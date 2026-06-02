Veikkaus Oy

Ensimmäinen Milli-voittaja: ”Vähän on ollut haasteita selitellä”

3.6.2026 14:19:36 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Kesänvihreä Milli on tarjonnut jo vuoden verran jännittäviä hetkiä lottopelien ystäville. Ensimmäisenä miljoonan euron päävoiton Milli-pelistä napannut paimiolainen mies kertoi kuulumisiaan vuoden takaisen miljoonavoittonsa jälkeen. Milli-pelin synttäriviikolla 1.–7.6. arvonnoissa on tarjolla kahden miljoonan euron korotettu päävoitto.

Nurmikolla on puhelin, jossa avoinna Veikkauksen sovelluksessa Milli-peli
Milli arvotaan joka päivä ja pelin päävoitto on miljoona euroa. Milli-pelin synttäriviikolla 1.-7.6. pelin päävoitto tuplaantuu kahteen miljoonaan euroon. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Milli-pelin ensimmäinen miljoonan euron päävoitto osui paimiolaiselle miehelle viime vuoden kesäkuun alkupuolella pian Milli-pelin lanseerauksen jälkeen.

- Ei se elämä loppupeleissä juurikaan ole muuttunut, ihan töissä käydään edelleen ja arki on jatkunut, voittaja kertoo elämästään vuoden jälkeen voitosta.

Arki on jatkunut varsin kiireisenä, sillä yhtä haavettaan voittaja ei ole vielä ehtinyt toteuttaa.

- En ole mitään erikoista hankkinut voittorahoilla. Moottoripyörä on kuitenkin sellainen, josta olen pitkään haaveillut, mutta en ole vieläkään ehtinyt sitä hankkimaan, voittaja naurahtaa.

Vaikka erikoisempia hankintoja ei ole tehty, on voitolla kuitenkin ollut yksi vaikutus arkeen.

- Kyllä se on taloudellista turvaa tuonut, eikä ole enää tarvinnut raha-asioita niin paljoa miettiä.

Voiton myötä on kuitenkin tullut myös hieman haasteita.

- Ei voitossa mitään negatiivista ole ollut, mutta on siinä se puoli, että joku on saattanut ihmetellä, millä rahoilla touhutaan, kun auto on vaihtunut. Vähän on ollut haasteita selitellä, koska en ole voitosta kuitenkaan kenellekään kertonut, mies kertoo.

Vajaa vuosi sitten paimiolainen voittaja kertoi tuoreen voittonsa jälkeen, että ei onni elämässä tule rahasta, mutta auttaa se oikeasti aika monessa asiassa.

Tuleville miljonääreille ensimmäisellä Milli-voittajalla on nyt antaa selkeä neuvo.

- Ei muuta kuin ilo irti ja nautiskelee, voittaja ohjeistaa.

Milli-pelin ensimmäinen arvonta oli maanantaina 2.6. vuonna 2025. Milli-pelissä on joka päivä jaossa miljoonan euron päävoitto. Pelissä valitaan kuusi numeroa väliltä 1-40. Millin synttäriviikkoa vietetään 1.-7.6. Synttäriviikolla Milli-pelin jokaisessa arvonnassa on päävoitto korotettu kahteen miljoonaan euroon.

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