Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa koskevassa asiassa 3.6.2026 12:05:14 EEST | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa 2.6. tekemällään ratkaisullaan asiaan, joka koskee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Hallinto-oikeus on ratkaissut viime syksynä asian niin, että tilinpäätöksen hyväksyminen ja peruspääoman alentamatta jättäminen ovat lainmukaisia.