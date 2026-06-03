Näin tieverkkoon panostetaan Lapissa - uusi tienpidon ja liikenteen katsaus on julkaistu

Perustienpidon rahoitusta on tänä vuonna käytettävissä 77,2 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna erillisrahoitettuihin rakennusurakoihin on 8,8 miljoonan euron rahoitus ja päällysteiden korjausvelan vähentämiseen 9,7 miljoonan euron lisärahoitus. Päällystystöihin on käytössä yhteensä 23,8 miljoonaa euroa. Rahoituksella uusitaan maanteitä ja kävely- ja pyöräilyväyliä noin 145 kilometrin matkalta, josta tiestön rakenteen vahventamista tullaan tekemään noin 80 kilometrille.

Tänä vuonna toteutettavista hankkeista osaan on saatu erillisrahoitusta. Erillisrahoitusta on haettu Euroopan aluekehitysrahastosta ja jo saatu Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF) sekä eduskunnan jakovararahoituksesta.

Lapin elinvoimakeskuksella on suunnitteilla useita kohteita, joilla parannetaan tieverkon kuntoa, liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta. Monet kohteet parantavat myös elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Suunnitteilla ovat muun muassa valtatien 4 parantaminen Hirvaan ja Vikajärven välillä Rovaniemellä sekä valtatien 21 parantaminen Palojoensuun ja Kilpisjärven välillä Enontekiöllä.

Mikä on tienpidon ja liikenteen katsaus?

Lapin elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen katsauksessa kerrotaan ajankohtaisista ja tulevista liikenteeseen liittyvistä asioista, kuten käynnistyneistä ja suunnittelussa olevista rakennushankkeista, teiden kunnossapidosta ja yksityistieavustuksista. Käynnissä ja suunnittelussa olevien rakennushankkeiden sijainteihin ja tietoihin voi tutustua interaktiivisilla karttapohjilla, jotka löytyvät katsauksesta. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa.