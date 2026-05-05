Asuntokauppa jatkui toukokuussa edelliskuun urilla

Kiinteistömaailman ja Chaoksen selvitys Suomen TOP 20 kaupungeista: Täällä kodin saa maksettua omaksi nopeimmin; täällä lainanmaksuvuodet ovat vähentyneet eniten 5.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin omaksi Kouvolassa, Salossa ja Porissa, kun vertaillaan tilannetta väkiluvultaan 20 suurimmassa suomalaiskaupungissa. Pisimpään – eli tupla- tai jopa triplamäärä vuosia niihin verrattuna – kuuluu aikaa asunnon velattomaksi maksamiseen Tampereella, Espoossa ja Helsingissä, mutta erityisesti Helsingissä viime vuosien asuntojen hinnanlasku ja tulotason nousu yhdistettynä leikkaavat pois todella merkittävästi lainanmaksuvuosia. Tiedot käyvät ilmi Kiinteistömaailman ja paikkatietoanalytiikkayritys Chaoksen jättiselvityksestä.