KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta (sosiaalihuollon asiakastiedot)
3.6.2026 09:32:38 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Asiassa oli kyse hyvinvointialueelle tehdyistä tietopyynnöistä, jotka koskivat sosiaalihuollon asiakkaiden oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä heitä koskevien sosiaalipalveluiden järjestämisestä.
Tietopyynnön kohteena olevien asiakirjojen salassapitoon tuli ensisijaisesti soveltaa sosiaalihuollon järjestämiseen liittyvän lainsäädännön salassapitoa koskevia erityissäännöksiä. Julkisuuslain mukainen osajulkisuus tuli täydentävästi sovellettavaksi pyydettyihin asiakirjoihin, koska edellä mainituissa erityissäännöksissä tätä ei ollut suljettu pois. Asiakirjojen salassapidosta huolimatta asiakirja tuli näin ollen pyynnön perusteella luovuttaa, jos sen sisältö oli edelleen ymmärrettävissä oikein sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki asiakkaaseen yhdistettävissä oleva tieto.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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