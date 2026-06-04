Kokoomuksen Valkonen: Miksi Lindtman ei ota oppia Tanskan sosialidemokraateista?
4.6.2026 14:13:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen kehottaa SDP:n Antti Lindtmania katsomaan Espanjan sijaan Tanskaan talouspolitiikassa. Tanskassa Mette Frederiksenin johtama sosialidemokraattien hallitus aikoo laskea yhteisöveroa kolmella prosenttiyksiköllä vahvistaakseen maan kilpailukykyä. Lisäksi Tanskan sosiaalidemokraattien johdolla lasketaan ylimpien marginaalien verotusta. Suomessa SDP on vastustanut kumpaakin ja esittänyt merkittäviä veronkiristyksiä.
– Mikään maa ei ole vaurastunut verottamalla. Antti Lindtman vastustaa Suomessa sitä, mitä Tanskassa sosialidemokraatit tekevät hallituksessa. Tanskassa ymmärretään, että hyvinvointia ei rahoiteta himoverotuksella, vaan vahvistamalla kasvua. Miksi Lindtman ei ota oppia Espanjan sijaan omilta pohjoismaisilta aatetovereiltaan, Valkonen kysyy.
Orpon hallitus on laskemassa yhteisöveron 20 prosentista 18 prosenttiin. Tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä vauhdittaa investointeja ja yrittäjyyttä. Alennusta rahoitettiin muun muassa haittaverojen kiristyksellä ja sopeutuksilla.
– Yhteisöveron keventäminen on kasvua edistävä uudistus, joka hyödyttää suomalaisia työntekijöitä. Kun yrityksillä on paremmat edellytykset investoida, kasvaa ja työllistää, se näkyy ajan myötä myös palkoissa, työpaikoissa ja verotuloissa. Ilman kakun leipojia ei ole kakkua jaettavaksi, Valkonen sanoo.
Valkonen viittaa myös tutkimusnäyttöön yhteisöveron vaikutuksista. Saksassa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan työntekijät kantavat merkittävän osan yhteisöveron taakasta, ja suhteellisesti suurempi taakka kohdistuu matalasti koulutettuihin, nuoriin ja naisiin.
ETLA:n arviomuistion mukaan yhteisöveron alennus voi maksaa itsensä kokonaan takaisin myös julkiselle taloudelle pitkällä aikavälillä.
– Jos yritysten verotaakkaa kasvatetaan, lasku ei lankea vain yrityksen omistajille. Se voi näkyä matalampina palkkoina ja heikompina työmahdollisuuksina juuri niille ihmisille, joiden puolustamisesta SDP puhuu eniten, Valkonen huomauttaa.
Valkonen muistuttaa, että yhteisöveroa kevennettiin Suomessa merkittävästi myös Kataisen hallituksen aikana, jolloin SDP oli itse hallituksessa. Tuolloin yhteisöverokantaa päätettiin alentaa 24,5 prosentista 20 prosenttiin.
– Suomen sosialidemokraatit ymmärsivät tämän vielä Kataisen hallituksessa. Nyt Lindtman yrittää rakentaa talouslinjaa, jossa Suomi kiristäisi yritysverotusta samaan aikaan, kun kilpailijamaat vahvistavat investointiympäristöään. Se ei ole vastuullista talouspolitiikkaa, vaan kasvun jarruttamista, Valkonen sanoo.
Valkosen mukaan veronkiristysten linja lisäisi epävarmuutta juuri silloin, kun Suomi tarvitsee uusia investointeja, työpaikkoja ja tuottavuuden kasvua.
– Yritykset tekevät investointipäätöksiä vuosiksi eteenpäin. Veropolitiikassa pitää tehdä jatkossakin kasvua tukevia ratkaisuja. Demarien veronkiristysmoukari olisi huonointa, mitä orastavalle talouskasvulle voi tässä tilanteessa tehdä, Valkonen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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