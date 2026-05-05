Asuntokauppa jatkui toukokuussa edelliskuun urilla
3.6.2026 14:00:00 EEST | Kiinteistömaailma | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 3.6.2026
Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma välitti toukokuussa 2026 yhteensä 921 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 714 oli kiinteistönvälitystä ja 207 vuokravälitystä. Myyntikohteiden välityksessä määrä jäi vuodentakaiseen vertailukauteen nähden, mutta vuokravälityksessä toukokuu asettui tavanomaisille tasoilleen.
Kiinteistömaailma-ketjun toukokuussa 2026 välittämistä 714 myyntikohteesta 704 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 10 uudiskohteiden välitystä. Viime vuoden toukokuussa vastaavat luvut olivat käytetyissä kohteissa 788 kappaletta ja uudiskohteissa 8 kappaletta eli yhteensä 796 kauppakappaletta. Toukokuun 2026 kauppamäärä jäi näin 10 prosenttia edellisvuoden vertailujaksosta, mutta ylitti toki selvästi edelliskuun eli huhtikuun 2026 kauppamäärän (tuolloin 656 kappaletta).
”Loppukevät ei vielä tuonut käännettä asuntokaupan kevään trendeihin. Moni perhe lykkäsi edelleen päätöksentekoa asuntokaupassa”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.
Tilastokeskus kertoi kuitenkin viime viikolla (29.5.) tiedotteessaan Suomen kansantalouden olleen ”nousukiidossa” tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. BKT:n volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisen vuosineljänneksen tasolta. Kysyntää kasvattivat investointien, viennin sekä yksityisen kulutuksen kasvu.
”Tämänkaltaiset tavallisten perheiden päätöksentekoa rohkaisevat viestit ovat tärkeitä, jotta asuntokaupan ketjuja saadaan vihdoin liikkeelle. Tarpeeseen tässä tilanteessa olisivat myös asunnonostajia auttavat poliittiset päätökset, kuten asuntolainan korkovähennyksen palautus ja varainsiirtoveron väliaikainen poistaminen”, Laurikainen toteaa.
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0405607514
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistömaailma
Asuntokauppa jäi huhtikuussa vertailukaudesta – useat maakuntakaupungit kuitenkin valopilkkuina5.5.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 5.5.2026
Kiinteistömaailman ja Chaoksen selvitys Suomen TOP 20 kaupungeista: Täällä kodin saa maksettua omaksi nopeimmin; täällä lainanmaksuvuodet ovat vähentyneet eniten5.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin omaksi Kouvolassa, Salossa ja Porissa, kun vertaillaan tilannetta väkiluvultaan 20 suurimmassa suomalaiskaupungissa. Pisimpään – eli tupla- tai jopa triplamäärä vuosia niihin verrattuna – kuuluu aikaa asunnon velattomaksi maksamiseen Tampereella, Espoossa ja Helsingissä, mutta erityisesti Helsingissä viime vuosien asuntojen hinnanlasku ja tulotason nousu yhdistettynä leikkaavat pois todella merkittävästi lainanmaksuvuosia. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistömaailman ja paikkatietoanalytiikkayritys Chaoksen jättiselvityksestä.
Asuntokauppa kääntyi maaliskuussa jälleen plussalle2.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.4.2026
Kiinteistömaailman 64. Barometri kertoo myös alueellisia näkymiä: Sijainti, sijainti, sijainti -hokema meni jälleen päivitykseen – kohteen kunto kiilaa tärkeimpien asioiden joukkoon31.3.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman järjestyksessään jo 64. puolivuosittaista Barometriä leimaa poikkeuksellisen erilaiset osamarkkinat eri puolilla maata. ”Alueellisissa ennusteissa on toki nähty eroja aikaisempinakin vuosina, mutta nyt osamarkkinoiden erilaisuus leimaa korostuneesti kevään Barometria”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen. Valtakunnalliset keskiarvot muodostuvat hyvinkin erilaisista osamarkkinoista, ja vanhaa hokema sijainti, sijainti, sijainti saa tässä Barometrissä jälleen uuden päivityksen. Tässä ajassa se on hinta, kunto, sijainti.
KUTSU medialle Kiinteistömaailman 64. Barometrin julkaisuun, erityisteemana osamarkkinoiden Suomi, myös uudiskohdekaupassa24.3.2026 10:15:00 EET | Kutsu
Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan tiistaina 31.3.2026 klo 9. Alkavan kesäkauden kuva asuntokaupassa on poikkeuksellisen moninainen. Yhtäällä näkyvissä on jo hinnannousuodotuksia, toisaalla useimmissa asuntotyypeissä hintojen arvioidaan edelleen laskevan. Missä uusille uudiskohteille olisi tilausta; missä taas valmiita ostajaa odottavia koteja on suhteessa kysyntään eniten tarjolla? Tervetuloa purkamaan tätä kuvaa paikan päälle Kiinteistömaailman ketjuohjaukseen tai Teams-linkin kautta. Paikalla on myös Danske Bank kertomassa tuoreesta Ensiasunnon ostajat 2026 -kyselytutkimuksesta ja ASP-järjestelmän uudistuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme