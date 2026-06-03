Näin tieverkkoon panostetaan Lapissa - uusi tienpidon ja liikenteen katsaus on julkaistu
3.6.2026 14:19:09 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus on julkaissut Lapin tienpidon ja liikenteen katsauksen vuodelle 2026. Katsauksessa esitellään käynnissä ja suunnittelussa olevia rakennushankkeita, teiden kunnossapidon toimenpiteitä ja yksityistieavustuksia. Näiden lisäksi luodaan katsaus Liikenne 12 -ohjelmakokonaisuuteen. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa.
Perustienpidon rahoitusta on tänä vuonna käytettävissä 77,2 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna erillisrahoitettuihin rakennusurakoihin on 8,8 miljoonan euron rahoitus ja päällysteiden korjausvelan vähentämiseen 9,7 miljoonan euron lisärahoitus. Päällystystöihin on käytössä yhteensä 23,8 miljoonaa euroa. Rahoituksella uusitaan maanteitä ja kävely- ja pyöräilyväyliä noin 145 kilometrin matkalta, josta tiestön rakenteen vahventamista tullaan tekemään noin 80 kilometrille.
Tänä vuonna toteutettavista hankkeista osaan on saatu erillisrahoitusta. Erillisrahoitusta on haettu Euroopan aluekehitysrahastosta ja jo saatu Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF) sekä eduskunnan jakovararahoituksesta.
Lapin elinvoimakeskuksella on suunnitteilla useita kohteita, joilla parannetaan tieverkon kuntoa, liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta. Monet kohteet parantavat myös elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Suunnitteilla ovat muun muassa valtatien 4 parantaminen Hirvaan ja Vikajärven välillä Rovaniemellä sekä valtatien 21 parantaminen Palojoensuun ja Kilpisjärven välillä Enontekiöllä.
Mikä on tienpidon ja liikenteen katsaus?
Lapin elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen katsauksessa kerrotaan ajankohtaisista ja tulevista liikenteeseen liittyvistä asioista, kuten käynnistyneistä ja suunnittelussa olevista rakennushankkeista, teiden kunnossapidosta ja yksityistieavustuksista. Käynnissä ja suunnittelussa olevien rakennushankkeiden sijainteihin ja tietoihin voi tutustua interaktiivisilla karttapohjilla, jotka löytyvät katsauksesta. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa.
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Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Osastopäällikkö Olli Mourujärvi
puh. 0295 037 241
etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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