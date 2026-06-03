Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

4.6.2026 22:19:08 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 4.6.2026

Ilmaliikenneonnettomuus, keskisuuri, Kannonkoski

Pienlentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkoskella. Pienkoneessa oli kyydissä ainoastaan lentäjä, hänet toimitettiin jatkohoitoon.

Viranomaiset aloittavat kohteessa paikkatutkinnan. Onnettomuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää kun tutkinta etenee.

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