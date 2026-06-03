Helsingin Vihreät täydensivät eduskuntavaalien ehdokaslistaa monipuolisella joukolla
3.6.2026 18:45:52 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin Vihreät nimesivät yhdistyksen kokouksessa 3.6. viisi ehdokasta kevään 2027 eduskuntavaaleihin.
“Nyt nimettävät ehdokkaat täydentävät upealla ja monipuolisella osaamisellaan Helsingin vihreiden ehdokaslistaa. Ehdokashankinta on hyvällä mallilla ja valmistelut kohti eduskuntavaaleja täydessä vauhdissa”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Venla Monter kuvailee.
Ehdokkaaksi nimettiin seuraavat henkilöt:
Maria Aarnilinna, opinto-ohjaaja ja kasvatustieteen maisteri
Matti Lehto, Lead copywriter ja VTM
Anja Presnukhina, aktivisti ja kahvilayrittäjä
Iida Tani, kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteiden maisteri
Vini Venetvaara, Helsingin vihreiden nuorten puheenjohtaja
Aiemmin Helsingin vihreät ovat nimenneet ehdokkaiksi Fatim Diarran, Atte Harjanteen, Mari Holopaisen ja Amanda Pasasen. Seuraavan kerran Helsingin Vihreät nimeävät ehdokkaita syksyllä.
Yhteyshenkilöt
Venla MonterPuh:045 1050 608
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Vihreät ei kannata rakentamista Stansvikinkalliolle3.6.2026 08:59:58 EEST | Tiedote
Helsingin vihreä valtuustoryhmä vastustaa rakentamista Stansvikin metsään. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on parhaillaan Stansvikinkallion itäosan kaavaehdotus, jossa Stansvikin metsään ehdotetaan rakennettavan kuutta kerrostaloa. Asemakaava on laadittu alueen uudelleenarvioinnin pohjalta. "Stansvikinkallion monimuotoiset ja arvokkaat metsäalueet on säästettävä, eikä yhtään lisää rakentamista alueelle voida sallia. Vaikka esitettyä rakentamista on uudelleenarvioinnin myötä vähennetty huomattavasti ja uudet suunnitelmat ovat merkittävä parannus alkuperäiseen asemakaavaan verrattuna, emme voi hyväksyä käsittelyssä olevaa kaavaehdotusta metsän luonto- ja virkistysarvojen vuoksi”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen. Metsäalueiden reunoille toteutetaan jo aiemmin päätettyä, uudelleenarvioinnin ulkopuolelle jätettyä asuntorakentamista, eikä Vihreiden mielestä yhtään enempää metsää tuhoavaa rakentamista voida tähän metsä
Vihreät esittää uusia malleja vauhdittamaan perheasuntojen rakentamista Helsinkiin27.5.2026 18:39:07 EEST | Tiedote
Helsingin on pystyttävä tarjoamaan realistinen polku vuokra-asumisesta omistukseen myös elämäntilanteiden muuttuessa. Ilman toimivia välimuotoja yhä useampi perhe muuttaa pois kaupungista. Vihreät esittävät nyt ratkaisuiksi uusia kumppanuusmalleja, joilla omistusasuntotuotantoa saadaan liikkeelle erityisesti kaupunkiuudistusalueilla. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraporttia.
Apulaispormestari Huff kesälomien siirtoehdotuksesta: “Kikkailun sijaan keskityttävä oppimistulosten parantamiseen”24.5.2026 16:19:45 EEST | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, Vihreiden varapuheenjohtaja Shawn Huff ei kannata koululaisten kesälomien siirtoa. Huff katsoo että koulutukseen tehtävien merkittävien muutosten pitäisi sen sijaan tukea oppmistulosten ja koulutuksen laadun parantamista. “Suomi on oppimistulosten suhteen vakavassa paikassa. Koulutusjärjestelmää tulee siksi kehittää pedagogiikan ja oppimisen näkökulmasta, jotta saamme heikkenevät ja eriytyvät oppimistulokset paranemaan. Lomakikkailun sijaan koulutuspolitiikassa tulisi nyt keskittyä olennaiseen ja muutosten pitäisi olla oppimisen kannalta perusteltuja”, Huff sanoo. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut koulujen kesälomien siirtoa kahdella viikolla myöhemmäksi. Huff huomauttaa myös, että opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia opettajista vastustaa ministerin ehdotusta koululaisten kesälomien siirrosta. “Kouluissamme on ollut opettajien arjen kannalta merkittäviä muutoksia e
Neljä uranuurtajaa palkittiin Vihreiden korkeimmalla kunniamerkillä Helsingin Vihreiden 50-vuotisjuhlassa13.5.2026 14:50:39 EEST | Tiedote
Helsingin Vihreät viettävät tänä vuonna 50-v juhlavuottaan, ja Helsingin Vihreiden vuosijuhla pidettiin viime viikonloppuna 9.5. Vuosijuhlissa myönnettiin kultaiset maapallot Ville Komsille, Osmo Soininvaaralle, Tuija Braxille ja Pekka Saurille Helsingin Vihreiden esityksestä. Kultainen maapallo on Vihreiden tuoreen ansiomerkkijärjestelmän korkein tunnustus. Merkit myöntää puoluehallitus Vihreiden yhdistysten esitysten perusteella. Aiemmin kultaisen maapallon on saanut ainoastaan Pekka Haavisto. Kaikki neljä kultaisen maapallon saajaa ovat tehneet merkittävää ja uraauurtavaa työtä niin vihreämmän Helsingin ja yhteiskunnan, Helsingin Vihreiden kuin koko puolueen kehityksen ja historian eteen. “Palkitut ovat raivanneet politiikassa tilaa ympäristöasioille, vähemmistöjen oikeuksille ja tasa-arvolle ajassa, jolloin ne eivät todella olleet valtavirtaa”, merkit jakanut Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kuvailee. Ville Komsi on yksi vihreän liikkeen pioneereja. Hän oli perustamassa Helsing
Helsingin vihreät: Tulevaisuuden kasvu syntyy ilmastoratkaisuista, sivistyksestä ja kestävästä elinkeinopolitiikasta12.5.2026 09:51:39 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi eilen Helsingin vihreiden esitykset kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikan ohjelmaan. Muutokset vahvistavat ilmaston, osaamisen ja kestävän talouden näkökulmia Helsingin kasvupolitiikassa. ”Helsingin tulevaisuus rakentuu koulutukselle, tutkimukselle, innovaatioille ja ilmastokestäville ratkaisuille. Menestyvä kaupunki ymmärtää, että vihreä siirtymä, osaaminen ja hyvä elämä eivät ole kasvun esteitä vaan sen edellytyksiä”, Helsingin vihreiden kaupunginhallitusryhmän johtaja Suvi Pulkkinen sanoo. Vihreiden muutosten myötä Helsinki kehittää ruokajärjestelmää, joka kestää paremmin kriisejä ja ilmastonmuutosta. Ohjelmaan lisättiin tavoitteita uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisestä, jotta ruoantuotanto olisi vähäpäästöisempää, toimintavarmempaa ja nykyistä enemmän paikallista. Ohjelmaan kirjattiin myös, että Helsingin elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostetaan ratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan ilmastonmuutokseen, epävarmaan maailmantila
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme