Paikallisrahat voivat vahvistaa sosiaalista ja ekologista kestävyyttä

Paikallisrahat ovat rajatulla alueella toimivia maksujärjestelmiä. Ne vahvistavat paikallista taloutta lisäämällä rahan kiertoa ja luomalla kannustimia paikallisiin hankintoihin. Näiden rahajärjestelmien osaksi voidaan rakentaa myös monenlaisia muita tavoitteita vapaaehtoisuuden tukemisesta vihreän energian rahoittamiseen.



Vaikka rahajärjestelmiin liittyvät valinnat ohjaavat taloutta merkittävästikin, kestävyyssiirtymän yhteydessä niihin on toistaiseksi kiinnitetty niukasti huomiota. Paikallisrahat ovat konkreettisia aloitteita paikallisen kestävyyden vahvistamiseksi.

Paikallisrahaa käytetään paikallisiin yrityksiin ja palveluihin

Paikallisraha-termin kohdalla voidaan joskus puhua rinnakkaisvaluutoista. Ne eivät kuitenkaan tarkoita vaihtokauppaa tai sen muotoja. Paikallisraha ei myöskään tarkoita kryptovaluuttoja tai erilaisia kanta-asiakasohjelmia.

Kuluttajan näkökulmasta paikallisraha toimii tavallisen rahan tapaan, kunhan se käytetään järjestelmässä mukana olevien paikallisten yritysten tuotteisiin tai palveluihin. Yrityksiä se kannustaa hankkimaan tuotteita läheltä, kun paikallisrahan käyttäminen on sen pois vaihtamista kannattavampaa. Toimiessaan tarkoituksenmukaisesti järjestelmä näin vahvistaa paikallista tuotantoa.



Paikallisrahat luovat vaihtoehtoja keskitetylle ja kasvuorientoituneelle tuotantojärjestelmälle. Kestävyyssiirtymässä tavoitellaan siirtymistä pois ympäristöä kuormittavista ja eriarvoisuutta lisäävistä tavoista kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Baijerilainen Chiemgauer on toiminut kaksikymmentä vuotta

Esimerkiksi baijerilainen Chiemgauer on toiminut vuodesta 2003. Järjestelmä alkoi vaatimattomasti kouluprojektina ja on vakiintunut yhdeksi maailman tunnetuimmista paikallisrahoista. Chiemgauer-raha kelpaa maksuvälineenä, myös käteisettömänä, yhteensä noin 375 yrityksessä.

Sen erityispiirteenä rahan vaihtajan valitsema paikallinen hanke saa kolme prosenttia vaihdon arvosta (euroista Chiemgauereihin). Chiemgauer-raha menettää suunnitellusti arvostaan kahdeksan prosenttia vuodessa. Näin se kannustaa käyttämään paikallista rahaa sen hamstraamisen sijaan.

Kirjoittajat korostavat, että toimivien paikallisrahajärjestelmien luomisessa viranomaisten tuki ja aktiivisuus ovat välttämättömiä. Julkaisussa esitetään suosituksia päättäjille ja rinnakkaisvaluuttojen perustamisesta kiinnostuneille tahoille. Kirjoittajat esittävät seuraavia suosituksia rahajärjestelmien perustajille:

Luodaan selvät ja läpinäkyvät kriteerit järjestelmään mukaanpääsylle.

Luodaan uskottava analyysi paikallistalouden erityisolosuhteista, rakenteesta ja lähtötilanteesta.

Sovitaan rahan liikkeellelaskun tavasta ja liikkeellelaskijoiden valinnan periaatteista.





Wisdom Letters on Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin julkaisusarja.

Sen tuorein vertaisarvioitu julkaisu tarkastelee paikallisrahojen merkitystä osana kestävyyssiirtymää. Paikallisrahat osana ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden mahdollistamista: Suosituksia perustamiseen ja käyttöönottoon -julkaisun ovat kirjoittaneet YTT Teppo Eskelinen ja YTT Marcus Petz.





Paikallisrahat osana ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden mahdollistamista: Suosituksia perustamiseen ja käyttöönottoon:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202606024969



Wisdom-lettersin linkki:

https://www.jyu.fi/en/research/wisdom/letters



Lisätietoja:

Marcus Petz, YTT, marcus.kit.petz@student.jyu.fi; Jyväskylän yliopisto

Teppo Eskelinen, YTT, teppo.eskelinen@uef.fi; yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, 050 428 9317