Alfred Kordelinin säätiö

Kultarannan veistosnäyttely Kasvu nostaa esiin luonnon, ihmisyyden ja vastuullisen tulevaisuuden

5.6.2026 16:30:00 EEST | Alfred Kordelinin säätiö | Tiedote

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Kesän 2026 veistosnäyttely Kasvu tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhassa kokoaa yhteen viiden suomalaisen nykytaiteilijan teoksia. Näyttely kannustaa kävijää pysähtymään taiteen äärelle ja tarkastelemaan, mitä kestävä kasvu merkitsee niin ihmiselle kuin ympäristölle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi näyttelyn yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa perjantaina 5. kesäkuuta Kultarannassa.

Tarja Malisen teossarja Forever Young – Yksin yhdessä (2020–2022) on esillä kesällä Kultarannassa. Teos käsittelee nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja huolta tulevaisuudesta.
Tarja Malisen teossarja Forever Young – Yksin yhdessä (2020–2022) on esillä kesällä Kultarannassa. Teos käsittelee nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja huolta tulevaisuudesta. Raakkel Närhi

Näyttely on toteutettu Alfred Kordelinin säätiön, tasavallan presidentin kanslian ja WAM nykytaiteen museon yhteistyönä ja sen on kuratoinut WAMin näyttelyamanuenssi Maria Huokkola.

– Tämä on ensimmäinen WAMin Kultarantaan tuottama näyttely. Olemme ylpeitä suomalaisten nykykuvanveistäjien vahvasta ja monipuolisesta taiteellisesta työskentelystä. Toivomme, että mahdollisimman moni löytää kesällä Kultarannan näyttelyyn ja pysähtyy kokemaan taiteen osana ainutlaatuista puutarhaympäristöä, sanoo WAMin johtaja Satu Pajarre.

- On hienoa, että presidenttipari toivottaa taiteilijat ja taiteen ystävät vuosittain tervetulleiksi Kultarantaan ja nostaa esille suomalaista kuvanveistoa. Nykytaide kytkeytyy näin osaksi kansallisesti arvostettua kulttuurista jatkumoa. Kaikille avoin näyttely ilmentää myös Alfred Kordelinin säätiön pitkäjänteistä sitoutumista taiteen saavutettavuuteen, säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk kertoo.

Veistotaide asettuu osaksi historiallista puutarhaa

Näyttelyn teoksissa kietoutuvat yhteen ihmisen kasvaminen, luonnon elinvoima sekä ihmisen ja luonnon välinen yhteiselo. Keramiikasta ja haponkestävästä teräksestä valmistetut teokset ammentavat muun muassa lapsuuden maailmasta, ihmiskunnan kehityksestä ja luonnon kasvuvoimasta.

Tarja Malisen teoksissa esiin nousevat nuorten yksinäisyys, toivo ja lasten oikeudet. Umppa Niinivaaran orgaaniset keramiikkaveistokset taas johdattavat luonnon muotojen, elämän alkulähteiden ja biodiversiteetin äärelle. Henna Nuutisen teokset nostavat esiin vesistöjen tilan, luonnon monimuotoisuuden ja vastuullisuuden.

Kimmo Schroderuksen futuristiset teräsveistokset tarkastelevat kasvua ajatusten, luovuuden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Kim Simonssonin mystiset lapsihahmot ja eläinaiheet tutkivat viattomuuden, uteliaisuuden ja luonnon kunnioittamisen teemoja.

Naantalin Kultarannassa taide asettuu osaksi arvokasta maisemaa. Puutarhan elävään ympäristöön sijoitetut veistokset muodostavat vuoropuhelun luonnon ja ihmisen välille ja avaavat tilaa uudistumisen, yhteyden ja vastuun kysymyksille.

Näyttely on esillä puutarhassa 30.8. asti. Opastetuille näyttelykierroksille voi osallistua tiistaisin 23.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. ja 4.8. klo 13. Liput kierroksille on varattava ennakkoon osoitteesta lippu.fi. Kultarannan puutarhaan on perjantaisin klo 18–20 vapaa pääsy 25.9. asti. Tarkista poikkeavat aukioloajat osoitteesta visitnaantali.com.

Näyttely verkossa: https://kordelin.fi/nayttelyt/kultarannan-veistosnayttely/

Avainsanat

kultarantanaantalinäyttelykuvataidenykytaidetaide

Yhteyshenkilöt

Maria Huokkola, näyttelyn kuraattori
WAM nykytaiteen museo
maria.huokkola@turku.fi, p. 040 169 6893

Anna Chydenius, viestintäasiantuntija
Alfred Kordelinin säätiö
anna.chydenius@kordelin.fi, puh. 050 577 6552

Kuvat

Tarja Malisen teossarja Forever Young – Yksin yhdessä (2020–2022) on esillä kesällä Kultarannassa. Teos käsittelee nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja huolta tulevaisuudesta.
Tarja Malisen teossarja Forever Young – Yksin yhdessä (2020–2022) on esillä kesällä Kultarannassa. Teos käsittelee nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja huolta tulevaisuudesta.
Raakkel Närhi
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Tarja Malisen teossarja Yhdessä (2014–2026) ottaa kantaa lasten oikeuksien puolesta.
Tarja Malisen teossarja Yhdessä (2014–2026) ottaa kantaa lasten oikeuksien puolesta.
Raakkel Närhi
Lataa
Kimmo Schroderus tunnetaan suurista futuristisista, haponkestävästä teräksestä tehdyistä veistoksista. Teos Undercover (2026) on valmistunut Kultarannan näyttelyyn.
Kimmo Schroderus tunnetaan suurista futuristisista, haponkestävästä teräksestä tehdyistä veistoksista. Teos Undercover (2026) on valmistunut Kultarannan näyttelyyn.
Raakkel Närhi
Lataa
Kimmo Schroderus tunnetaan suurista futuristisista, haponkestävästä teräksestä tehdyistä veistoksista. Teos Undercover (2026) on valmistunut Kultarannan näyttelyyn.
Kimmo Schroderus tunnetaan suurista futuristisista, haponkestävästä teräksestä tehdyistä veistoksista. Teos Undercover (2026) on valmistunut Kultarannan näyttelyyn.
Raakkel Närhi
Lataa
Henna Nuutisen keramiikkaveistosten lähtökohdat ovat merissä, kallioissa ja tummissa metsissä. Teosten äärellä voi pohtia erityisesti vesistöjen tilaa sekä ihmisen suhdetta luonnon resursseihin.
Henna Nuutisen keramiikkaveistosten lähtökohdat ovat merissä, kallioissa ja tummissa metsissä. Teosten äärellä voi pohtia erityisesti vesistöjen tilaa sekä ihmisen suhdetta luonnon resursseihin.
Raakkel Närhi
Lataa
Umppa Niinivaaran luonnosta inspiroituneet keramiikkaveistokset muistuttavat orgaanisia muotoja ja pintoja. Näyttelyssä nähdään Kätketty-sarjan (2025–2026) teoksia.
Umppa Niinivaaran luonnosta inspiroituneet keramiikkaveistokset muistuttavat orgaanisia muotoja ja pintoja. Näyttelyssä nähdään Kätketty-sarjan (2025–2026) teoksia.
Raakkel Närhi
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Raakkel Närhi
Kim Simonsson tunnetaan mystisistä lapsi- ja eläinveistoksista, jotka on pinnoitettu eri sävyin ja tekstuurein. Näyttelyssä on mukana useita uusia teoksia, esimerkiksi Tyttö ja possu (2025–2026). Myös Tyttö ja näätä -teosta (2025–2026) on muokattu näyttelyä varten.
Lataa
Kim Simonsson tunnetaan mystisistä lapsi- ja eläinveistoksista, jotka on pinnoitettu eri sävyin ja tekstuurein. Näyttelyssä on mukana useita uusia teoksia, esimerkiksi Tyttö ja possu (2025–2026). Myös Tyttö ja näätä -teosta (2025–2026) on muokattu näyttelyä varten.
Kim Simonsson tunnetaan mystisistä lapsi- ja eläinveistoksista, jotka on pinnoitettu eri sävyin ja tekstuurein. Näyttelyssä on mukana useita uusia teoksia, esimerkiksi Tyttö ja possu (2025–2026). Myös Tyttö ja näätä -teosta (2025–2026) on muokattu näyttelyä varten.
Raakkel Närhi
Lataa

Linkit

Alfred Kordelinin säätiö edistää sivistyksen läpimurtoja. Tuemme suomalaista tiedettä, taidetta ja kansanvalistusta. Käytämme tarkoituksemme toteuttamiseen vuosittain yli kuusi miljoonaa euroa. Säätiö on perustettu vuonna 1918 ja yksi Suomen vanhimmista apurahasäätiöistä. Kordelinin säätiö on järjestänyt kesäisiä veistosnäyttelyitä yhdessä tasavallan presidentin kanslian kanssa vuodesta 2011 lähtien. kordelin.fi

WAM nykytaiteen museo sijaitsee Turussa Aurajoen rannalla. Peruskorjattu ja laajennettu museo avautuu yleisölle lokakuussa 2026. Uudessa WAMissa esitellään nykytaiteen näyttelyitä sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Museo hallinnoi ja ylläpitää Turun kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluu noin 11 000 teosta. Lisäksi WAM toimii Varsinais-Suomen alueellisena taidemuseona ja edistää roolissaan kuvataidetoimintaa alueella. WAM on kauas katsova ja lähellä toimiva taidemuseo. wam.fi

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