Ensimmäinen Milli-voittaja: ”Vähän on ollut haasteita selitellä”
3.6.2026 14:19:36 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Kesänvihreä Milli on tarjonnut jo vuoden verran jännittäviä hetkiä lottopelien ystäville. Ensimmäisenä miljoonan euron päävoiton Milli-pelistä napannut paimiolainen mies kertoi kuulumisiaan vuoden takaisen miljoonavoittonsa jälkeen. Milli-pelin synttäriviikolla 1.–7.6. arvonnoissa on tarjolla kahden miljoonan euron korotettu päävoitto.
Milli-pelin ensimmäinen miljoonan euron päävoitto osui paimiolaiselle miehelle viime vuoden kesäkuun alkupuolella pian Milli-pelin lanseerauksen jälkeen.
- Ei se elämä loppupeleissä juurikaan ole muuttunut, ihan töissä käydään edelleen ja arki on jatkunut, voittaja kertoo elämästään vuoden jälkeen voitosta.
Arki on jatkunut varsin kiireisenä, sillä yhtä haavettaan voittaja ei ole vielä ehtinyt toteuttaa.
- En ole mitään erikoista hankkinut voittorahoilla. Moottoripyörä on kuitenkin sellainen, josta olen pitkään haaveillut, mutta en ole vieläkään ehtinyt sitä hankkimaan, voittaja naurahtaa.
Vaikka erikoisempia hankintoja ei ole tehty, on voitolla kuitenkin ollut yksi vaikutus arkeen.
- Kyllä se on taloudellista turvaa tuonut, eikä ole enää tarvinnut raha-asioita niin paljoa miettiä.
Voiton myötä on kuitenkin tullut myös hieman haasteita.
- Ei voitossa mitään negatiivista ole ollut, mutta on siinä se puoli, että joku on saattanut ihmetellä, millä rahoilla touhutaan, kun auto on vaihtunut. Vähän on ollut haasteita selitellä, koska en ole voitosta kuitenkaan kenellekään kertonut, mies kertoo.
Vajaa vuosi sitten paimiolainen voittaja kertoi tuoreen voittonsa jälkeen, että ei onni elämässä tule rahasta, mutta auttaa se oikeasti aika monessa asiassa.
Tuleville miljonääreille ensimmäisellä Milli-voittajalla on nyt antaa selkeä neuvo.
- Ei muuta kuin ilo irti ja nautiskelee, voittaja ohjeistaa.
Milli-pelin ensimmäinen arvonta oli maanantaina 2.6. vuonna 2025. Milli-pelissä on joka päivä jaossa miljoonan euron päävoitto. Pelissä valitaan kuusi numeroa väliltä 1-40. Millin synttäriviikkoa vietetään 1.-7.6. Synttäriviikolla Milli-pelin jokaisessa arvonnassa on päävoitto korotettu kahteen miljoonaan euroon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin päävoitto nousee 27 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset2.6.2026 22:26:59 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on noin 27 miljoonaa euroa.
Loton potti kohoaa 10 miljoonaan euroon - Jyväskylään ja Kaarinaan 73 000 euron voitot30.5.2026 23:15:18 EEST | Tiedote
Lauantai-illan Lotto-arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa 10 miljoonaan euroon.
Vedonlyöjät luottavat välierässä Leijoniin – 54 % Veikkauksen Pitkäveto-kohteen merkeistä on pelattu Suomelle30.5.2026 15:43:14 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen odotetut välierät pelataan tänään. Suomi kohtaa Kanadan iltapelissä klo 21 alkaen. Veikkauksen Pitkäveto-asiakkaat ovat vedonlyönnissä Leijonien kannalla.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon - Kuusamoon 40 000 euron Jokeri-voitto29.5.2026 22:28:23 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.
Jääkiekon MM-kisat: Suosikit jyräsivät puolivälierissä – Veikkaukselle satojentuhansien Pitkäveto-tappiot29.5.2026 12:18:26 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat Sveitsissä ovat edenneet välierävaiheeseen. Eilisillan puolivälierissä suosikit jylläsivät Suomen Leijonien johdolla. Se kävi Veikkaukselle kalliiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme