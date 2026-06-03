KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta (sosiaalihuollon asiakastiedot)

Tietopyynnön kohteena olevien asiakirjojen salassapitoon tuli ensisijaisesti soveltaa sosiaalihuollon järjestämiseen liittyvän lainsäädännön salassapitoa koskevia erityissäännöksiä. Julkisuuslain mukainen osajulkisuus tuli täydentävästi sovellettavaksi pyydettyihin asiakirjoihin, koska edellä mainituissa erityissäännöksissä tätä ei ollut suljettu pois. Asiakirjojen salassapidosta huolimatta asiakirja tuli näin ollen pyynnön perusteella luovuttaa, jos sen sisältö oli edelleen ymmärrettävissä oikein sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki asiakkaaseen yhdistettävissä oleva tieto.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:38

Kort referat på svenska

HFD 2026:38