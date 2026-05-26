Media-akkreditointi: Salibandymiehet kohtaavat Tshekin Tampereella ja Eerikkilässä
3.6.2026 12:38:21 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Joulukuun MM-kotikisoihin valmistautuva Suomen miesten salibandymaajoukkue kohtaa Tshekin tuplamaaottelussa 12.-13.6.2026 Tampereella ja Eerikkilässä. Edellisen kerran Suomen miesten maajoukkue on nähty kotiyleisön edessä lokakuussa 2024.
Perjantain maaottelu pelataan Tampereella Kauppi Sports Centerissä, joka toimii MM-kisojen areenana alkusarjassa Hakametsän jäähallin ohella. Lauantaina pelipaikkana on Eerikkilän urheiluopiston monitoimihalli.
Suomi-Tshekki-maaottelut
Pe 12.6. klo 16.00 Suomi–Tshekki, Kauppi Sports Center
La 13.6. klo 10.30 Suomi–Tshekki, Eerikkilän urheiluopiston monitoimihalli
Akkreditointi Tshekki-maaotteluihin
Akkreditointia varten pyydämme median edustajia ilmoittamaan saapumisestaan maaotteluihin:
Viestintäjohtaja Jussi Ojala
jussi.ojala@salibandy.fi
040 777 4831.
Tshekki-otteluilla on oma merkittävä osansa miesten maajoukkueelle arvokisavuotena. Kisa pelipaikoista MM-joukkueeseen käy kuumana ja maailman valioihin lukeutuva Tshekki tarjoaa hyvän tilaisuuden Suomen valmennukselle niin omien pelaajien kuin vastustajan tarkkailuun.
Suomen kahden maalivahdin ja 20 kenttäpelaajan ryhmässä on kaksi debytanttia. He ovat OLS:n puolustaja Eetu Ijäs sekä Oilersin hyökkääjä Markus Markkola.
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Suomen miesten salibandymaajoukkue on nähty kaukalossa varsin säästeliäästi sitten joulukuussa 2024 saavutetun maailmanmestaruuden. Viimeisimmät maaottelut ovat viime vuoden marraskuulta, ja kotiyleisön edessä Suomen miehet ovat pelanneet lokakuussa 2024, kun neljän kärkimaan turnaus järjestettiin Turussa ja Raumalla.
Kesäkuun Tshekki-maaotteluiden jälkeen miesten maajoukkueen seuraava kotimaan tapahtuma on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus.
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Miesten salibandymaajoukkueen tapahtumat 2026
12.–13.6. Suomi-Tshekki-maaottelut, Tampere ja Eerikkilä
2.–6.9. Euro Floorball Tour (Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tshekki), Chomutov, Tshekki
14.–18.10. Kolmen maan turnaus (Suomi, Ruotsi, Latvia), Kokkola
27.–29.11. MM-viimeistelyleiri (Eerikkilä)
5.–13.12. MM-kisat (Tampere)
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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