C. V. Åkerlundin mediasäätiöltä yli 200 000 euroa tutkimukseen journalistien ja somevaikuttajien rooleista digitaalisessa uutisympäristössä
4.6.2026 06:58:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
C. V. Åkerlundin mediasäätiö säätiö myönsi yli 200 000 euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen hankkeelle ”Journalistit ja somevaikuttajat digitaalisen uutisympäristön portinvartijoina”.
C.V. Åkerlundin mediasäätiö on myöntänyt 212 716 euron suuruisen apurahan Jyväskylän yliopiston journalistiikan tutkimukselle "Journalistit ja somevaikuttajat digitaalisen uutisympäristön portinvartijoina". Hanketta johtaa journalistiikan tutkijatohtori Margareta Salonen, ja hankkeen toisena tutkijana työskentelee journalistiikan väitöskirjatutkija Salla-Rosa Gröhn. Hanketta tukee journalistiikan professori Turo Uskali. Rahoitus on vuosille 2027–2029.
Digitaalinen uutisympäristö on muuttanut uutismedioiden roolia tiedon ja uutisen portinvartijoina. Toimitukset jakavat valtaansa nykyisin algoritmeihin perustuvien sosiaalisen median alustojen, sisältöjen kanssa vuorovaikuttavien yleisöjen ja kaupallisten somevaikuttajien kanssa.
Hankkeen tavoitteena on ymmärtää muuttuvan digitaalisen uutisympäristön toimijoita ja tekijöitä sekä tarkastella, millainen suhde miljardien arvoiseksi kasvaneella somevaikuttajien toimialalla on journalismiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaisia sosiaalisen median sisältöjen lukutaitoja nuorilla aikuisilla (18–25-vuotiaat) on.
”Meidän on tärkeää ymmärtää paremmin nykyistä digitaalista uutisympäristöä, sillä nopeatempoisessa sisällönkulutuksessa sisällöt ja niiden tekijät sekoittuvat helposti toisiinsa. Yleisön voi olla haastavaa tunnistaa, milloin on kyse journalistisesta sisällöstä ja milloin sen on tuottanut joku muu kuin journalistinen toimija. Medialukutaito korostuukin somesisältöjen kohdalla erityisen paljon. On myös tärkeää ymmärtää somevaikuttajien kasvanutta valtaa ja merkitystä tiedon tuotannossa, sillä emme voi olla törmäämättä heidän tuottamiinsa sisältöihin somealustoilla”, Salonen kommentoi.
Journalismin ja somevaikuttajien alan yhteenkietoutumista on Salosen mukaan tutkittu toistaiseksi varsin vähän niin Suomessa kuin kansainvälisesti, vaikka somevaikuttajia on yleisesti tutkittu viime vuosina laajasti yleisellä tasolla.
Hankkeella on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Tutkimuspartnereina toimivat apulaisprofessori Jonathan Hendrickx (Tanska), professori Alfred Hermida (Kanada), apulaisprofessori Diana Bossio (Australia) ja apulaisprofessorit Jorge Vazquez-Herrero ja Maria Cruz Nergeira-Rey (Espanja). Suomesta yhteistyötä tehdään Ylen, Keskisuomalaisen ja Helsingin Sanomien kanssa. Myös Julkisen sanan neuvosto ja sen kannatusyhdistys Jusanek ovat hankkeen partnereita.
Lisätietoja:
Margareta Salonen
tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
margareta.salonen@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Margareta SalonenTutkijatohtoriJyväskylän yliopistomargareta.salonen@jyu.fi
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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