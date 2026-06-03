Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa koskevassa asiassa
3.6.2026 12:05:14 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa 2.6. tekemällään ratkaisullaan asiaan, joka koskee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Hallinto-oikeus on ratkaissut viime syksynä asian niin, että tilinpäätöksen hyväksyminen ja peruspääoman alentamatta jättäminen ovat lainmukaisia.
Aluevaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätöksen hyväksymisen myötä hyvinvointialue päätti olla toimeenpanematta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta.
Se, että hyvinvointialue ei toimeenpannut päätöstä, johtui muun muassa siitä, että sairaanhoitopiirin päätös oli lain ja tilinpäätösohjeiden vastainen eikä sitä ollut annettu hyvinvointialueelle tiedoksi. Peruspääoman alentamisen myötä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat eivät olisi kattaneet sairaanhoitopiirin alijäämiä.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi aluevaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset viime syksynä antamallaan ratkaisullaan. Koska korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, jää hallinto-oikeuden ratkaisu voimaan.
Lue lisää:
Hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen päätös sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämisestä lainmukainen (tiedote 18.9.2025)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/hallinto-oikeuden-mukaan-keski-suomen-hyvinvointialueen-paatos-sairaanhoitopiirin
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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