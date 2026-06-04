Päijän julkaisee sarjan uutuuksia Riihimäen Erämessuilla 5.6.2026
4.6.2026 09:45:07 EEST | Päijän Boats Oy | Tiedote
Päijän tuo kesäkauteen useita uutuuksia, jotka kehittävät suomalaista soutuveneilyä sekä tuotteiden, veneiden että kulttuurin näkökulmasta. Uutuuksiin kuuluvat tuotannosta valmistuneet Aero-airot, uusi Päijän 520LX -venemalli, Päijän-veneisiin jälkiasennettava lasikuitutrimmi sekä uusi Päijän-vaatemallisto.
Päijänin uutuudet kertovat samasta suunnasta: perinteinen suomalainen soutuvene elää ajassa. Sen vahvuudet – vakaus, helppous, soutumahdollisuus ja yhteys luontoon – säilyvät, mutta ympärille syntyy uusia ratkaisuja, jotka tekevät käytöstä monipuolisempaa, mukavampaa ja nykyaikaisempaa.
Aerot-airot ovat valmistuneet tuotannosta
Päijänin uudet Aerot-airot ovat valmistuneet tuotannosta. Kyseessä ei ole enää prototyyppi, vaan valmis tuote, joka on nähtävillä Riihimäen Erämessuilla 5.–7.6. sekä Kalajoen Vesillä-venemessuilla.
Aerot on Päijänin mukaan maailman ensimmäinen teleskooppinen ja modulaarinen airo. Sen innovatiiviset hankainratkaisut mahdollistavat airon täydellisen säätämisen veneessä. Enää käyttäjän ei tarvitse miettiä, mikä airo kaupasta sopii omaan veneeseen, sillä yksi airo voidaan säätää sopimaan kaikkiin veneisiin.
Aeron säätöalue on 190–270 cm. Laaja säätöalue mahdollistaa airon mukauttamisen käyttäjän, veneen ja soututilanteen mukaan. Modulaarinen rakenne puolestaan avaa mahdollisuuden kehittää jatkossa uusia osia ja ratkaisuja sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille.
Päijänin tiedossa ei ole tällä hetkellä vastaavaa tuotetta saatavilla missään päin maailmaa. Aerot-airoilla on 10 vuoden takuu.
Aerojen prototyypit ensiesiteltiin venemessuilla, ja nyt Päijän esittelee ensimmäistä kertaa tuotannosta valmistuneet valmiit airot.
Modular / Telescopic Aerot® (190-270 cm) »
Päijän 520LX – uusi väliluokka soutuveneen ja moottoriveneen väliin
Päijän julkaisee uuden 520LX-venemallin, joka tuo soutuveneeseen lisää vauhtia ja laajemman käyttöalueen tunnetusta vakaudesta tinkimättä. 520LX on suunniteltu käyttäjälle, joka haluaa säilyttää soutuveneen helppouden, vakauden ja soutumahdollisuuden, mutta tarvitsee pidempiin siirtymiin enemmän nopeutta.
520LX tulee vakiona suurella alumiinisella trimmilevyllä, joka mahdollistaa tehokkaamman moottorin käytön. Vene on sertifioitu 10 hv moottorille ja tulee myyntiin sekä veneenä että valmiina venepakettina pitkärikisen Mercury Four Stroke 9.9 EFI MLH -perämoottorin kanssa.
Päijän 520LX tarjoaa turvallisen ja testatun kokonaisuuden käyttäjälle, joka etsii soutuveneen ja kevyen moottoriveneen välimaastoon sijoittuvaa ratkaisua. Se tuo markkinaan vaihtoehdon käyttäjälle, joka ei halua siirtyä varsinaiseen moottoriveneeseen, mutta kaipaa soutuveneeseen lisää siirtymänopeutta.
Riihimäen Erämessuilla 5.–7.6. nähtävillä on 520LX-prototyyppivene. Uutuudesta julkaistaan myös erillinen tarkempi tiedote.
Hinnat:
Päijän 520LX: 3 550 €
Päijän 520LX + Mercury Four Stroke 9.9 EFI MLH: 6 200 €
Lasikuitutrimmi nyt jälkiasennettavaksi
Päijän tuo saataville itse asennettavan lasikuitutrimmin Päijän 520L-, 471- ja 471L-malleihin. Lasikuitutrimmi on ollut saatavilla näihin veneisiin jo useiden vuosien ajan tehdasasenteisena, mutta jatkossa sen voi asentaa myös jälkikäteen.
Trimmilevy parantaa myös veneen huippunopeutta. Päijänin testissä 471-veneellä yksin ajettaessa nopeus nousi 4 hv moottorilla noin 12 km/h tasolta noin 15 km/h tasolle. Myös veneen vakaus kääntäessä parani selkeästi.
Uudistus vastaa asiakkaiden pitkäaikaiseen toiveeseen. Suurin käytännön kynnys jälkiasennettavalle trimmille on ollut sopivan liiman löytäminen. Päijän on testannut eri liimavaihtoehtoja ja valinnut tarkoitukseen sopivan ratkaisun, jonka ansiosta trimmi voidaan toimittaa kuluttajalle valmiina asennuspakettina.
Pakettiin sisältyvät lasikuitutrimmi, tarvittavat kiinnitystarvikkeet sekä liima.
Jälkiasennettavan Trimmin hinta on 295 € ( Sisältää kaikki osat ja asennusliiman )
520L tuotesivulle »471 / 471L tuotesivulle »
Uusi Päijän-vaatemallisto juhlistaa suomalaista soutuvenettä
Suomalaisuuden ikonisimpia symboleita on suomalainen soutuvene. Se on kantanut meitä kesästä toiseen, vienyt syvemmälle luontoon ja tarjonnut hetkiä, jotka muistetaan vielä pitkään. Jokainen vene on omanlaisensa: muodoltaan, tuntumaltaan ja tarinoiltaan.
Päijän haluaa juhlistaa tätä vuosikymmeniä kestänyttä suhdetta uudella vaatemallistolla.
Mallisto ammentaa inspiraationsa Päijän-veneiden tunnistettavasta muotoilusta. Se on muotoilua, joka on tarjonnut vakaan ja nautinnollisen kyydin kymmenille, jopa sadoille tuhansille seikkailijoille. Päijänin veneet on hiottu yksityiskohtia myöten toimiviksi, mukaviksi ja helposti lähestyttäviksi – sellaisiksi, joihin tekee mieli palata yhä uudelleen.
Uusi vaatemallisto on kunnianosoitus suomalaiselle soutuvenemuotoilulle: sen ajattomalle muodolle, varmalle otteelle ja niille ikimuistoisille hetkille, jotka alkavat usein yhdestä katseesta ja päättyvät hyvään kyytiin.
Vaatemalliston sivulle »
Uutuudet esillä kesän tapahtumissa
Päijänin uutuuksiin voi tutustua Riihimäen Erämessuilla 5.–7.6.2026 osatolla U306. Esillä ovat tuotannosta valmistuneet teleskooppiset Aerot-airot sekä 520LX-prototyyppivene. Aerot-airot ovat nähtävillä myös Kalajoen Vesillä-venemessuilla 6.-7.6.2026.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Päijänin uutuuksiin ja keskustelemaan siitä, miten suomalainen soutuvene elää ja kehittyy tämän päivän käyttäjien tarpeisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka HakalaMyynti- ja markkinointijohtajaPäijän Boats OyPuh:+358 44 341 9069jukka@paijanboats.compaijanboats.com
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Päijän Boats. Tässä on hyvä.
Päijän on suomalainen premium-soutuvenebrändi, jonka juuret johtavat 1900-luvun alkuun. Lasikuituveneitä Päijän-Vene -brändin alla on rakennettu 1960-luvulta saakka, ja veneet ovat ansainneet käyttäjiensä keskuudessa ikonisen maineen kestävyytensä, vakautensa sekä hyvän soudettavuutensa ansiosta. Päijänin uusi tarina alkoi vuonna 2021, kun uudet sijoittajat ottivat brändin haltuunsa ja alkoivat kehittää tuotteita sekä brändiä vastaamaan sen ansaitsemaa markkina-asemaa. Päijän tarjoaa markkinoiden laajimman lisävarustevalikoiman soutuveneisiin.
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