Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
4.6.2026 22:19:08 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 4.6.2026
Ilmaliikenneonnettomuus, keskisuuri, Kannonkoski
Pienlentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkoskella. Pienkoneessa oli kyydissä ainoastaan lentäjä, hänet toimitettiin jatkohoitoon.
Viranomaiset aloittavat kohteessa paikkatutkinnan. Onnettomuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää kun tutkinta etenee.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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