien asukkaat voivat asioida Omapalvelun kautta, ja niin sanottuja huoli-ilmoituksia on mahdollista tehdä hyvinvointialueen kaikkien 22 kunnan asukkaista 8.6.2026 alkaen, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen aikuisten sosiaalipalveluista.

Omapalvelu on sosiaalihuollon digitaalinen asiointikanava, jonka kautta asukkaat voivat hakea tunnistautuneena lapsiperheen kotipalvelua, varhaisen tuen perhetyötä, ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea tai tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Vahva tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Suomi.fi-tunnistuksessa.

Lisäksi hyvinvointialueen asukkaat voivat Omapalvelun kautta tehdä ilman tunnistautumista lastensuojeluilmoituksen, ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta sekä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen eli niin sanottuja huoli-ilmoituksia.

– Jos yksityishenkilö haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä, on tärkeää huomioida, että hän ei itse täydennä ilmoitukseen nimeään ja yhteystietojaan, muistuttaa johtava sosiaalityöntekijä Matleena Ullner Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten asiakasohjauksesta.

Omapalvelun käytön laajentuessa koko Keski-Suomeen siellä jo olevat hakemukset ja ilmoitukset tulevat kaikkien asukkaiden käyttöön. Asiointikanavan kautta haettavia palveluja ei lisätä tässä vaiheessa. Uusien hakemusten lisäämistä Omapalveluun arvioidaan myöhemmin.

Omapalveluun pääsee Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta sekä kaikkien niiden palveluiden sivuilta, joissa Omapalvelu on käytössä.

Omapalvelun kautta ei voi jättää vammaispalvelulain mukaisia hakemuksia. Sen sijaan vammaispalveluihin voi jatkossa jättää sähköisiä hakemuksia Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluiden ja OmaHyvaks-sovelluksen kautta. Hyvinvointialue tiedottaa asiasta ja aikatauluista lähiviikkojen aikana tarkemmin.