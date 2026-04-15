Kultarannan veistosnäyttely Kasvu nostaa esiin luonnon, ihmisyyden ja vastuullisen tulevaisuuden

Näyttely on toteutettu Alfred Kordelinin säätiön, tasavallan presidentin kanslian ja WAM nykytaiteen museon yhteistyönä ja sen on kuratoinut WAMin näyttelyamanuenssi Maria Huokkola.

– Tämä on ensimmäinen WAMin Kultarantaan tuottama näyttely. Olemme ylpeitä suomalaisten nykykuvanveistäjien vahvasta ja monipuolisesta taiteellisesta työskentelystä. Toivomme, että mahdollisimman moni löytää kesällä Kultarannan näyttelyyn ja pysähtyy kokemaan taiteen osana ainutlaatuista puutarhaympäristöä, sanoo WAMin johtaja Satu Pajarre.

- On hienoa, että presidenttipari toivottaa taiteilijat ja taiteen ystävät vuosittain tervetulleiksi Kultarantaan ja nostaa esille suomalaista kuvanveistoa. Nykytaide kytkeytyy näin osaksi kansallisesti arvostettua kulttuurista jatkumoa. Kaikille avoin näyttely ilmentää myös Alfred Kordelinin säätiön pitkäjänteistä sitoutumista taiteen saavutettavuuteen, säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk kertoo.

Veistotaide asettuu osaksi historiallista puutarhaa

Näyttelyn teoksissa kietoutuvat yhteen ihmisen kasvaminen, luonnon elinvoima sekä ihmisen ja luonnon välinen yhteiselo. Keramiikasta ja haponkestävästä teräksestä valmistetut teokset ammentavat muun muassa lapsuuden maailmasta, ihmiskunnan kehityksestä ja luonnon kasvuvoimasta.

Tarja Malisen teoksissa esiin nousevat nuorten yksinäisyys, toivo ja lasten oikeudet. Umppa Niinivaaran orgaaniset keramiikkaveistokset taas johdattavat luonnon muotojen, elämän alkulähteiden ja biodiversiteetin äärelle. Henna Nuutisen teokset nostavat esiin vesistöjen tilan, luonnon monimuotoisuuden ja vastuullisuuden.

Kimmo Schroderuksen futuristiset teräsveistokset tarkastelevat kasvua ajatusten, luovuuden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Kim Simonssonin mystiset lapsihahmot ja eläinaiheet tutkivat viattomuuden, uteliaisuuden ja luonnon kunnioittamisen teemoja.

Naantalin Kultarannassa taide asettuu osaksi arvokasta maisemaa. Puutarhan elävään ympäristöön sijoitetut veistokset muodostavat vuoropuhelun luonnon ja ihmisen välille ja avaavat tilaa uudistumisen, yhteyden ja vastuun kysymyksille.

Näyttely on esillä puutarhassa 30.8. asti. Opastetuille näyttelykierroksille voi osallistua tiistaisin 23.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. ja 4.8. klo 13. Liput kierroksille on varattava ennakkoon osoitteesta lippu.fi. Kultarannan puutarhaan on perjantaisin klo 18–20 vapaa pääsy 25.9. asti. Tarkista poikkeavat aukioloajat osoitteesta visitnaantali.com.

Näyttely verkossa: https://kordelin.fi/nayttelyt/kultarannan-veistosnayttely/