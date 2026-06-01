Uusi Suur-Savon Leipomo Lounaskahvila avataan tiistaina 9.6. Kauppakeskus Stellaan

Uudessa lounaskahvilassa on tarjolla leipomon tuoreen leipävalikoiman lisäksi myös runsas valikoima suolaisia ja makeita kahvileipiä, suoraan omasta leipomosta sekä leivottuna paikan päällä. Tarjolla on nimensä mukaisesti myös päivittäin vaihtuva kotiruokalounas runsaine salaattipöytineen.

Lounaskahvila sijaitsee Hallituskadun varrella, jossa entiset Babistan ja Rosso Pizzan tilat on päivitetty lounaskahvilan tarpeisiin. Valoisista tiloista avautuu isot ikkunat vilkkaalle kävelykadulle ja Mikkelin torille.

- Kahvilasta on jatkossa helppo napata mukaan paikallisia leipomotuotteita, joista tunnetuin lienee Marskin Arinaruisleipä. Aamuvirkuille on kahvia ja purtavaa tarjolla arkisin klo 7 alkaen. Ja jos edellispäivänä on tuoreita leipomotuotteita jäänyt myymättä, on ne tarjolla seuraavana aamuna edullisesti, toteaa Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan toimialajohtaja Sami Kovanen.

- Suur-Savon Leipomon tuotteita pääsee maistamaan myös erilaisissa maistatustilaisuuksissa osuuskauppojen eri myymälöissä vuoden ympäri ja jatkossa oman leipomon tuotteet ovat entistä paremmin esillä myös Suur-Savon ABC Liikenneasemilla, kertoo Suur-Savon Leipomon leipomopäällikkö Antti Hänninen.

Lisätiedot:

Sami Kovanen, toimialajohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo p. 010 764 0005 tai sami.kovanen@sok.fi

Antti Hänninen, leipomopäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo p. 010 764 0196 tai antti.j.hänninen@sok.fi