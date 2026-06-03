Kuntaliitto julkaisi toimintaohjeen droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle

– Turvallisuusympäristömme on epävakaampi ja ennakoimattomampi kuin aikoihin, ja erilaiset vaara- ja häiriötilanteet ovat lisääntyneet. Suomen turvallisuus ei perustu vain puolustuskykyyn, vaan myös luottamukseen ja kykyyn sopeutua muuttuvaan maailmaan, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa.

– Ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti, kun vaara- tai häiriötilanne sattuu. Kunnat vastaavat useista yhteiskunnan kannalta tärkeistä ja jopa kriittisistä toiminnoista ja palveluista, ja vaaratilanteissa toiminnan ja viestinnän selkeys on avainasemassa.

Palvelujen jatkuvuus ja ihmisten turvallisuus lähtökohtana

Koska jokainen kunta järjestää palvelunsa itsehallinnollisesti, se itse arvioi palvelun kriittisyyden erilaisissa tilanteissa ja tekee arvioinnin pohjalta tarvittavat päätökset. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin määritellä tehtäviä, joiden keskeyttämisellä olisi merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia myös vaaratilanteissa.

Vaaratiedottaminen ei muuta kunnan velvollisuutta lakisääteisten palveluiden järjestämiseen.

Kuntaliiton ohjeen uhkatasomäärittelyssä on käsitelty erilaisia kunnan tehtäviä ja niiden tilapäistä uudelleenjärjestämistä. Ohjetta on valmisteltu yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja kuntien turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston kanssa.

– Keskeisenä asiana nousi esiin, että kunnat tarvitsevat häiriötilanteista viranomaisilta sellaiset tiedot, että niillä on edellytys johtaa toimintaa. Ihmisten henki ja terveys on aina etusijalla, mutta myös yhteiskunnan kriittisten toimintojen täytyy sietää häiriöitä, kehittämispäällikkö Ari Korhonen Kuntaliitosta toteaa.

Kuntaliitto on välittänyt ohjeen ja siihen liittyvät suositukset kaikkiin kuntiin ja kaupunkeihin.

Ohjeistuksen voi lukea kokonaisuudessaan Kuntaliitto.fi:stä.

Ohjeistus julkaistaan ruotsiksi lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Kuntien varautumisen ja turvallisuuden kehittämispäällikkö Ari Korhonen, Kuntaliitto, p. 044 797 1550