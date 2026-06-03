Vuoden 2025 arviointikertomus tarkastelee taloutta, raportointia ja hyvinvointia
3.6.2026 10:20:54 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut ja se käsitellään kaupunginvaltuustossa 8. kesäkuuta. Tarkastuslautakunta tarkasteli kertomuksessaan muun muassa Vaasan kaupungin taloutta, tulosten raportointia, konserniyhteisöjä sekä hyvinvointipalveluita.
- Vuosi 2025 oli Vaasalle taloudellisesti vaativa ja päätöksiä jouduttiin tekemään harkiten. Tarkastuslautakunnan arviointityö tuo esiin niin myönteisiä kehitysaskelia kuin antaa arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi. Arviointien pohjalta kaupungilla on hyvät edellytykset vahvistaa toimintaansa ja rakentaa yhteistyöllä kestävää tulevaisuutta, tiivistää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen arviointityötä.
Huolena otettu ja ottamaton velka
Tarkastuslautakunnan mukaan talouden tasapainottaminen on onnistunut hyvin, eikä Vaasa ole kriisikunta. Kaupungin talous oli vuonna 2025 plussalla, mutta taloudellista puskuria on edelleen melko vähän verrattuna kaupungin velan määrään.
Tarkastuslautakunta toteaa, että investointeja toteutui suunniteltua vähemmän, pääosin hankkeiden aikataulumuutosten vuoksi. Arvioinnissa kehotetaan tarkastelemaan tulevien vuosien investointien rahoitustarpeita, jotta kaupungin talous pysyy kestävällä pohjalla. Vaikka talous olisi kirjanpidollisesti tasapainossa tai ylijäämäinen, voi korjausvelan kasvu johtaa myöhemmin suurempiin kustannuksiin ja riskeihin palveluiden toimivuudelle.
Raportointiin toivotaan tarkkuutta
Strategiakaudella 2022–2025 Vaasa edistyi etenkin kaupunkilaisten onnellisuudessa, turvallisuudessa sekä kaupungin vetovoimassa, joita kuvaavat väestön ja työpaikkojen kasvu. Hiilidioksidipäästöt vähenivät selvästi, mutta hiilineutraaliustavoite ei ole vielä saavutettavissa ilman uusia, merkittäviä toimenpiteitä.
Tarkastuslautakunta toivoo, että kuntastrategian etenemisestä ja päivityksistä raportoidaan valtuustolle nykyistä selkeämmin, avoimemmin ja yhtenäisemmin. Raportoinnin tulee sisältää myös luotettavaa tietoa tavoitteista, joita ei ole saavutettu, koska tämä tieto tukee päätöksentekoa. Strategian etenemistä tulee arvioida kriittisesti ja tarvittaviin korjaaviin toimiin ryhtyä viivytyksettä.
Selkeämpää raportointia toivotaan myös konserniyhteisöiltä. Vaasan kaupunkikonserniin kuuluu 21 tytäryhteisöä. Yhteiset konsernitavoitteet varmistavat toiminnan strategisen linjan, taloudellisen kestävyyden ja palvelujen vaikuttavuuden.
Tarkastuslautakunta korostaa yhteistyötä tytäryhtiöiden ja omistajaohjauksen välillä sekä selkeämpää ja konkreettisempaa raportointia. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää omistajaohjauksen henkilöstöresurssien riittävyyteen, jotta valtuusto saa läpinäkyvän ja oikean kuvan tavoitteiden toteutumisesta.
Selkeämpää yhteistyötä hyvinvointipalveluihin
Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut edistävät vaasalaisten hyvinvointia, kotoutumista, työllistymistä sekä ylläpitää sovittelutoimintaa. Tarkastuslautakunta keskittyi arvioinnissaan hyvinvoinnin edistämiseen.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut ovat onnistuneet tukemaan asukkaiden terveyttä, osallisuutta ja arjen hyvinvointia erityisesti ennaltaehkäisevän työn kautta. Kaupunki menestyy hyvin hyvinvoinnin mittareissa, mikä näkyy myös merkittävänä lisänä valtionosuuksiin.
Lautakunnan mukaan sote-uudistus on tuonut kuitenkin haasteita vastuunjakoon kunnan ja hyvinvointialueen välillä, erityisesti matalan kynnyksen palveluissa. Kehittämiskohteina lautakunta nostaa yhteistyön selkeyttämisen, hyvinvointitiedon paremman hyödyntämisen, järjestöyhteistyön vahvistamisen ja koordinoinnin sekä sen, että ennaltaehkäisevien toimien vaikutuksista raportoidaan entistä konkreettisemmin valtuustolle.
Vuoden 2025 arviointikertomuksessa arviointiin myös rakennusvalvontaa, Vaasanseudun Kehitys Oy:tä, perusopetusta sekä Vaasan kaupungin opistoja. Tutustu vuoden 2025 arviointikertomukseen kokonaisuudessaan täällä.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuoden 2025 arviointikertomus on vuonna 2025 valitun tarkastuslautakunnan ensimmäinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen
heimo.hokkanen@vaasa.fi, p. 040 557 6611
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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