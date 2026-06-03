Cecilia Ehrnrooth hakee jatkokautta RKP:n varapuheenjohtajana

– Haen jatkokautta RKP:n varapuheenjohtajana. Kuluneen vuoden aikana olen saanut olla mukana kehittämässä puoluettamme aikana, jolloin Suomi tarvitsee enemmän tulevaisuudenuskoa, yhteistyötä ja rakentavia ratkaisuja. Tätä työtä haluan jatkaa, Ehrnrooth sanoo.

Kuluneen vuoden aikana Ehrnrooth on ollut mukana kehittämässä puolueen toimintaa valtakunnallisesti samalla kun hän on osallistunut aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon Helsingissä.

– Uskon avoimeen, liberaaliin ja tulevaisuuteen katsovaan RKP:hen, joka kokoaa ihmisiä yhteen kieli-, sukupolvi- ja aluerajojen yli. Puolueeseen, joka uskaltaa uudistua, kuuntelee uusia ääniä ja pitää samalla lujasti kiinni arvoistaan, hän sanoo.

Ehrnroothin mukaan RKP:tä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan rakentavana voimana suomalaisessa politiikassa sekä sillanrakentajana eri taustoista ja näkökulmista tulevien ihmisten välillä.

– Siksi haluan jatkaa varapuheenjohtajana ja olla mukana rakentamassa vahvaa RKP:tä sekä Suomea, joka näkee tulevaisuudessa mahdollisuuksia, Ehrnrooth toteaa.

RKP valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla 6.–7. kesäkuuta.