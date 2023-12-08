Finn Spring investoi jälleen kasvuun – Lestijärvelle uusi tölkkilinjasto
3.6.2026 14:07:41 EEST | Finn Spring Oy | Tiedote
Keskipohjalainen perheyritys Finn Spring Oy jatkaa suunniteltuja investointejaan. Viime vuonna yritys investoi uuteen suurteholinjaan Toholammin Härkänevalla sijaitsevalle tuotantolaitokselleen. Tänä vuonna vuorossa oli uuden, tehokkaamman tölkkilinjaston asennus Lestijärven tuotantolaitokselle. Nykyisen tölkkilinjaston rinnalle hankittu uusi tuotantolinja kolminkertaistaa yrityksen tölkkituotteiden valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa ensimmäistä kertaa hiilihapottomien tölkkituotteiden valmistuksen.
Merkittäviä linjainvestointeja Härkänevalla ja Lestijärvellä
Molemmat linjastoinvestoinnit, sekä suurteholinja Härkänevalle että uusi pullolinja Lestijärvelle, ovat olleet miljoonaluokan investointeja. Yhdessä sisälogistiikkaan ja varastokapasiteettiin tehtyjen investointien ja muutostöiden kanssa Finn Spring Oy on investoinut viime vuosina yli kymmenen miljoonaa euroa tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Uusi tölkkilinjasto on otettu käyttöön kevään aikana. Uudelta tuotantolinjalta valmistuu 30 000 tölkkiä tunnissa. Linjasto onkin yli kaksi kertaa nopeampi kuin Lestijärvellä sijaitseva vanhempi tölkkilinja.
Tölkkituotteiden kasvanut kysyntä investointien taustalla
Tölkkituotteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Pelkästään tölkkituotteiden tuotanto on kaksinkertaistunut Finn Springillä viidessä vuodessa. Vuonna 2025 Lestijärven tehtaalla pyöritettiin tölkkituotantoa 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa lähes koko vuoden ympäri. Kapasiteetti alkoi olla kasvun esteenä, joten perheyrityksessä päätettiin tehdä miljoonainvestointi myös tölkkikapasiteetin kasvattamiseen, vaikka uuden pullolinjan hankinnasta oli alle vuosi.
"Investoinnit ovat historiallisen isot, mutta suhteutettuna kasvuumme, olemme kuitenkin tasapainoisesti menossa eteenpäin. Arvojemme mukaisesti haluamme palvella asiakkaitamme ja investoinnit tukevat palveluastettamme hyvin vahvasti", hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala kertoo.
Kapasiteetin lisäksi uusi tölkkilinja tuo Finn Springille ja sen asiakkaille myös lisää joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Yllättäviin kysyntäpiikkeihin pystytään vastaamaan nyt paremmin, eikä tuotanto ole pelkästään yhden tölkkilinjaston varassa.
Uusi tölkkilinjasto mahdollistaa myös hiilihapottomien juomien valmistamisen
Uuteen linjastoon hankittiin teknologiaa, jonka avulla voidaan valmistaa myös hiilihapottomia tuotteita. Tämä avaa Finn Springille ja sen sopimusvalmistusasiakkaille mahdollisuuden laajentua myös uudentyyppisiin juomaryhmiin.
Ensimmäisenä hiilihapottomana tuotteena linjastolla valmistettiin Villi Vitamiinijuomien tuoteperheeseen K-ryhmän ruokakauppoihin lanseerattua hiilihapotonta elektrolyyttijuomaa. Uusi tuote kehitettiin asiakkaan esittämän idean pohjalta käsi kädessä uuden tuotantolinjan käyttöönottosuunnitelmien kanssa, jotta uutta teknologiaa päästiin testaamaan mahdollisimman pian.
Molemmilla Lestijärven tölkkilinjastoilla on mahdollisuus myös tuotteiden pastörointiin. Tämä mahdollistaa muun muassa säilyvyydeltään haastavampien ja markkinalla kasvussa olevien funktionaalisten lisäarvojuomien ja mehupitoisten energiajuomien valmistamisen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virpi Ali-HaapalaHallintojohtajaFinn Spring OyPuh:+358 40 827 8711virpi.ali-haapala@finnspring.fi
Kuvat
Finn Spring Oy lyhyesti
- 100 % suomalaisomisteinen perheyritys, jonka juuret ovat Keski-Pohjanmaan puhtaassa lähdevedessä
- Valmistaa ja kehittää juomia omille tuotemerkeilleen ja sopimusvalmistajana asiakkaiden tuotemerkeille
- Toimii Keski-Pohjanmaan Toholammilla ja Lestijärvellä sekä tytäryhtiössä Guttsta Källassa Ruotsin Kolsvassa
- Valmistaa vuosittain yli 100 miljoonaa litraa juomia
- Henkilöstöä noin 100
- Finn Spring -konsernin liikevaihto oli 44,2 miljoonaa euroa vuonna 2025
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