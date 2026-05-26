Media-akkreditointi: Salibandymiehet kohtaavat Tshekin Tampereella ja Eerikkilässä

Perjantain maaottelu pelataan Tampereella Kauppi Sports Centerissä, joka toimii MM-kisojen areenana alkusarjassa Hakametsän jäähallin ohella. Lauantaina pelipaikkana on Eerikkilän urheiluopiston monitoimihalli.

Suomi-Tshekki-maaottelut

Pe 12.6. klo 16.00 Suomi–Tshekki, Kauppi Sports Center

La 13.6. klo 10.30 Suomi–Tshekki, Eerikkilän urheiluopiston monitoimihalli

Akkreditointi Tshekki-maaotteluihin

Akkreditointia varten pyydämme median edustajia ilmoittamaan saapumisestaan maaotteluihin:



Viestintäjohtaja Jussi Ojala

jussi.ojala@salibandy.fi

040 777 4831.

Tshekki-otteluilla on oma merkittävä osansa miesten maajoukkueelle arvokisavuotena. Kisa pelipaikoista MM-joukkueeseen käy kuumana ja maailman valioihin lukeutuva Tshekki tarjoaa hyvän tilaisuuden Suomen valmennukselle niin omien pelaajien kuin vastustajan tarkkailuun.

Suomen kahden maalivahdin ja 20 kenttäpelaajan ryhmässä on kaksi debytanttia. He ovat OLS:n puolustaja Eetu Ijäs sekä Oilersin hyökkääjä Markus Markkola.

Lue: Suomen miehet Tshekki–otteluihin nimetty – mukana kaksi ensikertalaista

Suomen miesten salibandymaajoukkue on nähty kaukalossa varsin säästeliäästi sitten joulukuussa 2024 saavutetun maailmanmestaruuden. Viimeisimmät maaottelut ovat viime vuoden marraskuulta, ja kotiyleisön edessä Suomen miehet ovat pelanneet lokakuussa 2024, kun neljän kärkimaan turnaus järjestettiin Turussa ja Raumalla.

Kesäkuun Tshekki-maaotteluiden jälkeen miesten maajoukkueen seuraava kotimaan tapahtuma on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus.



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Miesten salibandymaajoukkueen tapahtumat 2026

12.–13.6. Suomi-Tshekki-maaottelut, Tampere ja Eerikkilä

2.–6.9. Euro Floorball Tour (Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tshekki), Chomutov, Tshekki

14.–18.10. Kolmen maan turnaus (Suomi, Ruotsi, Latvia), Kokkola

27.–29.11. MM-viimeistelyleiri (Eerikkilä)

5.–13.12. MM-kisat (Tampere)