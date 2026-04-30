Paviljongin tapahtumat toivat 32 miljoonaa euroa Jyväskylään 2025
3.6.2026 10:46:48 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Paviljongin tapahtumien taloudellinen vaikutus Jyväskylän alueella on jälleen tutkittu. Tuore tutkimus osoittaa, että messu- ja tapahtumakeskuksessa järjestettävillä tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen talouteen ja kokonaistyöllisyyteen.
Vuonna 2025 Paviljongissa järjestetyt messut ja tapahtumat toivat kokonaisuudessaan 32 miljoonan euron tulovirran Jyväskylään. Paviljongin toiminnasta muodostunut alueellinen kokonaistyöllisyysvaikutus oli 430 henkilötyövuotta.
Edellisestä vuodesta luku laski hieman, 2024 vuoden vastaavat luvut olivat 38 miljoonaa euroa ja 520 henkilötyövuotta. Luvuissa on mukana Jyväskylän Messut Oy:n kautta tiloja vuokranneet tapahtumat sekä omat tapahtumat. Sen sijaan Jyväskylä Sinfonian ja väistötiloissa olleen Jyväskylän kaupunginteatterin lukuja ei ole tutkimuksessa huomioitu.
”Tapahtumat ovat edelleen merkittävässä roolissa alueen taloudellisen elinvoiman kehittämisessä. Pieni lasku edelliseen vuoteen nähden selittyy muun muassa muutoksissa meidän käytössä olevien tilojen osalta”, sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen.
”Olemme uudistaneet viime vuonna strategiamme sekä tehneet muita merkittäviä kehitystoimenpiteitä ja uskomme, että tämän myötä myös talousvaikutukset lähtevät nousuun."
Paviljongissa vierailee vuosittain noin 300 000 asiakasta ja järjestetään satoja tapahtumia kuten messuja, kongresseja, kokouksia, yritystapahtumia ja -juhlia sekä konsertteja ja viihdetapahtumia.
Tutkimuksen mukaan messu- ja tapahtumakävijät sekä näytteilleasettajat käyttivät tapahtumiin osallistumisen lisäksi rahaa ravintoloihin, hotelliyöpymisiin, kahviloihin, matkustamiseen sekä alueen kauppoihin. Tutkimus ei huomioi messuilla tehtyjä kauppoja ja niiden vaikutusta elinkeinoelämälle.
Valtakunnallisesti messu- ja tapahtumakeskuksissa järjestetyt tapahtumat toivat paikkakunnilleen viime vuonna yli 500 miljoonaa euroa
Koko Suomen tasolla kuuden messu- ja tapahtumakeskuksen* tiloissa järjestetyt tapahtumat toivat paikkakunnilleen Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 530 miljoonan euron talousvaikutuksen. Tapahtumakävijöiden osuus tästä oli 422 miljoonaa euroa ja näytteilleasettajien osuus 108 miljoonaa euroa.
Taloustutkimuksen tekemä tutkimus osoittaa, että messu- ja tapahtumakeskuksissa järjestetyt tapahtumat ovat merkittäviä paikallisen palvelukysynnän moottoreita.
Tapahtumissa kyse on kuitenkin paljon muustakin kuin siitä, että ne tuovat ravintola- ja hotellipalveluille asiakkaita.
“Messujen ja muiden yritystapahtumien perimmäinen tarkoitus on tarjota kohtaamisia, jotka vauhdittavat myyntiä, vahvistavat yritysten ja muiden organisaatioiden verkostoja ja lisäävät innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä. Tapahtuman merkittävin hyöty on se, jonka voimme tuottaa kävijä- ja näytteilleasettaja-asiakkaillemme“, toteaa Pekkanen.
Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset 2025-tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Tapahtumateollisuus ry:n toimeksiannosta. Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö, jolla on noin 310 jäsenorganisaatiota. Tapahtumateollisuus edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia.
* Eventum Lahti, Jyväskylän Messut, Pohjois-Suomen Messut, Suomen Asuntomessut, Suomen Messut, Tampereen Messut
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja PekkanenToimitusjohtajaJyväskylän Messut OyPuh:040 545 7766marja.pekkanen@paviljonki.fi
Hanna KiilamaaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköJyväskylän Messut OyPuh:050 4303 829hanna.kiilamaa@paviljonki.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille.
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