Finn Spring investoi jälleen kasvuun – Lestijärvelle uusi tölkkilinjasto

Merkittäviä linjainvestointeja Härkänevalla ja Lestijärvellä



Molemmat linjastoinvestoinnit, sekä suurteholinja Härkänevalle että uusi pullolinja Lestijärvelle, ovat olleet miljoonaluokan investointeja. Yhdessä sisälogistiikkaan ja varastokapasiteettiin tehtyjen investointien ja muutostöiden kanssa Finn Spring Oy on investoinut viime vuosina yli kymmenen miljoonaa euroa tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Uusi tölkkilinjasto on otettu käyttöön kevään aikana. Uudelta tuotantolinjalta valmistuu 30 000 tölkkiä tunnissa. Linjasto onkin yli kaksi kertaa nopeampi kuin Lestijärvellä sijaitseva vanhempi tölkkilinja.



Tölkkituotteiden kasvanut kysyntä investointien taustalla



Tölkkituotteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Pelkästään tölkkituotteiden tuotanto on kaksinkertaistunut Finn Springillä viidessä vuodessa. Vuonna 2025 Lestijärven tehtaalla pyöritettiin tölkkituotantoa 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa lähes koko vuoden ympäri. Kapasiteetti alkoi olla kasvun esteenä, joten perheyrityksessä päätettiin tehdä miljoonainvestointi myös tölkkikapasiteetin kasvattamiseen, vaikka uuden pullolinjan hankinnasta oli alle vuosi.

"Investoinnit ovat historiallisen isot, mutta suhteutettuna kasvuumme, olemme kuitenkin tasapainoisesti menossa eteenpäin. Arvojemme mukaisesti haluamme palvella asiakkaitamme ja investoinnit tukevat palveluastettamme hyvin vahvasti", hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala kertoo.

Kapasiteetin lisäksi uusi tölkkilinja tuo Finn Springille ja sen asiakkaille myös lisää joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Yllättäviin kysyntäpiikkeihin pystytään vastaamaan nyt paremmin, eikä tuotanto ole pelkästään yhden tölkkilinjaston varassa.



Uusi tölkkilinjasto mahdollistaa myös hiilihapottomien juomien valmistamisen



Uuteen linjastoon hankittiin teknologiaa, jonka avulla voidaan valmistaa myös hiilihapottomia tuotteita. Tämä avaa Finn Springille ja sen sopimusvalmistusasiakkaille mahdollisuuden laajentua myös uudentyyppisiin juomaryhmiin.

Ensimmäisenä hiilihapottomana tuotteena linjastolla valmistettiin Villi Vitamiinijuomien tuoteperheeseen K-ryhmän ruokakauppoihin lanseerattua hiilihapotonta elektrolyyttijuomaa. Uusi tuote kehitettiin asiakkaan esittämän idean pohjalta käsi kädessä uuden tuotantolinjan käyttöönottosuunnitelmien kanssa, jotta uutta teknologiaa päästiin testaamaan mahdollisimman pian.

Molemmilla Lestijärven tölkkilinjastoilla on mahdollisuus myös tuotteiden pastörointiin. Tämä mahdollistaa muun muassa säilyvyydeltään haastavampien ja markkinalla kasvussa olevien funktionaalisten lisäarvojuomien ja mehupitoisten energiajuomien valmistamisen.